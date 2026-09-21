Chá de passiflora faz bem para quê? Conheça 6 benefícios para a saúde

Muito associada ao relaxamento, a Passiflora é um gênero de plantas que reúne diversas espécies conhecidas popularmente como maracujás. Algumas delas são tradicionalmente utilizadas em infusões e produtos fitoterápicos e apresentam compostos bioativos, como flavonoides e polifenóis, estudados por suas possíveis ações antioxidantes e anti-inflamatórias, além de efeitos relacionados ao sistema nervoso central.

Segundo Gyzelle Nacimento, professora de Farmácia da Faculdade Anhanguera, apesar do uso tradicional, é importante considerar que os efeitos podem variar conforme a espécie, a parte da planta e a forma de consumo.

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O fato de uma planta ter uso tradicional ou apresentar resultados promissores em pesquisas não significa que qualquer chá terá o mesmo efeito. Fatores como a espécie utilizada, o preparo e a quantidade consumida podem influenciar os resultados. Por isso, o chá pode fazer parte de uma rotina voltada ao bem-estar, mas não deve substituir a avaliação ou o tratamento de ansiedade, insônia ou outros transtornos, explica.

A seguir, confira 6 possíveis benefícios associados à passiflora!

1. Favorece o relaxamento

A passiflora é tradicionalmente associada a efeitos calmantes. Alguns de seus compostos naturais vêm sendo estudados por sua possível ação em mecanismos do sistema nervoso relacionados ao relaxamento e à sensação de tranquilidade.

2. Pode contribuir para a qualidade do sono

Por favorecer um estado de relaxamento, o chá pode ser incluído na rotina noturna como parte de hábitos que ajudam a preparar o organismo para o descanso. No entanto, dificuldades frequentes para dormir ou episódios persistentes de insônia devem ser avaliados por um profissional de saúde.

3. Pode auxiliar em momentos de estresse

Além de ser uma bebida naturalmente livre de cafeína, o chá pode contribuir para momentos de pausa e desaceleração ao longo do dia. Pesquisas também investigam a relação de compostos da passiflora com mecanismos envolvidos na resposta do organismo ao estresse, embora mais estudos sejam necessários para confirmar esses efeitos.

4. Possui compostos antioxidantes

Espécies de Passiflora apresentam compostos fenólicos e flavonoides, conhecidos por sua atividade antioxidante. Essas substâncias ajudam a proteger as células contra os danos relacionados ao excesso de radicais livres.

O chá de passiflora pode fazer parte de um ritual noturno que prepara o organismo para o descanso (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

5. Pode ajudar a reduzir a agitação antes de dormir

Criar um ritual noturno que sinalize ao organismo que é hora de descansar pode favorecer a preparação para o sono. Nesse contexto, uma infusão de passiflora pode fazer parte do hábito, especialmente por não fornecer o estímulo da cafeína.

6. Pode ser uma alternativa a bebidas estimulantes no período noturno

Substituir café, chá-preto ou outras bebidas cafeinadas por uma infusão sem cafeína no fim do dia pode ser interessante para pessoas sensíveis aos efeitos estimulantes da substância.

Chá e fitoterápico não são a mesma coisa

Embora possam ser preparados a partir da mesma planta medicinal, chá e medicamento fitoterápico não são a mesma coisa. O chá medicinal é geralmente obtido por infusão ou decocção de partes da planta, como folhas e flores, e a quantidade de substâncias extraídas pode variar conforme a espécie utilizada, a parte da planta, a quantidade empregada, a temperatura da água e o tempo de preparo.

Já os medicamentos fitoterápicos passam por processos controlados de fabricação e controle de qualidade, considerando critérios como identificação correta da espécie vegetal, pureza, segurança e padronização da preparação. Por isso, não é adequado comparar diretamente uma xícara de chá a extratos padronizados, cápsulas, tinturas ou outros medicamentos à base de passiflora, pois a composição química, a concentração dos constituintes ativos e a dose administrada podem ser bastante diferentes.

Além disso, é necessário cuidado em caso de uso contínuo ou combinado com medicamentos. Pessoas que utilizam remédios com ação no sistema nervoso central, anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários devem buscar orientação médica ou farmacêutica antes do consumo regular. Gestantes, lactantes e pessoas em tratamento de saúde também devem consultar um profissional antes de incluir a passiflora na rotina.

Por Priscila Dezidério