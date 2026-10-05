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Culinária

Quer aumentar o consumo de proteínas? Aprenda a preparar 6 vitaminas caseiras para o pós-treino

Veja como preparar receitas saborosas e nutritivas para potencializar os resultados do treino

Vitamina proteica de banana e mirtilo (Imagem: Erhan Inga | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Vitamina proteica de banana e mirtilo (Imagem: Erhan Inga | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As vitaminas caseiras ricas em proteínas são ótimas aliadas para melhorar a recuperação muscular. Elas ajudam a repor os nutrientes perdidos durante o treino, favorecem o ganho de massa magra e contribuem para a regeneração das fibras musculares. Além disso, são práticas de preparar, ideais para o dia a dia, e combinam ingredientes naturais que tornam o sabor agradável e nutritivo ao mesmo tempo.

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Abaixo, confira vitaminas caseiras ricas em proteínas para melhorar a recuperação muscular!

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1. Vitamina proteica de banana e mirtilo

Ingredientes

  • 1 banana madura
  • 1/2 xícara de chá de mirtilo
  • 1 scoop de proteína em pó sabor baunilha
  • 200 ml de leite
  • 1 colher de chá de mel
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque no liquidificador a banana, o mirtilo, a proteína, o leite e o mel. Bata tudo até obter uma mistura cremosa e homogênea. Adicione o gelo e bata novamente até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

2. Vitamina proteica de morango com iogurte grego

Ingredientes

  • 6 morangos
  • 200 ml de leite gelado
  • 150 g de iogurte grego natural
  • 1 colher de sopa de chia
  • 30 g de whey protein sabor morango
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque no liquidificador os morangos, o leite, o iogurte grego, a chia, o mel e o whey protein. Bata bem até que a mistura fique cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

3. Vitamina proteica de abacate, banana e cacau

Ingredientes

  • 1/2 abacate
  • 1 banana madura cortada em rodelas
  • 250 ml de leite gelado
  • 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
  • 1 medida de whey protein sabor chocolate

Modo de preparo

Coloque o abacate, a banana, o leite, o cacau em pó e o whey protein no liquidificador. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva logo após o preparo.

A imagem mostra uma vitamina de banana com amendoim, servida em um copo de vidro sobre uma mesa de madeira. A bebida apresenta textura cremosa e tonalidade clara, sendo finalizada com pedaços de amendoim, aveia e uma porção de pasta de amendoim. Dois canudos listrados em amarelo e branco complementam a apresentação. Ao redor do copo, aparecem bananas maduras, amendoins e flocos de aveia, destacando alguns dos ingredientes usados no preparo.
Vitamina proteica de banana com pasta amendoim (Imagem: JeniFoto | Shutterstock)

4. Vitamina proteica de banana com pasta amendoim

Ingredientes

  • 1 banana madura cortada em rodelas
  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim integral
  • 200 ml de leite de amêndoas gelado
  • 1 scoop de proteína em pó sabor baunilha

Modo de preparo

Coloque no liquidificador a banana, a pasta de amendoim, o leite e a proteína. Bata tudo até a mistura ficar bem cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

5. Vitamina proteica de mamão com linhaça

Ingredientes

  • 1 fatia grande de mamão-papaia picada
  • 250 ml de leite desnatado gelado
  • 2 colheres de sopa de leite em pó
  • 1 colher de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de sopa de linhaça triturada
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque no liquidificador o mamão, o leite, o leite em pó, a aveia, a linhaça e o mel. Bata tudo até a mistura ficar bem cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

6. Vitamina proteica de açaí, banana e aveia

Ingredientes

  • 100 g de polpa de açaí sem açúcar
  • 1 banana madura cortada em rodelas
  • 250 ml de leite
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos
  • 2 colheres de sopa de leite em pó
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque a polpa de açaí, a banana, o leite, a aveia e o leite em pó no liquidificador. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Adicione algumas pedras de gelo e bata novamente. Sirva em seguida.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 05/10/2026 16:33
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