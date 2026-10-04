Cabeleireiros de Brasília revelam suas técnicas favoritas para os fios

O cabelo pode mudar de aparência com um corte, ganhar movimento com uma escova ou revelar a definição dos cachos com uma finalização bem executada. Por trás de cada resultado, há técnicas que consideram a estrutura dos fios, os hábitos de quem os usa e os cuidados necessários para preservar a saúde capilar. Em Brasília, onde o clima seco influencia a rotina de beleza, conhecer o próprio cabelo também faz diferença na hora de escolher os produtos e os métodos de finalização.

Para os cabeleireiros, a técnica favorita nem sempre é aquela que transforma completamente o visual. Às vezes, o trabalho começa no cuidado com o couro cabeludo e na preparação dos fios, antes mesmo da tesoura, da escova ou do modelador. Em outros casos, o segredo está na maneira de distribuir o creme, criar volume ou fixar uma mecha para que o penteado permaneça estruturado por mais tempo.

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A cabeleireira Monica Leoneth, do Lord Salão, conta que tem dificuldade para escolher uma única técnica preferida. Porém, se precisasse escolher apenas uma, ficaria com o tratamento capilar. Para ela, a saúde dos fios e do couro cabeludo influencia o resultado dos demais procedimentos. "Tratar os cabelos é essencial não apenas para a estética, mas, principalmente, para a saúde dos fios e do couro cabeludo", afirma.

Monica Leoneth, cabeleireira do Lord Salão (foto: Fotos: Arquivo pessoal)

A profissional explica que uma rotina adequada de cuidados ajuda a prevenir problemas como ressecamento e descamação, além de proteger os fios das agressões externas. A atenção também deve considerar a oleosidade e a queda, que podem ter diferentes causas e exigir avaliação especializada. "Eu sempre digo às minhas clientes que todos os processos químicos, ou até mesmo o resultado de um corte, dependem da forma como elas tratam os cabelos. E que, em cabelos tratados, é possível fazer qualquer procedimento, claro, sempre respeitando a saúde dos fios", completa.

Movimento sem excessos

Na hora de finalizar, Monica observa a preferência por cabelos com movimento leve, textura aparente e volume equilibrado. Técnicas menos agressivas e finalizações sem fontes de calor também fazem parte das possibilidades para quem busca um visual natural.

As ondas, por sua vez, continuam presentes entre as escolhas de quem deseja modelar os fios. Para reproduzi-las com ferramentas térmicas, a cabeleireira recomenda o uso de protetor térmico. Ela cita escovas modeladoras como uma das opções para criar diferentes acabamentos e destaca a importância de escolher produtos adequados à técnica utilizada.

Entre as sugestões da profissional, estão os termoprotetores ativados, que, segundo Monica, oferecem proteção durante a modelagem. O objetivo é reduzir os danos associados ao calor e preservar a aparência dos fios ao longo do tempo.

Para cabelos cacheados, a orientação muda. A cabeleireira indica produtos leves, como cremes específicos e mousses suaves. Ela sugere deixar os fios secarem naturalmente e aplicar um óleo nas etapas finais, conforme a necessidade. A proposta é valorizar a curvatura natural sem acrescentar etapas desnecessárias à rotina.

Cachos bem definidos

No Cor e Cacho, salão especializado em cabelos cacheados, a preservação da estrutura natural dos fios orienta a escolha dos procedimentos. Regiane Moura destaca o trabalho com iluminados e ruivos sem a necessidade de descolorir o cabelo como uma de suas técnicas favoritas.

"Como somos especialistas em cabelos cacheados, preservar a integridade e a estrutura natural do cabelo é sempre a nossa prioridade. Por isso, essa é uma das técnicas que mais gostamos de realizar: além de preservar a saúde dos cachos, conseguimos alcançar resultados incríveis, mantendo os fios saudáveis e bem cuidados", explica.

Regiane Moura, da Cor e Cacho, especialista em fio cacheado (foto: Arquivo pessoal)

Para quem deseja cuidar dos cachos em casa, a fitagem é uma alternativa que não exige equipamentos profissionais. O método consiste em aplicar creme de finalização nos fios úmidos e separar pequenas mechas com os dedos ou com o auxílio de uma escova, formando fitas que ajudam a organizar a curvatura. "O segredo está em usar um bom creme de finalização e trabalhar o cabelo mecha a mecha, sempre com os fios bem úmidos", detalha Regiane.

Segundo a profissional, a técnica contribui para a definição e pode favorecer a durabilidade do resultado nos dias seguintes à lavagem, período conhecido como day after. A quantidade de produto e a forma de separar as mechas podem ser adaptadas à densidade e à curvatura de cada cabelo.

A manutenção, entretanto, não termina na finalização. Regiane chama atenção para o clima seco de Brasília, que pode aumentar a sensação de ressecamento dos fios. Ela recomenda manter os cuidados de hidratação e nutrição de acordo com as necessidades capilares.

Outro hábito simples sugerido pela cabeleireira é utilizar touca ou fronha de cetim durante o sono. Por reduzir o atrito entre o cabelo e o tecido, o acessório pode ajudar a diminuir os embaraços e a formação dos chamados nós de fada, pequenos nós que aparecem ao longo dos fios.

Escovas com durabilidade

Para quem prefere cabelos modelados, o especialista em terapia capilar Henrick Coelho, do Helio Diff, unidade Lago Sul, destaca o buckling. A técnica consiste em modelar as mechas e prendê-las em rolos enquanto ainda estão quentes, permitindo que esfriem no formato desejado. "Esse processo permite que o resfriamento ocorra na forma desejada, garantindo uma curvatura muito mais estruturada e duradoura", explica.

Henrick Coelho, especialista em terapia capilar no Helio Diff (foto: Arquivo pessoal)

O método é indicado para quem busca uma escova com ondas mais definidas e acabamento estruturado. A preparação e o tempo de resfriamento são etapas importantes para a construção do formato, assim como a escolha dos produtos utilizados na finalização.

Henrick recomenda usar um texturizador para escovas modeladas e penteados com babyliss. De acordo com ele, o produto ajuda a prolongar a duração do penteado sem deixar os fios rígidos, preservando a maleabilidade e o movimento.

Para lidar com as variações climáticas de Brasília, Henrick sugere aplicar óleo reparador no comprimento e nas pontas após a lavagem. A distribuição uniforme do produto, com o auxílio de uma escova adequada, pode ajudar a controlar o frizz e melhorar o alinhamento dos fios. A quantidade, contudo, deve ser ajustada para evitar que o cabelo fique pesado.

Preparação do penteado

A construção de um penteado começa antes da montagem. No salão Red Hair, Otávio Salas aposta na criação de volume como etapa de preparação, independentemente de o resultado final ser mais discreto ou elaborado. "Preparar o cabelo antes, com volume, traz textura e estrutura para que o penteado seja bem trabalhado e desenhado", explica.

Otávio Salas, cabeleireiro do Red Hair (foto: Arquivo pessoal)

Segundo o profissional, as finalizações podem variar entre penteados limpos e minimalistas e coques altos retorcidos, com formas mais elaboradas. A escolha depende da ocasião e da personalidade de cada cliente, fatores que ajudam a definir o acabamento e a estrutura do cabelo.

Em casa, Otávio recomenda atenção à proteção térmica antes de utilizar babyliss, chapinha ou secador. Ele também destaca o uso de pomadas finalizadoras para auxiliar na textura, na estrutura do penteado e no controle do frizz.

A orientação é aplicar uma pequena quantidade do produto nas mãos e distribuí-la pelos fios depois da escova ou da modelagem, antes de começar a montar o penteado. "Ao finalizar seu processo de preparo do cabelo (escova, ondas), antes de começar a montar seu penteado, aplique uma quantidade equivalente a uma moeda de um real nas mãos, espalhe pelo cabelo, alinhando e acertando o frizz. Isso trará mais limpeza e brilho ao seu penteado", ensina.







