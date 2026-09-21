Dia Mundial do Alzheimer: veja 3 hábitos que podem ajudar a cuidar da saúde cerebral

Hábitos do dia a dia podem contribuir para o cuidado com a saúde cerebral (Imagem: Today is Tuesday | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O Dia Mundial do Alzheimer, celebrado em 21 de setembro, chama atenção para o crescimento dos casos de demência no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 10 milhões de novos casos são registrados a cada ano. No Brasil, 8,5% das pessoas com 60 anos ou mais convivem com demência.

Embora fatores como idade, predisposição genética e histórico familiar tenham influência importante e não possam ser alterados, existem aspectos relacionados ao estilo de vida e às condições de saúde que podem ser modificados.

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“Uma pessoa pode levar um estilo de vida saudável e ainda assim desenvolver Alzheimer. Mas isso não significa que nossos hábitos sejam irrelevantes. Podemos, sim, agir sobre determinados fatores para reduzir a probabilidade de declínio cognitivo e cuidar melhor da nossa saúde cerebral“, explica Martha Valeria Medina, neuropsicóloga da startup espanhola de neurorreabilitação NeuronUP.

De acordo com a OMS, até 45% dos riscos de demência podem ser atribuídos a fatores modificáveis. Entre eles estão sedentarismo, tabagismo, hipertensão, diabetes, obesidade, consumo excessivo de álcool, isolamento social e perdas auditivas não tratadas.

Nesse contexto, a especialista destaca 3 hábitos que podem fazer parte dos cuidados com a saúde cerebral. Confira!

1. Manter-se fisicamente ativo

A prática regular de atividade física está entre os hábitos que podem contribuir para a saúde cerebral. A recomendação é combinar exercícios aeróbicos e de força e reduzir o tempo de sedentarismo.

Para neuropsicóloga Martha Valeria Medina, o cuidado com a saúde cerebral deve ser construído ao longo da vida. “O importante é entender que nunca é tarde demais para agir sobre aqueles fatores que podemos modificar. Manter-se ativo física, cognitivamente e socialmente continua sendo relevante também em idades avançadas”, explica.

Atividades que representam desafios mentais ajudam a estimular o cérebro (Imagem: Julio Rivalta | Shutterstock)

2. Estimular o cérebro

Aprender coisas novas, ler, resolver problemas matemáticos, estudar um idioma, tocar um instrumento ou realizar atividades que representem um desafio mental são formas de estimular o cérebro.

A médica reforça que a predisposição genética pode aumentar a probabilidade de desenvolver a doença, mas isso não significa que o surgimento seja inevitável. “Pelo contrário, é especialmente importante adotar medidas que contribuam para a saúde cerebral”, afirma Martha Valeria Medina.

3. Preservar os vínculos sociais

Manter relações significativas também faz parte dos cuidados com a saúde cerebral. Conversar, compartilhar atividades e evitar o isolamento social estão entre as ações recomendadas pela especialista.

“A ideia não é apenas treinar uma memória que apresenta dificuldades, mas ajudar a pessoa a manter sua autonomia e continuar realizando suas atividades cotidianas com a melhor qualidade de vida possível”, conclui Martha Valeria Medina.

Por Vitória João