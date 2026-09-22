Miopia infantil: veja 10 mitos e verdades sobre a saúde visual das crianças

A saúde visual na infância merece atenção desde os primeiros sinais de dificuldade para enxergar (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A miopia infantil é um erro refrativo em que a criança enxerga bem de perto, mas tem dificuldade para focar em objetos distantes. A condição tem crescido no mundo todo, impulsionada por hábitos da rotina moderna, como o uso prolongado de dispositivos eletrônicos e a pouca exposição à luz natural.

Apesar do avanço das informações sobre o tema, mitos relacionados ao uso de óculos, à influência da genética e à progressão do grau ainda confundem muitas famílias e podem atrasar a busca por avaliação oftalmológica e o acompanhamento adequado.

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“É importante diferenciar mito de verdade, pois informações incorretas fazem com que os sinais sejam minimizados ou criem falsas expectativas sobre soluções sem comprovação científica. Quanto mais cedo a miopia é identificada, mais rápido corrigimos a visão e acompanhamos a progressão do grau”, destaca o Dr. Celso Cunha, oftalmologista e consultor da HOYA Vision Care.

A seguir, veja 10 mitos e verdades sobre a miopia infantil!

1. Exercícios visuais curam ou reduzem a miopia

Mito. Não há comprovação científica de que ginástica ocular ou exercícios visuais eliminem ou reduzam o grau da miopia. A condição está relacionada à forma como a imagem se forma no olho, e exige avaliação oftalmológica para correção e acompanhamento.

2. A miopia infantil tem cura definitiva

Mito. Na infância, a miopia não desaparece espontaneamente e nem tem cura definitiva. Existem recursos para corrigir a visão e, hoje, já há lentes de óculos específicas capazes de desacelerar a progressão do grau, sempre com acompanhamento próximo de um oftalmologista.

3. Usar óculos enfraquece os olhos

Mito. Os óculos não aumentam o grau nem enfraquecem a visão. Eles corrigem o foco, ajudam a criança a enxergar melhor e podem contribuir para o desenvolvimento visual adequado, com reflexos positivos na rotina escolar e nas atividades do dia a dia.

4. Ler no escuro estraga a visão

Verdade. A leitura em ambientes com pouca iluminação pode causar cansaço ocular e desconforto temporário, mas não altera a estrutura do olho de forma definitiva. Até cerca de uma década atrás, a resposta para essa afirmação seria considerada um mito.

No entanto, esse entendimento vem mudando à medida que a ciência amplia o conhecimento sobre as vias ON, relacionadas à detecção de luz, e OFF, relacionadas à detecção de escuridão, na retina. Essas vias são responsáveis por processar as áreas claras e escuras das imagens que observamos e desempenham um papel importante nos sinais que regulam o crescimento ocular.

Quando crianças e jovens realizam muitas atividades de perto em ambientes com pouca iluminação, o contraste visual pode ser alterado, favorecendo estímulos associados ao maior crescimento do olho. Isso não significa que ler no escuro cause miopia, mas reforça a recomendação de que atividades como leitura e estudo sejam realizadas em ambientes bem iluminados.

O uso excessivo de dispositivos eletrônicos pode estar associado à progressão da miopia infantil (Imagem: Iren_Geo | Shutterstock)

5. O uso excessivo de telas pode favorecer a progressão da miopia

Verdade. A exposição prolongada a celulares, tablets, computadores e outros dispositivos aumenta o tempo dedicado a atividades de perto. Esse hábito, especialmente quando associado à falta de pausas e ao pouco tempo em ambientes externos, pode contribuir para o avanço da miopia infantil.

6. Atividades ao ar livre ajudam a proteger a visão

Verdade. Passar mais tempo em ambientes externos e ter contato com a luz natural podem ajudar a retardar o aparecimento ou a progressão da miopia. Equilibrar a rotina entre estudos, telas e brincadeiras em ambientes abertos, como parques, praia e campo, é uma medida importante.

7. A genética influencia o risco de desenvolver miopia

Verdade. Crianças com pais míopes têm maior chance de desenvolver miopia. Mas a genética não é o único fator responsável: hábitos visuais, tempo excessivo em atividades de perto e pouca exposição à luz natural também podem interferir.

8. A miopia infantil pode impactar o aprendizado

Verdade. Apertar os olhos para focar, evitar atividades que exigem visão de longe ou perder o interesse por esportes podem ser sinais de que a criança não está enxergando bem. Quando isso acontece, o desempenho escolar também pode ser prejudicado.

9. Toda criança deve passar por avaliação oftalmológica apenas quando reclamar da visão

Mito. Muitas alterações visuais podem passar despercebidas ou ser confundidas com falta de atenção. A consulta com o oftalmologista é importante mesmo na ausência de queixas, especialmente diante de sinais como aproximação excessiva de objetos, dificuldade para enxergar de longe ou histórico familiar.

10. A alta miopia pode trazer riscos futuros

Verdade. Quando a miopia evolui para graus mais elevados, podem surgir alterações estruturais importantes ao longo da vida adulta, com maior risco de complicações oculares, como descolamento de retina, glaucoma, catarata precoce e maculopatia miópica, afetando diretamente a visão central.

É fundamental acompanhar a progressão da miopia desde a infância, para identificar mudanças no quadro e adotar, quando necessário, medidas para controlar sua evolução.

“O diagnóstico precoce é uma das formas mais importantes de acompanhar a criança, orientar a família e reduzir o risco de problemas mais graves na fase adulta. Consultas oftalmológicas regulares devem fazer parte da rotina de cuidado com a saúde visual infantil”, finaliza o consultor da HOYA Vision Care.

Por Kênia Santos