Feijão congelado perde nutrientes? Nutricionista explica como armazenar corretamente

Congelar o feijão é uma alternativa prática para a rotina, mas a forma de armazenar, descongelar e consumir o alimento exige alguns cuidados (Imagem: Mironov Vladimir | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Para quem tem uma rotina corrida, cozinhar uma grande quantidade de feijão e congelar porções para consumir ao longo da semana é uma alternativa prática para manter o alimento presente nas refeições. Mas será que o processo de congelamento faz o feijão perder nutrientes?

De acordo com a nutricionista Rayana de Almeida, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Pitágoras, o congelamento, por si só, não provoca uma perda significativa dos principais nutrientes do feijão.

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Proteínas, fibras, carboidratos e minerais, como ferro, magnésio e potássio, tendem a permanecer preservados. Algumas vitaminas podem ser mais sensíveis ao processamento e ao armazenamento, mas isso não significa que o alimento deixe de ser nutritivo depois de congelado. O congelamento é uma das formas mais eficientes de conservação porque reduz a velocidade das reações que levam à deterioração do alimento, explica a nutricionista.

Congelar ou deixar na geladeira?

A principal diferença está no tempo de armazenamento. O feijão cozido pode ser mantido sob refrigeração por um período menor, enquanto o congelamento permite ampliar sua conservação, desde que sejam observadas as condições adequadas de armazenamento.

Para preservar melhor o alimento, a recomendação é dividir o feijão em porções menores, de acordo com a quantidade que será consumida em cada refeição. Além de facilitar o descongelamento, isso evita que o alimento seja retirado e devolvido ao freezer repetidas vezes.

Outro cuidado importante é não deixar o feijão cozido por longos períodos em temperatura ambiente antes de levá-lo à geladeira ou ao congelador. O alimento deve ser resfriado e armazenado adequadamente para reduzir o risco de proliferação de microrganismos.

Mais importante do que o congelamento em si é a forma como o alimento é manipulado. Utilizar recipientes limpos e bem fechados, evitar descongelamentos e recongelamentos sucessivos e respeitar as condições de conservação são cuidados fundamentais para preservar tanto a qualidade quanto a segurança do alimento, orienta a nutricionista.

O caldo do feijão também pode ir para o congelador junto com os grãos (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)

O caldo também pode ser congelado?

Sim. Não é necessário separar o caldo dos grãos antes do congelamento. Inclusive, manter o feijão com o caldo pode ajudar a preservar características do preparo e facilita o consumo posteriormente.

Para descongelar, uma alternativa é retirar a porção do freezer com antecedência e deixá-la descongelar sob refrigeração. Também é possível aquecê-la diretamente, dependendo da forma de armazenamento e do recipiente utilizado. O ideal é evitar deixar o alimento descongelando por várias horas sobre a bancada da cozinha. Depois de descongelado e aquecido, o feijão deve ser consumido e não deve voltar ao congelador.

E o sabor e a textura?

Embora o congelamento preserve boa parte dos nutrientes, pode haver pequenas alterações na textura dos grãos. Isso ocorre porque a formação de cristais de gelo durante o congelamento pode modificar a estrutura das células do alimento.

A qualidade final também depende do tempo e das condições de armazenamento. Recipientes bem fechados ajudam a evitar o ressecamento e a formação de cristais de gelo na superfície, fenômeno conhecido como queimadura de congelamento.

Dicas para congelar o feijão

Para facilitar o armazenamento e preservar a qualidade do alimento, alguns cuidados são importantes na hora de congelar o feijão:

Divida o alimento em porções individuais ou familiares;

Utilize recipientes próprios para congelamento e mantenha-os bem fechados;

Evite deixar o feijão cozido por muito tempo em temperatura ambiente;

Identifique as porções com a data do preparo;

Descongele preferencialmente sob refrigeração ou aqueça diretamente, conforme o recipiente permitir;

Evite descongelar e recongelar o mesmo alimento;

Observe alterações de odor, aparência ou textura antes do consumo.

Por Camila Crepaldi