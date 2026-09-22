Brasília Trends Fashion Week chega à 7ª edição com desfiles e palestras

Brasília recebe, de 24 a 27 de setembro, a sétima edição do Brasília Trends Fashion Week (BTFW), no Dúnia City Hall, no Lago Sul. Com o tema "Fluxos Invisíveis”, o evento reúne desfiles, palestras, oficinas, exposições e debates sobre moda, arte, sustentabilidade e inclusão. A programação é gratuita, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível, destinado ao Programa Mesa Brasil do Sesc-DF.

Entre os nomes confirmados estão a modelo e empresária Luiza Brunet, madrinha desta edição; Paulo Borges, fundador da São Paulo Fashion Week (SPFW); e Pedro “Peu” Andrade, fundador e diretor criativo da Bold Strap. A programação também terá uma palestra de Bruno Bentzen sobre a trajetória da marca, além de encontros que abordam temas como violência contra a mulher, tráfico de pessoas, trabalho infantil e inclusão na moda.

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Inspirada nos rios voadores e na relação entre o Cerrado, a Amazônia e o Distrito Federal, a edição propõe discutir as conexões entre natureza, território, identidade, cultura e sustentabilidade. A abertura, na quinta-feira (24/9), será exclusiva para convidados, com desfile produzido por Gabriel Guimarães.

A programação aberta ao público começa na sexta-feira (25/9), com desfile do Grupo Brasília de Moda (GBM), comandado pela empresária e estilista Nágela Maria. Luiza Brunet também participa de mesas-redondas sobre tráfico de pessoas. No sábado (26/9), representantes de oito embaixadas apresentam trajes típicos de seus países, em uma tarde dedicada ao intercâmbio cultural.

Ainda no sábado, o BTFW terá uma ação inédita fora da sede. A Bold Strap fará uma apresentação na Festa Garoto, no Birosca, no Conic. A iniciativa busca aproximar o evento de outros territórios culturais da cidade e ampliar o diálogo da moda com diferentes públicos.

O domingo (27/9) será dedicado à diversidade, com desfile inclusivo do Grupo Cirandinha, apresentação 60+ e criações desenvolvidas com técnicas de upcycling. A programação termina com show de Luciano Ibiapina e apresentação da Escola de Samba Grêmio Recreativo Unidos de Vicente Pires (GRUVIPI).

Serviço

Brasília Trends Fashion Week

Quando: 24 a 27 de setembro

Onde: Dúnia City Hall — SHIS QI 15, Lotes J/K, Lago Sul

Entrada: gratuita, mediante entrega de 1kg de alimento não perecível

Horários: 25/9, das 14h às 21h45; 26/9, das 14h às 23h45; 27/9, das 14h às 19h45

Informações: @brasiliatrendsfashionweek