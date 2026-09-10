Leitura antes de dormir: por que esse hábito pode contribuir para o desenvolvimento das crianças?

A leitura antes de dormir pode fortalecer os vínculos familiares e estimular o interesse pelos livros (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em meio à rotina acelerada das famílias e ao uso cada vez mais frequente de telas, criar momentos de conexão entre pais e filhos tornou-se um desafio. Uma prática simples, porém, poderosa, pode ajudar nesse processo: a leitura antes de dormir. Além de promover um momento de acolhimento, o hábito contribui para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças.

Segundo Adalmir Vieira, coordenador do curso de Pedagogia da Faculdade Anhanguera, a leitura noturna vai muito além do entretenimento. O contato frequente com histórias estimula a linguagem, amplia o vocabulário e desperta a criatividade desde os primeiros anos de vida.

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“A leitura é uma ferramenta importante para o desenvolvimento infantil. Quando ela faz parte da rotina, especialmente em momentos tranquilos, como antes de dormir, a criança cria uma relação positiva com os livros e com o aprendizado”, explica o especialista.

Estímulos para o desenvolvimento infantil

Ao ouvir histórias, a criança entra em contato com novas palavras, situações e formas de expressão, o que favorece o desenvolvimento da comunicação e da compreensão verbal. Além disso, os livros ajudam a exercitar a imaginação, a memória e a capacidade de concentração.

Outro benefício importante está relacionado ao desenvolvimento emocional. Ao acompanhar a trajetória de personagens e seus desafios, os pequenos aprendem sobre sentimentos, empatia e formas de lidar com diferentes situações do cotidiano.

“As histórias permitem que a criança explore emoções, desenvolva a capacidade de se colocar no lugar do outro e amplie sua visão sobre o mundo de maneira segura e acolhedora”, destaca Adalmir Vieira.

A escolha do livro

A escolha das obras deve levar em conta a idade e os interesses da criança. Para os bebês, livros com imagens grandes, cores vibrantes e texturas costumam despertar a curiosidade e estimular os sentidos. Já na educação infantil, histórias curtas, com repetições e elementos lúdicos, favorecem a atenção e a participação.

Para as crianças um pouco maiores, livros com narrativas mais elaboradas, aventuras e personagens marcantes ajudam a manter o interesse pela leitura e incentivam a formação do hábito leitor.

“O mais importante não é escolher o livro perfeito, mas criar experiências positivas em torno da leitura. Quando esse momento é prazeroso, a tendência é que a criança desenvolva interesse pelos livros de forma natural”, afirma.

O momento de leitura pode ajudar a desacelerar após um dia de atividades (Imagem: asilopezfotografia | Shutterstock)

Por que ler antes de dormir?

O período que antecede o sono costuma ser mais tranquilo, favorecendo a desaceleração após um dia de atividades. A leitura pode funcionar como um ritual que sinaliza ao corpo e à mente que é hora de descansar.

Além disso, compartilhar histórias fortalece os vínculos familiares. O momento de leitura cria oportunidades para conversas, perguntas e trocas afetivas que ajudam a construir lembranças positivas na infância. Trata-se de um hábito que muitas vezes passa de geração em geração e continua sendo muito importante.

“Mais do que estimular a aprendizagem, a leitura antes de dormir representa um momento de presença e conexão. São experiências que contribuem para o desenvolvimento da criança e podem ser levadas para toda a vida”, ressalta o coordenador.

Como tornar a leitura parte da rotina

Adalmir Vieira recomenda começar com poucos minutos por dia, respeitando o interesse e a faixa etária da criança. Criar uma rotina, manter os livros acessíveis e permitir que os pequenos participem da escolha das histórias são estratégias que ajudam a tornar a atividade mais atrativa.

Também é importante que os adultos deem o exemplo. Quando a criança observa pais e responsáveis lendo, tende a enxergar a leitura como uma atividade natural e prazerosa.

“Não existe uma quantidade ideal de páginas ou de tempo. O principal é a constância. Mesmo alguns minutos diários podem gerar impactos positivos no desenvolvimento e na relação da criança com os livros”, finaliza o especialista.

Por Luana Figueiredo