Você usa pimenta-do-reino todos os dias? Conheça os benefícios e os cuidados com a especiaria

Além de conferir sabor e aroma aos pratos, a pimenta-do-reino contém compostos bioativos que vêm sendo estudados pela ciência (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Presente em cozinhas de diferentes partes do mundo, a pimenta-do-reino vai além de conferir sabor e aroma às receitas. A especiaria contém compostos bioativos que têm despertado o interesse de pesquisadores por seus possíveis efeitos no organismo. Entre eles está a piperina, substância responsável pelo sabor picante característico do tempero.

De onde vem a pimenta-do-reino?

A pimenta-do-reino é o fruto da Piper nigrum, planta originária do sul da Índia. A pimenta preta, a branca e a verde pertencem à mesma espécie. O que muda é principalmente o estágio de maturação e a forma como os frutos são processados.

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A pimenta preta é produzida a partir dos frutos ainda verdes, que passam por um processo de secagem. Já a pimenta branca é obtida de frutos mais maduros, cuja camada externa é retirada antes da secagem. A pimenta verde, por sua vez, é colhida antes da maturação completa, mas passa por processos que ajudam a preservar sua coloração característica.

Quais são os possíveis benefícios da pimenta-do-reino

A piperina é o principal composto bioativo associado à pimenta-do-reino. Pesquisas experimentais como “In vitro - amylase and - glucosidase enzyme inhibition and antioxidant activity by capsaicin and piperine from Capsicum chinense and Piper nigrum fruits”, publicado no Journal of Environmental Science and Health, indicam que a substância pode interferir na atividade de algumas enzimas digestivas, assim como seu potencial efeito antioxidante. Esses resultados, porém, precisam ser interpretados com cautela.

A pimenta-do-reino pode integrar uma alimentação equilibrada, mas não substitui estratégias comprovadas para controle do peso (Imagem: liuli01 | Shutterstock)

Pimenta-do-reino ajuda a emagrecer?

Essa é uma das associações mais comuns feitas à piperina, mas a evidência científica ainda não sustenta a ideia de que a pimenta-do-reino seja um alimento emagrecedor. Existem estudos que investigam possíveis efeitos da piperina sobre metabolismo, adipogênese e obesidade. São interessantes do ponto de vista científico, mas não autorizam afirmar que acrescentar pimenta à alimentação provoque perda de peso significativa em seres humanos, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, médico nutrólogo, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e palestrante do CBN 2026.

Segundo o especialista, a pimenta pode integrar uma alimentação equilibrada, mas não substitui estratégias comprovadas para controle do peso. Uma alimentação adequada, a prática regular de atividade física e, quando necessário, o tratamento médico continuam sendo os pilares do cuidado com o excesso de peso, afirma.

Pimenta-do-reino faz mal para o estômago?

Para a maioria das pessoas, o consumo em quantidades utilizadas normalmente na culinária não representa problema. A situação é diferente para quem apresenta sensibilidade individual a alimentos condimentados. Nesses casos, a especiaria pode provocar ou intensificar sintomas gastrointestinais, como ardência, desconforto ou sensação de irritação. A tolerância varia entre as pessoas.

Também é importante diferenciar a pimenta usada como tempero dos extratos e suplementos concentrados de piperina. As concentrações são muito superiores às encontradas em uma porção habitual de alimento e os efeitos no organismo podem ser diferentes.

Pimenta-do-reino pode ajudar a reduzir o consumo de sal?

Existe uma vantagem prática no uso de especiarias na alimentação: elas aumentam sabor e aroma e podem ajudar a reduzir a dependência do sal para tornar as preparações mais agradáveis. Nesse caso, o benefício não está em um efeito medicinal da pimenta, mas na possibilidade de diversificar os temperos e reduzir o uso excessivo de sódio. A estratégia pode ser combinada com outras ervas e especiarias, como alho, cebola, cúrcuma, alecrim, manjericão e orégano.

Por Andréa Simões