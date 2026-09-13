Novas rotas olfativas conquistam as prateleiras brasileiras

O perfume internacional que deixa rastro já não é, necessariamente, francês. Nos últimos anos, fragrâncias vindas do Oriente Médio ganharam espaço nas prateleiras e nas redes sociais brasileiras, enquanto a perfumaria coreana começa a despontar como uma nova força no mercado. Com propostas distintas, os dois movimentos apresentam alternativas ao que tradicionalmente dominou a perfumaria ocidental.

O sucesso árabe é o mais evidente. Marcas como Lattafa, Al Wataniah, Armaf e Orientica ampliaram a oferta no país, enquanto fragrâncias como Yara, Asad, Eclaire e Khamrah ajudaram a popularizar diferentes estilos da perfumaria do Oriente Médio.

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Para Rodrigo Lopes, diretor de marketing da Excellence, a fórmula do sucesso passa por características que o consumidor brasileiro procura. "Primeiramente, os perfumes árabes têm tudo o que o público brasileiro gosta: as fragrâncias têm uma fixação que dura bastante tempo no corpo, têm uma projeção muito longa", justifica. Outro fator decisivo é o preço. "A cereja do bolo acaba se tornando o posicionamento, ou seja, o preço. Ele é extremamente acessível."

A perfumaria árabe, porém, está longe de se resumir a perfumes intensos. A diversidade de propostas também ajuda a explicar a expansão. Segundo Edilene Gonçalves, consultora da Lord Perfumaria, fragrâncias doces e gourmand, com baunilha, frutas e acordes cremosos, convivem com opções amadeiradas, especiadas e orientais, marcadas por ingredientes como oud e âmbar.

Lopes aponta, ainda, para um encontro entre Oriente e Ocidente. "Os árabes conseguiram misturar. Eles pegam a essência, as notas de fundo da perfumaria árabe, que são mais potentes, e fazem twists com fragrâncias que agradam o público ocidental. Para mim, o segredo está nessa combinação dos dois mundos, que acabou se tornando uma receita de sucesso" destaca.

As redes sociais também tiveram papel importante nessa popularização. Resenhas, vídeos de primeiras impressões e recomendações de influenciadores transformaram perfumes antes pouco conhecidos em objetos de desejo. Agora, a onda árabe ganha novos formatos. Os body splashes surgem como uma versão mais leve e prática da perfumação oriental, pensada para o pós-banho, os dias quentes e as reaplicações ao longo do dia.

De acordo com Edilene, a proposta acompanha a expansão dos formatos de perfumação. "Essas versões trabalham com uma concentração diferente da encontrada no perfume e, por isso, entrega uma experiência olfativa distinta. Ele pode valorizar as notas mais frescas e facilitar a construção de camadas com outros produtos da mesma fragrância", explica.

A vez da Coreia

Se a perfumaria árabe chama atenção pelo impacto, a coreana segue outro caminho. Mais minimalista, íntima e, muitas vezes, fresca, ela se aproxima da filosofia que já conquistou o mundo por meio do K-beauty.

Isabella Garcia, analista de marketing do Grupo KISS New York e responsável pela marca etleé, inspirada em fragrâncias coreanas, explica que a principal característica está na proposta menos ostensiva. "A principal característica da perfumaria coreana é que ela é mais minimalista. Isso vai completamente no oposto da perfumaria árabe, que é marcante, deixa rastro. A perfumaria coreana é mais íntima."

A construção olfativa também segue outra direção. Enquanto a perfumaria árabe costuma recorrer a especiarias, pimentas e ingredientes quentes, a coreana aposta em flores, frutas e notas mais naturais. Minimalismo, porém, não significa falta de personalidade. Isabella compara a lógica da perfumaria à do skincare coreano, conhecido pela combinação de tecnologia e eficiência. "Não é porque a gente está falando em minimalismo que essa fragrância não performa tão bem. Não é sobre isso, mas fazer isso de uma forma diferente", afirma.

A influência cultural também começa a aparecer nos hábitos de compra. Segundo Isabella, a etleé esperava que uma linha inspirada em grandes clássicos da perfumaria fosse a mais vendida no Brasil. O resultado foi outro. "Quando a gente olha as fragrâncias mais minimalistas, como a Cotton Powder, que é a nossa fragrância mais vendida, a gente vê claramente a influência da cultura coreana na forma como as pessoas compram", destaca. A segunda fragrância mais vendida da marca, , a Skincent, também segue a mesma lógica. "É o perfume que tem cheiro de pele e que já performa muito bem nos países asiáticos", acrescenta.

Para Rodrigo Lopes, da Excellence, a perfumaria coreana também tem um lado disruptivo. Ele cita a marca Borntostandout como exemplo de uma proposta que foge do tradicional ao apostar na mistura de notas e quebra de paradigmas. "Ela já é totalmente disruptiva, rebela-se contra o tradicional, o óbvio, o comum, e veio realmente para mexer, balançar a perfumaria"

Entre o minimalismo e a experimentação, a Coreia do Sul encontra, ainda, um terreno fértil no Brasil. Séries, filmes, K-pop e skincare ajudaram a aproximar o público brasileiro da cultura sul-coreana, e a perfumaria pode ser o próximo capítulo dessa expansão.













