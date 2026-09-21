Além da dor e do inchaço: 7 sinais de trombose que merecem atenção

Dor, inchaço e mudança na coloração da pele podem parecer sintomas comuns, mas também podem indicar trombose. A condição ocorre quando um coágulo de sangue se forma dentro de um vaso sanguíneo, dificultando ou até interrompendo a circulação. Identificar os sinais de alerta e buscar avaliação médica rapidamente é fundamental para evitar complicações.

Entre os diferentes tipos de trombose, a trombose venosa profunda (TVP) é uma das formas mais conhecidas. Ela ocorre quando o coágulo se forma em uma veia profunda, principalmente dos membros inferiores. Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), cerca de 90% dos casos de TVP acometem as veias das pernas. Os sintomas mais frequentes são dor e inchaço, mas a doença também pode ser silenciosa.

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Segundo Vinicius Bertoldi, cirurgião vascular do Hospital Edmundo Vasconcelos, em São Paulo, reconhecer alterações no corpo e buscar avaliação médica diante de sintomas suspeitos é importante para identificar a doença precocemente e reduzir o risco de complicações.

O que é trombose?

A trombose acontece quando há a formação de um coágulo dentro de um vaso sanguíneo. Quando o problema ocorre em uma veia profunda, caracteriza-se como trombose venosa profunda (TVP), que geralmente acomete os membros inferiores.

O risco está relacionado à possibilidade de o coágulo se desprender e chegar aos pulmões, provocando uma embolia pulmonar, uma complicação potencialmente grave. A TVP pode, em alguns casos, não apresentar sintomas claros, o que reforça a importância de conhecer os fatores de risco e procurar atendimento diante de sinais suspeitos, explica o especialista.

Quem tem maior risco de desenvolver trombose?

A trombose pode ocorrer em diferentes situações e não está restrita a pessoas idosas. De acordo com a SBACV, entre os principais fatores associados à TVP estão:

Idade, especialmente após os 40 anos, com aumento do risco conforme o envelhecimento;

Histórico anterior de trombose;

Histórico anterior de trombose; Predisposição genética ou trombofilias;

Cirurgias, especialmente de médio e grande porte;

Períodos prolongados de imobilidade, como internações, paralisias e viagens longas;

Gravidez e período pós-parto;

Câncer e tratamento oncológico;

Obesidade;

Tabagismo;

Uso de anticoncepcionais ou terapia hormonal;

Traumatismos;

Infecções graves;

Algumas doenças cardiovasculares, como insuficiência cardíaca e infarto do miocárdio.

A presença de um fator de risco, contudo, não significa que a pessoa necessariamente terá trombose. O risco pode aumentar principalmente quando diferentes fatores estão associados. Por isso, manter o acompanhamento da saúde vascular com o especialista é importante, especialmente para pessoas que apresentam fatores de risco, permitindo identificar alterações precocemente e orientar medidas de prevenção de forma individualizada, esclarece o médico Vinicius Bertoldi.

Falta de ar e dor no peito podem indicar uma complicação grave (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

Sinais que podem indicar trombose

O especialista orienta atenção aos seguintes sinais, especialmente quando aparecem de forma súbita e em apenas uma das pernas:

Inchaço em uma das pernas: o aumento de volume, principalmente quando ocorre em apenas um dos membros, pode ser um sinal de alerta;

Dor ou sensibilidade: dor localizada, especialmente na panturrilha, que pode piorar ao caminhar ou movimentar a perna;

Sensação de calor na região: a área afetada pode apresentar temperatura mais elevada em comparação com o outro membro;

Vermelhidão ou alteração na coloração da pele: a pele pode ficar avermelhada, arroxeada ou apresentar outra mudança de coloração;

Peso ou sensação de pressão na perna: a pessoa pode perceber a região mais pesada, tensa ou com sensação de pressão;

Veias mais aparentes: em alguns casos, as veias superficiais podem ficar mais visíveis ou dilatadas;

Falta de ar ou dor no peito: esses sintomas podem indicar uma complicação grave, quando o coágulo se desloca e chega aos pulmões, caracterizando uma embolia pulmonar. Nessa situação, é necessário procurar atendimento de emergência imediatamente.

A atenção aos sinais do corpo e a busca por atendimento diante de sintomas suspeitos são importantes para um diagnóstico precoce e para reduzir o risco de complicações.

Por Andressa Marques