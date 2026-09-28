Mais sabor e hidratação na primavera: 5 opções de chá para preparar

Os chás são uma alternativa para variar o consumo de líquidos e aproveitar diferentes sabores de maneira leve e refrescante (Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Na primavera, as temperaturas mais altas e os dias mais longos costumam abrir espaço para bebidas leves e refrescantes. Nesse período, os chás podem ser uma alternativa para variar o consumo de líquidos e aproveitar diferentes sabores, inclusive em versões geladas.

Algumas opções de chá se destacam nesta época por terem sabor refrescante, aroma marcante ou combinarem bem com frutas e gelo. Na primavera, podemos priorizar preparações mais leves e refrescantes, principalmente quando as temperaturas começam a subir. Além de contribuírem para a ingestão de líquidos, os chás permitem variar o consumo de bebidas ao longo do dia sem necessariamente acrescentar açúcar à preparação, explica Alessandra Kanacilo, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.

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A seguir, a especialista lista cinco opções de chá que podem fazer parte da rotina durante a primavera. Confira!

1. Chá de hortelã

Conhecida pelo sabor refrescante, a hortelã combina especialmente com os dias mais quentes e pode ser consumida tanto quente quanto fria. A planta é tradicionalmente utilizada em chás para auxiliar no conforto digestivo, especialmente em casos de gases e desconfortos leves. O Ministério da Saúde reconhece a hortelã-pimenta entre as plantas medicinais de interesse e aponta seu uso como auxiliar no alívio de sintomas dispépticos, como flatulência.

Para preparar a infusão, coloque as folhas em uma xícara, despeje água quente por cima, tampe e deixe descansar por cerca de 5 a 10 minutos antes de coar. Esse método é indicado para folhas e flores, que não precisam ser fervidas diretamente na água.

2. Chá de camomila

A camomila é uma das opções mais conhecidas quando o objetivo é criar um momento de relaxamento. A planta é tradicionalmente associada ao conforto antes de dormir, e o seu chá pode ser consumido ao longo do dia.

É importante lembrar que o chá não substitui uma alimentação equilibrada nem tratamentos de saúde. No caso da camomila, por exemplo, seu consumo pode fazer parte de uma rotina de relaxamento, mas não deve ser apresentado como tratamento para insônia ou ansiedade, explica Alessandra Kanacilo.

Para preparar a infusão, basta colocar as flores em água quente, tampar e deixar descansar por alguns minutos. Evitar a fervura prolongada ajuda a preservar as características sensoriais da bebida.

3. Chá de capim-limão

Também conhecido como capim-santo, o capim-limão tem aroma cítrico e sabor suave, características que fazem com que o chá combine bem com a primavera. Pode ser servido quente ou levado à geladeira para uma versão refrescante.

Assim como outras folhas e partes mais delicadas das plantas, o capim-limão pode ser preparado por infusão. Uma dica é evitar o excesso de tempo de contato com a água quente. Um período de aproximadamente 5 a 10 minutos costuma ser suficiente para extrair sabor e aroma sem deixar a bebida excessivamente intensa, orienta a nutricionista.

Para quem prefere uma bebida gelada, o chá pode ser preparado normalmente, resfriado e servido com gelo. Limão ou algumas folhas frescas também podem ser acrescentados para variar o sabor.

O hibisco é uma alternativa que combina com a primavera, uma vez que pode ser consumido gelado (Imagem: Sergio Hayashi | Shutterstock)

4. Chá de hibisco

De coloração avermelhada e sabor levemente ácido, o hibisco é uma alternativa que combina com a primavera, uma vez que pode ser consumido gelado. A bebida pode ser preparada apenas com a planta ou combinada com frutas, como morango, maçã ou laranja.

O preparo requer atenção à quantidade utilizada, já que o sabor do hibisco pode ficar bastante intenso. A infusão deve ser feita com água quente, deixando a planta em contato com a água por alguns minutos antes de coar.

5. Chá verde

Para quem procura uma opção diferente, o chá verde também pode ser incluído na rotina durante a primavera. Produzido a partir das folhas da Camellia sinensis, ele contém cafeína e compostos antioxidantes, além de apresentar sabor característico que pode ser combinado com limão e servido gelado.

O preparo, porém, exige um pouco mais de atenção à temperatura da água. Em vez de deixar as folhas em água fervente por muito tempo, o ideal é utilizar água quente e respeitar o tempo de 2 a 3 minutos para evitar que a bebida fique excessivamente amarga. Por conter cafeína, o chá verde também merece atenção em relação ao horário de consumo. Pessoas mais sensíveis ao estimulante devem evitar a bebida próximo ao período de sono.

Cuidados no preparo do chá

Independentemente da escolha, a qualidade da água e da planta utilizada são importantes no preparo do chá. Além disso, folhas, flores, raízes, cascas e sementes podem exigir métodos de preparo diferentes. Folhas e flores, por exemplo, geralmente são preparadas por infusão, enquanto partes mais duras podem exigir decocção, que consiste em levar a planta à fervura por determinado período.

Outro ponto é evitar a ideia de que, por serem naturais, todos os chás são isentos de riscos. Algumas plantas podem apresentar contraindicações ou interações com medicamentos. Gestantes, lactantes, crianças, pessoas com doenças crônicas ou que fazem uso contínuo de medicamentos devem buscar orientação de um profissional de saúde antes de incluir plantas medicinais de forma frequente na rotina.

Também não é indicado misturar muitas plantas sem saber como elas interagem entre si. Para o consumo cotidiano, quanto mais simples for a preparação, melhor. O chá pode ser uma forma agradável de variar a hidratação, mas não precisa ser encarado como um tratamento, finaliza Alessandra Kanacilo.

Por Luana Figueiredo