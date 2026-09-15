Seu corpo está tentando avisar? 6 sinais que não devem ser normalizados

Mudanças persistentes no organismo podem ter diferentes causas e precisam ser avaliadas quando afetam o bem-estar e a rotina (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nem todo sintoma significa que existe uma doença, mas algumas mudanças no organismo merecem atenção quando se tornam frequentes, aumentam de intensidade ou começam a interferir na rotina. O problema é que sinais importantes muitas vezes são atribuídos automaticamente à idade, ao estresse, ao cansaço ou até considerados parte normal do envelhecimento.

Observar o próprio corpo não significa viver em estado permanente de preocupação. A questão é perceber quando algo mudou em relação ao padrão habitual e, principalmente, quando o desconforto persiste.

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A seguir, especialistas apontam sete situações que não devem ser simplesmente normalizadas. Confira!

1. Queda de cabelo que aumentou de repente

Perder fios diariamente faz parte do ciclo natural do cabelo. O alerta aparece quando a queda aumenta significativamente, persiste por semanas ou surge depois de mudanças importantes no organismo, dietas restritivas, alterações hormonais ou uso de medicamentos para emagrecer.

O que muitas pessoas percebem como uma consequência direta do medicamento pode, na verdade, estar relacionado ao emagrecimento acelerado e às mudanças que acontecem no organismo durante esse processo. A perda de peso representa uma mudança metabólica importante e pode interferir temporariamente no ciclo de crescimento dos cabelos, explica a Dra. Amanda Caroline Costa Leitão.

2. Inchaço frequente nas pernas, pés ou ao redor dos olhos

Um episódio isolado de inchaço pode acontecer por diferentes motivos, mas a recorrência merece atenção. Alterações nos rins podem evoluir sem manifestações muito evidentes nas fases iniciais, especialmente em pessoas que convivem com hipertensão. Inchaço nas pernas, pés ou ao redor dos olhos, alterações na urina e cansaço persistente estão entre os sinais que podem justificar uma investigação.

A hipertensão e a doença renal têm uma relação de mão dupla. A pressão arterial, quando não controlada por muito tempo, pode provocar lesões nos vasos sanguíneos dos rins e prejudicar progressivamente sua capacidade de filtrar o sangue. Ao mesmo tempo, alterações nos rins podem interferir no controle da pressão arterial e fazer com que ela fique mais difícil de controlar, explica a nefrologista Dra. Andrea Pio de Abreu.

A ausência de sintomas, entretanto, não significa necessariamente que esteja tudo bem. Uma pessoa pode ter pressão alta durante anos e se sentir bem. Da mesma forma, a doença renal crônica pode permanecer sem manifestações muito evidentes nas fases iniciais. Por isso, não devemos esperar o aparecimento de sintomas para investigar, alerta a especialista.

3. Mudanças no sono, humor e disposição depois dos 40

Insônia, alterações de humor, redução da disposição e mudanças no ciclo menstrual podem acompanhar a transição para a menopausa. Isso não significa, porém, que a mulher precise aceitar qualquer desconforto como consequência inevitável da idade, principalmente quando os sintomas passam a comprometer sua qualidade de vida.

A mulher precisa ser ouvida de forma integral. Alterações no sono, no humor e na disposição não devem ser simplesmente naturalizadas porque fazem parte do envelhecimento. Quando esses sintomas aparecem, é importante avaliar o contexto e buscar estratégias adequadas para cada paciente, afirma o ginecologista Dr. Rafael Lazarotto.

4. Acordar várias vezes para urinar ou perceber mudanças no jato urinário

Alterações urinárias podem se tornar mais frequentes com o avanço da idade, mas nem sempre devem ser encaradas como uma consequência natural do envelhecimento. Em alguns casos, esses sinais podem estar relacionados à hiperplasia prostática benigna (HPB) ou a outras condições do trato urinário e, por isso, precisam ser investigados.

É muito comum o homem considerar normal levantar diversas vezes à noite, esperar para conseguir urinar ou perceber uma redução progressiva do jato. O envelhecimento pode trazer mudanças, mas isso não significa que o paciente precise conviver com sintomas que prejudicam seu sono e sua qualidade de vida, orienta o urologista Dr. Mark Neumaier.

O diagnóstico é importante justamente porque sintomas semelhantes podem ter diferentes causas. Nem toda alteração urinária significa necessariamente que o problema seja a próstata. É preciso avaliar o paciente, seus sintomas, o volume prostático e o funcionamento do trato urinário para chegar a um diagnóstico adequado. A partir dessa investigação, podemos definir qual tratamento oferece a melhor relação entre eficácia, segurança e recuperação, explica o especialista.

Cólica menstrual intensa não deve ser considerada normal, principalmente quando compromete a qualidade de vida (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

5. Cólica que impede a mulher de seguir a rotina

A endometriose está entre as condições que podem estar associadas a cólicas intensas e outros sintomas capazes de afetar a rotina e a qualidade de vida. Dor pélvica persistente, desconforto durante a relação sexual e alterações intestinais ou urinárias relacionadas ao período menstrual também podem indicar a necessidade de investigação médica.

Não devemos partir da ideia de que toda cólica menstrual é endometriose, mas também não é adequado considerar normal uma mulher precisar interromper suas atividades todos os meses por causa da dor. Quando o sintoma começa a comprometer a qualidade de vida, é importante investigar, explica o ginecologista e obstetra Dr. César Patez.

O diagnóstico de endometriose não significa automaticamente que a mulher terá dificuldade para engravidar. Para aquelas que desejam ser mães, entretanto, a descoberta da doença pode ser uma oportunidade para conversar sobre idade, reserva ovariana, planejamento reprodutivo e necessidade ou não de alguma estratégia específica.

Ter endometriose não significa que a mulher necessariamente terá dificuldade para engravidar. No entanto, quando existe o desejo de maternidade, é importante que essa possibilidade seja discutida precocemente. A avaliação permite entender as condições reprodutivas da paciente e, quando necessário, planejar estratégias de preservação ou tratamento da fertilidade, explica a ginecologista e especialista em reprodução humana Dra. Rosaly Bustelo Saab.

6. Tosse ou falta de ar que não passam

O uso de cigarro eletrônico pode estar associado a sintomas respiratórios que merecem atenção, especialmente quando se tornam persistentes. Tosse, falta de ar, chiado e desconforto no peito estão entre os sinais que podem indicar alterações nas vias respiratórias e justificar uma avaliação médica.

É importante entender que o usuário não está simplesmente inalando vapor de água. O aerossol produzido pelo dispositivo pode conter nicotina, partículas ultrafinas, aromatizantes e outras substâncias. A exposição repetida pode irritar e inflamar as vias respiratórias, alerta o pneumologista Dr. Marcelo Ceneviva Macchione.

O recado não é transformar cada desconforto em motivo de preocupação, mas reconhecer quando o organismo apresenta uma mudança persistente. Sintomas que se repetem, pioram progressivamente ou começam a limitar o trabalho, o sono, os exercícios e outras atividades cotidianas merecem avaliação, mesmo quando parecem situações comuns.

Por Sarah Carvalho