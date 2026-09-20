O futuro do inox: novas propostas que transformam o mercado

O inox ganha protagonismo na cozinha do Loft Jade, assinada por Alessandra Passero e Didacio Duailibe, em composição com pedra natural, madeira e outros elementos - (crédito: Fotos: Edgard César)

Durante muito tempo associado principalmente a cozinhas, áreas de serviço e ambientes comerciais, o inox vem conquistando novas funções na arquitetura de interiores. Na CasaCor Brasília 2026, o material aparece em diferentes propostas e mostra que sua presença pode ir muito além da praticidade. Em meio a pedras, madeiras, tecidos e outros elementos, ele passa a integrar a identidade visual dos ambientes.

A mudança acompanha uma maior liberdade na escolha e combinação de materiais dentro dos projetos. Para a arquiteta e urbanista Alessandra Passero, que assina o Loft Jade ao lado do arquiteto Didacio Duailibe, o inox passou a ser explorado também por sua expressão estética. "É um material preciso, contemporâneo, que reflete a luz e o espaço ao redor", explica.

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Essa capacidade de refletir o que está ao redor faz com que o inox participe ativamente da percepção dos ambientes. A superfície pode assumir diferentes aparências conforme a iluminação e os elementos próximos, criando uma composição que se modifica visualmente. Para Alessandra, essa característica permite que o material tenha uma presença marcante sem necessariamente pesar na decoração.

No Loft Jade, a proposta foi colocar diferentes materiais em diálogo. A precisão do inox contrasta com a irregularidade da pedra natural, os veios do freijó, as texturas dos tecidos e a continuidade do piso monolítico. "É justamente esse contraste que torna a composição interessante", afirma a arquiteta. A escolha do material, portanto, não acontece apenas por questões práticas. No projeto, o inox cumpre funções estética e funcional, mas também ajuda a conduzir a experiência de quem percorre o ambiente.

Sua presença foi pensada para criar uma espécie de continuidade entre diferentes pontos do loft. Logo na entrada, um grande bloco de inox configura a cozinha, reunindo bancada e armários. O material volta a aparecer no banheiro, já próximo à saída, na bancada e na prateleira. Para Alessandra, essa repetição reforça o inox como parte da arquitetura e da identidade do espaço, e não apenas como um acabamento pontual.

A utilização do material em diferentes pontos também mostra como ele pode assumir papéis distintos dentro de um mesmo projeto. Na cozinha, atende às necessidades relacionadas ao uso e à resistência, enquanto no banheiro participa da composição visual. Em ambos os casos, porém, mantém uma unidade com a proposta geral do Loft Jade.

Metal com outras leituras

A relação com outros materiais é outro fator importante para definir o resultado. A arquiteta e engenheira civil Fabiana Boner, responsável pelo Jetour Primavia Experience, considera o inox um material capaz de transitar por diferentes estilos. "Ele conversa muito bem com uma linguagem mais moderna, masculina e industrial", afirma. Concreto, pedra, madeira e outros metais estão entre os elementos que podem acompanhar o inox. Fabiana, no entanto, destaca que a combinação não precisa ficar restrita a uma estética industrial. O contraste com referências mais clássicas ou tradicionais também pode produzir um resultado contemporâneo, desde que exista equilíbrio entre os materiais.

No Jetour Primavia Experience, essa versatilidade aparece de maneira mais evidente. O projeto aposta em uma linguagem moderna, ousada e masculina, com referências industriais, mas busca manter a sofisticação e o acolhimento. Nesse contexto, o inox deixa de ser apenas um acabamento e passa a fazer parte da própria linguagem arquitetônica. A escolha também dialoga com um movimento de retomada do metal no design contemporâneo. Segundo Fabiana, o inox teve forte presença nos interiores dos anos 2000, mas, posteriormente, passou a ser visto principalmente como um material técnico e funcional. Agora, retorna com novas possibilidades estéticas e interpretações.

O cuidado está nos detalhes

Apesar da versatilidade, a escolha do acabamento pode fazer diferença no resultado. Em ambientes residenciais, Fabiana prefere o inox escovado ao polido. Enquanto a versão polida apresenta uma aparência espelhada e reflete mais intensamente a luz, o acabamento escovado tende a criar uma presença mais discreta.

Outro cuidado está na combinação com materiais que tragam calor ao espaço. Madeira, tecidos e pedras naturais podem equilibrar a aparência metálica, assim como uma iluminação bem trabalhada. Dessa forma, o inox pode participar de ambientes acolhedores sem que o resultado fique excessivamente frio ou industrial.

A execução também exige atenção. Segundo Fabiana, o planejamento das chapas, das divisões, das emendas e dos encontros é fundamental para garantir um resultado visualmente limpo. "O inox pode ser um material muito sofisticado, mas uma execução mal resolvida compromete completamente o resultado", alerta.

A manutenção é outro aspecto que deve ser considerado desde a escolha do material. Fabiana recomenda que o usuário siga as orientações do profissional responsável pela execução e utilize produtos compatíveis com o inox. No caso do acabamento escovado, a limpeza deve acompanhar o sentido do escovamento para preservar a aparência da superfície.

Quando o inox chega ao quarto

Se no Loft Jade o inox ajuda a marcar o percurso do visitante e no Jetour Primavia Experience assume uma linguagem mais industrial e contemporânea, outro ambiente da mostra amplia ainda mais as possibilidades de aplicação. No Espaço Brasal, assinado pelo arquiteto Bruno Pessoa, o material chega a um lugar pouco associado a ele: o quarto.

Na proposta, o inox foi utilizado na cabeceira da cama e em biombos, criando planos de fundo para móveis de destaque. A escolha rompe com a associação imediata do material às cozinhas e demonstra como ele pode ocupar elementos centrais de um ambiente residencial. "O inox é um material versátil, pode ser incorporado a diversos ambientes e contextos", afirma Bruno.

A composição do espaço também evita que a presença do metal resulte em uma atmosfera excessivamente fria. Na proposta apresentada pelo arquiteto, o inox aparece acompanhado de carpete e madeira, materiais que acrescentam textura e aconchego ao ambiente. O contraste permite preservar a sensação residencial enquanto reforça a contemporaneidade do projeto. Para Bruno, essa combinação também ajuda a romper com ideias pré-concebidas sobre o material. O resultado evidencia que a utilização do inox não precisa seguir uma fórmula determinada.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

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