Quais são os sintomas da Febre do Nilo Ocidental? Entenda quando essa infecção viral aguda pode ser perigosa

A Febre do Nilo Ocidental é causada por um vírus transmitido pela picada de mosquitos infectados (Imagem: Lightspring | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Febre, dor de cabeça e dores musculares são sintomas presentes no diagnóstico de muitas doenças, mas também podem estar relacionados à Febre do Nilo Ocidental, infecção que vem sendo conhecida nos últimos dias com o surgimento de casos no Brasil. A condição é causada por um vírus transmitido pela picada de mosquitos infectados, principalmente do gênero Culex (pernilongo).

O médico infectologista Dr. Thiago Ribeiro, professor do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras, explica que a doença integra o grupo das arboviroses, isto é, doenças virais transmitidas por artrópodes, como mosquitos e carrapatos, e pode apresentar desde quadros leves até formas graves. Na maioria dos casos, a infecção não provoca sintomas ou causa apenas manifestações leves. O desafio é que esses sinais podem ser confundidos com os de outras doenças infecciosas, alerta.

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Quais são os sintomas comuns da Febre do Nilo Ocidental?

Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 80% das pessoas infectadas não apresentam sintomas. Quando eles aparecem, os mais comuns são:

Febre;

Dor de cabeça;

Cansaço e mal-estar;

Dores musculares;

Náuseas e vômitos;

Manchas na pele;

Aumento dos gânglios linfáticos.

A maioria dos casos sintomáticos é leve e apresenta melhora espontânea. No entanto, o Dr. Thiago Ribeiro alerta que, em uma pequena parcela dos pacientes, o vírus pode atingir o sistema nervoso e provocar meningite, encefalite ou meningoencefalite.

“Também podem surgir confusão mental, convulsões, tremores, fraqueza muscular e paralisia. Febre acompanhada de rigidez na nuca, alteração de consciência, convulsões ou fraqueza muscular são sinais de alerta e precisam de avaliação médica imediata, ressalta.

Por ter sintomas semelhantes aos de outras infecções, a avaliação médica é essencial para identificar a Febre do Nilo Ocidental (Imagem: Jarun Ontakrai | Shutterstock)

Diagnóstico da Febre do Nilo Ocidental

O diagnóstico da Febre do Nilo Ocidental considera os sintomas, o histórico de exposição a mosquitos e a possibilidade de circulação do vírus na região. A confirmação pode ser feita por exames laboratoriais, como a pesquisa de anticorpos contra o vírus e testes moleculares em situações específicas. Por apresentar sintomas semelhantes aos de outras infecções, a avaliação médica é fundamental para diferenciar a infecção de outras doenças.

Tratamento contra a doença

Não existem remédios específicos para tratar o vírus. O tratamento é direcionado ao controle dos sintomas e ao suporte do paciente. Nos casos graves, pode ser necessária internação para acompanhamento e tratamento das complicações neurológicas. Como não há um tratamento antiviral específico, o atendimento busca controlar os sintomas e oferecer suporte adequado, principalmente quando há comprometimento neurológico, explica o infectologista.

Como prevenir a Febre do Nilo Ocidental?

Atualmente, não existe antiviral específico nem vacina para prevenir a doença. A principal forma de prevenção é evitar a picada dos mosquitos. Por isso, algumas medidas importantes são:

Utilizar repelente;

Preferir roupas que cubram braços e pernas;

Utilizar telas em portas e janelas;

Utilizar mosquiteiros;

Eliminar recipientes com água parada.

Por Camila Souza Crepaldi