A Fazenda 18: participante leva a pior e deixa o reality com rejeição na 1ª roça

A primeira eliminação de "A Fazenda 18" aconteceu nesta quinta-feira (24), encerrando a participação de Stephanie Gomes no reality rural. A influenciadora recebeu 19,71% dos votos e deixou a disputa pelo prêmio superior a R$ 2 milhões.
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O resultado foi definido entre Stephanie, Giovanna e Sérgio. Durante a transmissão, Adriane Galisteu revelou inicialmente que Sérgio estava salvo da roça.
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Com isso, a decisão ficou concentrada entre as duas mulheres. Na sequência, a apresentadora confirmou a saída de Stephanie.
Antes de deixar o programa, a influenciadora participou da dinâmica de "herança", uma das novidades desta edição. Ela escolheu conceder imunidade a Giovanna Gold.
Serginho, por sua vez, recebeu o poder de impedir a participação de duas pessoas na próxima festa de "A Fazenda 18". As escolhas dele foram Ana Bruna e Renê, que mantêm um relacionamento dentro da sede.
Stephanie é filha da modelo Solange Gomes, que participou de "A Fazenda 13" e terminou a temporada na terceira colocação, em uma edição que teve o influenciador Rico Melquiades como vencedor.
Stephanie não entregou muito no jogo e acabou sendo eliminada na primeira Roça da F18 com 19,71% dos votos, deixando Giovanna e Serginho de volta para o reality rural. Vejam o momento da eliminação da ex-Peoa ???????? Acesse https://t.co/PbrtJACuBo para assistir à transmissão 24 horas de #AFazenda com seis sinais exclusivos ????— A Fazenda (@afazendarecord) September 25, 2026
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