Quer aumentar o consumo de proteínas? Aprenda a preparar 6 vitaminas caseiras para o pós-treino

As vitaminas caseiras ricas em proteínas são ótimas aliadas para melhorar a recuperação muscular. Elas ajudam a repor os nutrientes perdidos durante o treino, favorecem o ganho de massa magra e contribuem para a regeneração das fibras musculares. Além disso, são práticas de preparar, ideais para o dia a dia, e combinam ingredientes naturais que tornam o sabor agradável e nutritivo ao mesmo tempo.
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Abaixo, confira vitaminas caseiras ricas em proteínas para melhorar a recuperação muscular!
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1. Vitamina proteica de banana e mirtilo
Ingredientes
- 1 banana madura
- 1/2 xícara de chá de mirtilo
- 1 scoop de proteína em pó sabor baunilha
- 200 ml de leite
- 1 colher de chá de mel
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Coloque no liquidificador a banana, o mirtilo, a proteína, o leite e o mel. Bata tudo até obter uma mistura cremosa e homogênea. Adicione o gelo e bata novamente até ficar homogêneo. Sirva em seguida.
2. Vitamina proteica de morango com iogurte grego
Ingredientes
- 6 morangos
- 200 ml de leite gelado
- 150 g de iogurte grego natural
- 1 colher de sopa de chia
- 30 g de whey protein sabor morango
- Mel a gosto
Modo de preparo
Coloque no liquidificador os morangos, o leite, o iogurte grego, a chia, o mel e o whey protein. Bata bem até que a mistura fique cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
3. Vitamina proteica de abacate, banana e cacau
Ingredientes
- 1/2 abacate
- 1 banana madura cortada em rodelas
- 250 ml de leite gelado
- 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
- 1 medida de whey protein sabor chocolate
Modo de preparo
Coloque o abacate, a banana, o leite, o cacau em pó e o whey protein no liquidificador. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva logo após o preparo.
4. Vitamina proteica de banana com pasta amendoim
Ingredientes
- 1 banana madura cortada em rodelas
- 1 colher de sopa de pasta de amendoim integral
- 200 ml de leite de amêndoas gelado
- 1 scoop de proteína em pó sabor baunilha
Modo de preparo
Coloque no liquidificador a banana, a pasta de amendoim, o leite e a proteína. Bata tudo até a mistura ficar bem cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
5. Vitamina proteica de mamão com linhaça
Ingredientes
- 1 fatia grande de mamão-papaia picada
- 250 ml de leite desnatado gelado
- 2 colheres de sopa de leite em pó
- 1 colher de sopa de aveia em flocos
- 1 colher de sopa de linhaça triturada
- Mel a gosto
Modo de preparo
Coloque no liquidificador o mamão, o leite, o leite em pó, a aveia, a linhaça e o mel. Bata tudo até a mistura ficar bem cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
6. Vitamina proteica de açaí, banana e aveia
Ingredientes
- 100 g de polpa de açaí sem açúcar
- 1 banana madura cortada em rodelas
- 250 ml de leite
- 2 colheres de sopa de aveia em flocos
- 2 colheres de sopa de leite em pó
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Coloque a polpa de açaí, a banana, o leite, a aveia e o leite em pó no liquidificador. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Adicione algumas pedras de gelo e bata novamente. Sirva em seguida.