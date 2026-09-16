Escape de urina ao correr ou pular não é normal e também afeta mulheres jovens. Entenda

A fraqueza do assoalho pélvico pode causar escape urinário, mas essa não é a única causa do problema (Imagem: mar_ma | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Correr, pular e dançar são atividades que fazem parte da rotina de muitas mulheres, mas algumas podem enfrentar um incômodo inesperado durante esses movimentos: o escape urinário. O que poucos sabem é que, embora o problema seja associado ao envelhecimento, à maternidade ou ao sedentarismo, mulheres jovens e ativas também estão sujeitas ao desconforto.

Segundo especialistas em saúde pélvica da Clínica Videlis, em Ribeirão Preto (SP), atividades de impacto exigem uma resposta rápida e coordenada do assoalho pélvico. Quando essa musculatura não consegue reagir adequadamente ao aumento da pressão exercida sobre a bexiga, a urina pode escapar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“O exercício físico aumenta a pressão dentro do abdômen, e isso exige uma resposta rápida, coordenada e eficiente do assoalho pélvico. Quando essa resposta não acontece, surgem os escapes urinários, mesmo em mulheres jovens, ativas e aparentemente saudáveis”, explica Marielle Yali, fisioterapeuta especialista em disfunções pélvicas.

Nem sempre falta força

Durante corridas e saltos, o assoalho pélvico precisa responder em frações de segundo às mudanças de pressão. Fraqueza muscular pode comprometer esse mecanismo, mas não é a única causa. Falhas de coordenação, excesso de tensão e pouca consciência corporal também podem interferir na continência.

Por isso, simplesmente fazer exercícios para “fortalecer” a região nem sempre é a solução. “Fortalecer sem consciência ou exigir impacto sem preparo adequado sobrecarrega a região”, alerta Marielle Yali. A avaliação funcional permite identificar se aquela musculatura precisa ganhar força, aprender a relaxar ou melhorar sua coordenação com outras estruturas do corpo.

A fisioterapeuta Josiane Pavão, especialista em saúde íntima masculina e feminina e dor crônica, explica que algumas mulheres fisicamente ativas apresentam justamente o problema contrário à fraqueza. “Muitas pessoas ativas apresentam um assoalho pélvico excessivamente tenso, em estado constante de defesa, o que compromete a coordenação e a resposta automática durante o impacto”, afirma.

Esse padrão pode estar relacionado a fatores como estresse, histórico de dor pélvica e alterações respiratórias. “A pelve precisa saber relaxar e contrair no momento certo. Quando isso não acontece, o sistema falha”, acrescenta Josiane Pavão.

A fisioterapia íntima avalia movimento, coordenação muscular, impacto e respiração durante os exercícios para tratar escapes de urina (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

Quando o escape muda a rotina

A incontinência durante o exercício também pode provocar consequências que vão além do desconforto físico. Algumas mulheres passam a utilizar absorventes para treinar, evitam determinados movimentos ou até abandonam atividades por vergonha e receio de novos episódios. Mesmo quem treina regularmente pode continuar apresentando escapes quando o exercício não considera a integração entre respiração, postura, abdômen e assoalho pélvico.

A fisioterapia em saúde íntima atua justamente na avaliação dessa dinâmica. O acompanhamento identifica padrões de movimento, coordenação muscular, resposta ao impacto e relação com a respiração. A partir da avaliação, podem ser utilizadas estratégias individualizadas de educação corporal, reeducação do movimento, coordenação pélvica e progressão do impacto.

“O objetivo não é afastar a pessoa do exercício, mas permitir que ela se movimente com segurança, previsibilidade e confiança. Mulheres ativas não precisam escolher entre se movimentar e ter continência”, destaca Marielle Yali.

Para as especialistas, o principal passo é deixar de considerar o escape urinário como algo esperado durante o esforço físico. “O corpo fala durante o movimento. Quando a urina escapa, é um sinal de que algo precisa ser reorganizado, não ignorado”, conclui Josiane Pavão.

Por Angelo Davanço