Nem toda bolsa nos olhos é apenas inchaço: entenda o que pode estar por trás

O aspecto da região abaixo dos olhos pode mudar conforme a idade, os hábitos e outros fatores (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A aparência de cansaço no rosto nem sempre está relacionada apenas a uma noite mal dormida. As chamadas bolsas nos olhos, caracterizadas principalmente pelo aumento de volume ou inchaço nessa região, podem ter diferentes causas, desde fatores temporários, como retenção de líquidos e poucas horas de sono, até características genéticas e alterações naturais associadas ao envelhecimento.

Por ser uma área de pele fina e delicada, a região dos olhos também tende a revelar mudanças com mais facilidade. Com o passar dos anos, ocorre uma redução de colágeno e elasticidade, além de alterações na distribuição da gordura facial. Esse conjunto de fatores pode deixar as bolsas mais aparentes.

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É importante diferenciar bolsas de olheira. A olheira pode estar relacionada à pigmentação, à transparência da pele, à vascularização ou até à sombra provocada pela anatomia do rosto. Já a bolsa está mais relacionada ao volume e ao abaulamento da região. Uma pessoa pode apresentar os dois problemas ao mesmo tempo, mas eles não são necessariamente tratados da mesma forma, explica a médica dermatologista e professora do curso de Medicina da Uniderp, Dra. Carolina Albuquerque Arroyo.

Por que as bolsas aparecem?

A genética tem um papel importante, conforme esclarece a dermatologista. A pele perde espessura, colágeno e elasticidade, enquanto estruturas que sustentam os tecidos da face sofrem alterações. Com isso, a gordura que naturalmente existe ao redor dos olhos pode ficar mais evidente, destaca.

Há ainda situações em que o inchaço é temporário. Privação de sono, consumo excessivo de sal, álcool, choro prolongado e retenção de líquidos podem deixar a região mais inchada, principalmente ao acordar.

Quando o inchaço aparece de forma ocasional, especialmente depois de uma noite mal dormida ou de algum excesso alimentar, ele pode melhorar espontaneamente ao longo do dia. Já uma bolsa que permanece constantemente, independentemente desses fatores, pode estar relacionada à anatomia da região e ao processo de envelhecimento, afirma a dermatologista.

Produtos específicos para a região dos olhos podem fazer parte da rotina de skincare (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Cremes podem eliminar as bolsas?

É nesse ponto que as expectativas precisam ser ajustadas. Produtos para a região dos olhos podem melhorar a hidratação, a textura e a aparência do inchaço, mas não necessariamente conseguem eliminar uma bolsa formada por alterações estruturais ou pelo deslocamento da gordura orbital.

Entre os ativos encontrados em produtos destinados à região estão cafeína, ácido hialurônico, niacinamida, antioxidantes e alguns derivados da vitamina A, cada um com funções diferentes, conta a Dra. Carolina Albuquerque Arroyo.

A cafeína, por exemplo, é bastante utilizada em cosméticos para a área dos olhos por sua ação sobre a microcirculação e por poder contribuir para uma aparência menos inchada em alguns casos. Já o ácido hialurônico atua principalmente na hidratação, ajudando a melhorar temporariamente o aspecto de linhas finas e da pele ressecada.

O que fazer para amenizar bolsa na região dos olhos?

Alguns hábitos podem ajudar principalmente quando o problema está relacionado ao inchaço transitório. Manter uma rotina regular de sono, evitar o excesso de sal e álcool, garantir boa hidratação e não esfregar os olhos são medidas simples que podem contribuir para uma aparência melhor da região.

A proteção solar também merece atenção. Mesmo que as bolsas não sejam causadas diretamente pela exposição solar, a radiação ultravioleta contribui para o envelhecimento da pele e para alterações de pigmentação.

Na rotina de skincare, produtos específicos para a área dos olhos podem ser utilizados, desde que sejam adequados para essa região. Ativos potencialmente irritantes devem ser introduzidos com cautela, especialmente em pessoas com pele sensível.

Não é porque um ativo funciona bem no rosto inteiro que ele necessariamente deve ser aplicado próximo aos olhos na mesma concentração ou frequência. Por isso, é importante seguir a orientação do fabricante e, em caso de irritação ou dúvida, procurar um dermatologista, orienta a médica.

Se as bolsas forem persistentes, estiverem aumentando ou vierem acompanhadas de outros sintomas, uma avaliação dermatológica pode ajudar a identificar a causa. Dependendo da causa e do grau de alteração, existem diferentes possibilidades de tratamento, que podem incluir desde cuidados tópicos e procedimentos dermatológicos até abordagens cirúrgicas em casos específicos.

Por Camila Souza Crepaldi