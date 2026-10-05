Quer aumentar o consumo de proteínas? Aprenda a preparar 6 vitaminas caseiras para o pós-treino

As vitaminas caseiras ricas em proteínas são ótimas aliadas para melhorar a recuperação muscular. Elas ajudam a repor os nutrientes perdidos durante o treino, favorecem o ganho de massa magra e contribuem para a regeneração das fibras musculares. Além disso, são práticas de preparar, ideais para o dia a dia, e combinam ingredientes naturais que tornam o sabor agradável e nutritivo ao mesmo tempo.

Abaixo, confira vitaminas caseiras ricas em proteínas para melhorar a recuperação muscular!

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1. Vitamina proteica de banana e mirtilo

Ingredientes

1 banana madura

1/2 xícara de chá de mirtilo

1 scoop de proteína em pó sabor baunilha

200 ml de leite

1 colher de chá de mel

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque no liquidificador a banana, o mirtilo, a proteína, o leite e o mel. Bata tudo até obter uma mistura cremosa e homogênea. Adicione o gelo e bata novamente até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

2. Vitamina proteica de morango com iogurte grego

Ingredientes

6 morangos

200 ml de leite gelado

150 g de iogurte grego natural

1 colher de sopa de chia

30 g de whey protein sabor morango

sabor morango Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque no liquidificador os morangos, o leite, o iogurte grego, a chia, o mel e o whey protein. Bata bem até que a mistura fique cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

3. Vitamina proteica de abacate, banana e cacau

Ingredientes

1/2 abacate

1 banana madura cortada em rodelas

250 ml de leite gelado

1 colher de sopa de cacau em pó 100%

100% 1 medida de whey protein sabor chocolate

Modo de preparo

Coloque o abacate, a banana, o leite, o cacau em pó e o whey protein no liquidificador. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva logo após o preparo.

Vitamina proteica de banana com pasta amendoim (Imagem: JeniFoto | Shutterstock)

4. Vitamina proteica de banana com pasta amendoim

Ingredientes

1 banana madura cortada em rodelas

cortada em rodelas 1 colher de sopa de pasta de amendoim integral

200 ml de leite de amêndoas gelado

1 scoop de proteína em pó sabor baunilha

Modo de preparo

Coloque no liquidificador a banana, a pasta de amendoim, o leite e a proteína. Bata tudo até a mistura ficar bem cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

5. Vitamina proteica de mamão com linhaça

Ingredientes

1 fatia grande de mamão-papaia picada

picada 250 ml de leite desnatado gelado

2 colheres de sopa de leite em pó

1 colher de sopa de aveia em flocos

1 colher de sopa de linhaça triturada

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque no liquidificador o mamão, o leite, o leite em pó, a aveia, a linhaça e o mel. Bata tudo até a mistura ficar bem cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

6. Vitamina proteica de açaí, banana e aveia

Ingredientes

100 g de polpa de açaí sem açúcar

1 banana madura cortada em rodelas

250 ml de leite

2 colheres de sopa de aveia em flocos

2 colheres de sopa de leite em pó

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque a polpa de açaí, a banana, o leite, a aveia e o leite em pó no liquidificador. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Adicione algumas pedras de gelo e bata novamente. Sirva em seguida.