A nova forma dos penteados: acabamento caseiro em destaque

Por praticidade ou apenas vontade de dar uma diferenciada no visual, os penteados estão presentes no dia a dia. Com forte influência do tapete vermelho, internautas buscam reproduzir os modelos usados por celebridades que, diferentementye do que vimos no passado, estão buscando um estilo mais simples, ainda que sofisticado.

“Parece que os penteados do momento, como blowout, que vimos no red carpet e Fashion Rio 2026, é a reprodução do que já temos: volume, textura e corpo totalmente acessíveis e fáceis de reproduzir no salão ou mesmo em casa”, comenta a cabeleireira Camila Lorenczy, do Stylebar. Ela diz que a tendência atual é deixar de lado os modelos muito “engessados” e “estáticos”, mesmo que eles não tenham desaparecido. “Hoje, a beleza é mais livre e despojada.”

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Camila ensina que a ideia é fazer o penteado parecer caseiro, mas com acabamento profissional. “Recebo pedidos diários de clientes que pedem um cabelo que passa a impressão de ter sido feito em casa, sozinha”, afirma.

As referências tiradas dos grandes eventos de moda são constantemente adaptadas por internautas empenhados em facilitar a vida de quem busca um visual parecido, e Camila indica justamente buscar por esses canais para conseguir reproduzir as referências. “Para quem deseja uma produção independente, aconselho tutoriais de penteados como vemos no YouTube ou TikTok.”

A cabeleireira também sugere alguns utensílios e produtos essenciais para melhores resultados. “Pente, escova, elásticos, presilhas e alguns produtos — como pomada e cera para controlar o frizz —, mousse e pó volumizador. Outra boa opção é o babyliss para modelar cachos”, aconselha.

Os cuidados são reforçados pela penteadista e maquiadora Júlia Nunes. “Eu considero indispensáveis o protetor térmico, um bom mousse ou espuma modeladora, um spray texturizador e um fixador. Sabendo dosar a quantidade de forma moderada, conseguimos um penteado duradouro sem deixar o cabelo pesado ou com aquele aspecto duro”, opina. Ela deixa como dica sempre se guiar pelo tipo de fio do cabelo e pelo resultado desejado.

Tendo um bom tutorial e as ferramentas certas, Camila afirma que “as possibilidades são infinitas, e a prática leva à perfeição”. Ou seja, quanto mais fazemos, melhor ficamos.

Diferentes apostas

Mais do que práticos na rotina de estudos ou trabalho, os penteados são elementos versáteis, indo do casual ao elegante com poucos toques. Daniela Luiz, penteadista e maquiadora sugere algumas formas de fazer adaptações no cabelo, sempre do mais solto ao preso, para ter um resultado agradável, sem marcas de prendedores. “Um semipreso pode se tornar um rabo de cavalo e depois um coque. Com o cabelo solto, utilizando apenas um grampo, podemos prender uma lateral, ou até mesmo direcionar todo cabelo para um lado e fazer uma trança lateral”, ensina. Para ela, as possibilidades são inúmeras e práticas; o mais importante é entender o que conversa com o gosto e estilo de cada pessoa.

Júlia Nunes acredita que a mudança no penteado pode ser sútil, mas a transformação na proposta é completa, a depender do acabamento. “Acredito muito na versatilidade de um penteado. Uma mesma base pode ser completamente transformada mudando o acabamento, o volume ou adicionando algum acessório”, afirma. Em um comparativo noite-dia, a penteadista apostaria em algo mais solto e fluido para o diurno; já para o lunar, uma proposta com um semipreso ou coque. “São detalhes que mudam completamente a proposta e fazem o penteado funcionar para diferentes ocasiões”, explica.

Cuidados com o fio

O antes é essencial na hora de estilizar o cabelo, Júlia e Daniela indicam a melhor forma de preparação para receber um penteado e fazê-lo durar sem danificar os fios. “Se for utilizar fonte de calor, o protetor térmico é indispensável. Hoje, temos alguns que já têm fixação”, começa Daniela.

A especialista recomenda, para fixação em cabelos cacheados e sem escova ou prancha, o uso de mousse ou gelatina. “Ajudam na durabilidade e diminuem muito o frizz.” Na finalização, considera indispensável o uso de um óleo reparador de pontas. “Além de cuidar dos fios, é ótimo para revitalizar o cabelo ao longo do dia”, justifica.

Vale lembrar que cada cabelo é único e, para além de seguir sugestões, é necessário testar diferentes produtos para definir qual se encaixa melhor no tipo de fio. “Utilizar produtos próprios para o seu tipo de cabelo ajuda muito para que ele se mantenha durante o dia”, ensina. Existem diversos produtos que podem ser aliados nesse processo, mas cada um deles traz um resultado de acordo com o cabelo.

Para Júlia, medir as proporções é o segredo para encontrar uma boa fixação. Ela recomenda “trabalhar com mechas adequadas, nem tão grossas nem tão finas”, e reforça as sugestões de Daniela. Acredita que o fixador é um amigo, mas deve ser utilizado com responsabilidade. “Gosto de usar o fixador de forma estratégica, sem exagerar, e evitar ficar passando a ferramenta várias vezes na mesma mecha, evitando danificar os fios.Um penteado bonito também precisa preservar os fios de forma saudável”, finaliza Júlia.

O cabeleireiro Rodrigo Ferreira ainda recomenda verificar a resistência da fibra capilar para a finalidade de cachos e limpeza do penteado, identificando, assim, quais produtos utilizar para criar textura e fixação.





Produtos que garantem o melhor resultado

1- Creme adequado para o tipo de fio

2- Óleo reparador

3- Protetor térmico

4- Mousse, gelatina ou pomada modeladora — o mousse gera um efeito fixador, porém, com volume. A gelatina fixa e reduz o frizz por mais tempo e a pomada reduz o frizz, mas ainda deixa maleabilidade.

5- Spray fixador

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte

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