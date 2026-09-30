Mudanças de temperatura afetam a circulação? Veja 6 cuidados com a saúde vascular

Manhãs frias, tardes quentes e noites mais amenas já fazem parte da rotina em muitas cidades brasileiras. Além de exigir adaptações no dia a dia, essas oscilações de temperatura também afetam a circulação sanguínea. No calor, as veias se dilatam e aumentam a sensação de peso e inchaço nas pernas. No frio, a tendência é se movimentar menos e reduzir a ingestão de água, fatores que podem prejudicar o retorno venoso.

O cuidado merece atenção porque doenças vasculares como varizes, insuficiência venosa, trombose e aneurismas costumam evoluir de forma silenciosa. Muitas vezes, os primeiros sintomas são leves e acabam sendo confundidos com cansaço ou desconfortos passageiros.

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“Boa parte das doenças vasculares só é descoberta em estágio avançado porque os sinais iniciais costumam ser discretos e ignorados. Quanto mais cedo a alteração é identificada, maiores são as chances de um tratamento simples e menos invasivo”, alerta o Dr. Joé Sestello, angiologista e cirurgião vascular.

Abaixo, confira seis cuidados importantes para reconhecer sinais de alerta e preservar a saúde vascular em qualquer estação!

1. Fique atento aos sinais do corpo

Pernas pesadas, inchaço no fim do dia, dor, formigamento, veias salientes e mudanças na cor da pele merecem atenção, principalmente quando pioram nos dias mais quentes. Esses sintomas costumam ser interpretados como cansaço comum, mas podem indicar o início de um problema circulatório.

2. Não subestime as varizes

As varizes vão muito além da questão estética e podem evoluir para complicações como úlceras e sangramentos. E quando não tratadas, tendem a piorar com o tempo. Buscar avaliação médica logo nos primeiros sinais evita que o quadro se agrave.

3. Movimente-se e mantenha a hidratação

Passar horas sentado ou em pé prejudica a circulação. Pausas para caminhar, alongar e mexer as pernas estimulam o retorno do sangue ao coração, cuidado especialmente importante para quem trabalha em home office ou cumpre jornadas longas. A hidratação também conta: no calor, perde-se mais líquido pelo suor; no frio, a sede diminui e a água fica esquecida.

Após longos períodos de viagem ou imobilização, fique atento a dor, inchaço e vermelhidão repentina em uma das pernas (Imagem: PreciousJ | Shutterstock)

4. Atenção após cirurgias, viagens longas ou imobilização

A trombose venosa profunda, formação de um coágulo nas veias das pernas, é mais comum nessas situações, porque a circulação fica mais lenta. O coágulo pode se deslocar até os pulmões e causar embolia pulmonar, uma complicação grave. Dor, inchaço e vermelhidão repentina em uma das pernas exigem atendimento médico imediato.

5. Conheça o seu histórico familiar

Os aneurismas costumam ser silenciosos e têm forte componente hereditário. Quem tem casos na família deve fazer exames preventivos, mesmo sem sintomas. É a única forma de identificar a doença antes de uma complicação grave.

6. Faça check-ups vasculares regularmente

A recomendação vale sobretudo para pessoas acima dos 40 anos, fumantes, hipertensos, diabéticos e quem tem histórico familiar de doenças circulatórias. Porém, o acompanhamento com o cirurgião vascular deve ocorrer mesmo na ausência de sintomas.

“As doenças vasculares costumam dar sinais discretos no início, mas as consequências podem ser graves quando o diagnóstico é tardio. Por isso, a prevenção e o acompanhamento médico regular continuam sendo as ferramentas mais eficazes para preservar a saúde vascular e a qualidade de vida”, conclui o Dr. Joé Sestello.

Por Kenia Pereira