Chá de folha de amora ajuda a reduzir ondas de calor? Entenda o que se sabe sobre o uso na menopausa

O chá da folha de amora pode ajudar a aliviar sintomas do climatério (Imagem: AUKARAWATCYBER | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Ondas de calor, alterações no sono, mudanças de humor e outros desconfortos podem fazer parte do climatério, período de transição que antecede a menopausa. Nessa fase, é comum que algumas mulheres busquem alternativas naturais para complementar os cuidados com a saúde. Entre elas, está o chá de folha de amora, que ganhou popularidade principalmente por sua associação ao alívio dos fogachos.

Segundo Paula Louro, professora de Nutrição da Faculdade Anhanguera, as folhas da amoreira apresentam compostos bioativos que despertam interesse científico. No entanto, é importante entender que o consumo da infusão não substitui tratamentos indicados por profissionais de saúde.

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Embora a folha de amora seja tradicionalmente utilizada durante o climatério e existam pesquisas sobre seus compostos, não devemos tratar o chá como uma solução para os sintomas da menopausa. A resposta varia entre as mulheres, e o acompanhamento profissional continua sendo fundamental, explica.

Substâncias presentes na folha podem contribuir para reduzir as ondas de calor (Imagem: Inside Creative House | Shutterstock)

Possíveis benefícios da folha de amora

Um dos principais motivos para o consumo da infusão durante o climatério é a busca pelo alívio das intensas ondas de calor. Alguns componentes presentes nas folhas de amora vêm sendo estudados por sua possível relação com esses sintomas, embora ainda sejam necessárias mais pesquisas para determinar seus efeitos.

A folha também contém compostos com ação antioxidante, que auxiliam no combate aos radicais livres e ao estresse oxidativo. Há ainda pesquisas investigando sua relação com o metabolismo da glicose e dos lipídios, mas esses possíveis efeitos não significam que o chá possa ser utilizado para tratar diabetes, colesterol alto ou outras doenças.

Cuidado com as promessas do chá

Na internet, é possível encontrar alegações de que o chá de folha de amora regula os hormônios, emagrece ou substitui tratamentos para a menopausa. Segundo Paula Louro, essas promessas devem ser vistas com cautela.

Natural não significa que uma substância possa ser consumida sem limites ou que tenha capacidade de substituir um tratamento. Especialmente durante o climatério, é importante avaliar individualmente os sintomas e as necessidades de cada mulher, ressalta.

Além disso, gestantes, lactantes, pessoas com doenças crônicas ou que utilizam medicamentos regularmente devem consultar um profissional de saúde antes de consumir a infusão com frequência.

Por Priscila Dezidério