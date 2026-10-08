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Saúde & Bem-estar

Mais cor e sabor no prato: veja como aproveitar os alimentos típicos da primavera

Período favorece o consumo de frutas, verduras e legumes frescos, que podem deixar a alimentação mais variada, nutritiva e acessível

A primavera possibilita incluir mais frutas, legumes e verduras nas refeições (Imagem: Art_Photo | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A primavera possibilita incluir mais frutas, legumes e verduras nas refeições (Imagem: Art_Photo | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Na primavera, feiras, hortifrutis e supermercados passam a oferecer maior variedade de alimentos frescos. A estação é uma boa oportunidade para incluir no cardápio frutas, verduras e legumes que ajudam a deixar as refeições mais variadas, coloridas, leves e nutritivas.

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De acordo com Camilla Cordova, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, consumir alimentos da estação pode contribuir tanto para a qualidade da alimentação quanto para a rotina das famílias. “Os alimentos sazonais costumam apresentar boa oferta, sabor mais acentuado e, muitas vezes, preços mais acessíveis. Além disso, variar frutas, verduras e legumes é importante porque oferecem vitaminas, minerais, fibras e compostos naturais diferentes”, explica.

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Frutas, verduras e legumes para incluir no cardápio

Entre as frutas, morango, manga, mamão, abacaxi e maracujá são opções que combinam com os dias mais quentes e podem ser consumidas no café da manhã, nos lanches ou em preparações de saladas. Elas ajudam a aumentar o consumo de fibras, vitaminas e líquidos, além de contribuírem para uma alimentação mais colorida.

As verduras também merecem espaço no prato. Alface, rúcula, agrião e couve podem compor saladas, sanduíches naturais e acompanhamentos. Segundo a nutricionista, a combinação de folhas com diferentes legumes ajuda a tornar a refeição mais completa e favorece o consumo de fibras no dia a dia.

Legumes como cenoura, abobrinha, berinjela, beterraba e chuchu podem ser usados em saladas, refogados, assados ou preparações frias. Além de versáteis, esses alimentos ajudam a diversificar texturas e cores no prato, tornando as refeições mais atrativas para adultos e crianças.

“Quanto maior a variedade de cores e tipos de alimentos naturais no prato, maior também a diversidade de nutrientes consumidos. Por isso, a recomendação para compor um cardápio saudável com feijões, cereais, tubérculos, carnes e ovos, castanhas e leites e derivados é alternar as escolhas e observar quais opções de frutas, legumes ou verduras estão mais frescas e disponíveis na região”, orienta Camilla Cordova.

Ela destaca ainda que a sazonalidade pode variar conforme clima, região e forma de produção. Por isso, observar a oferta local é uma estratégia simples para comprar alimentos mais acessíveis financeiramente e evitar desperdícios.

Uma mulher idosa de cabelos grisalhos e óculos sorri para a câmera enquanto segura um copo com suco vermelho. Ela está sentada à mesa de jantar, que contém um prato de salada colorida com frango e uma tigela de molho. Ao fundo, o ambiente é claro e bem iluminado.
Variar os alimentos nas refeições favorece a absorção de mais nutrientes (Imagem: CandyRetriever | Shutterstock)

Como aproveitar melhor os alimentos da estação

Para manter uma alimentação equilibrada, a nutricionista recomenda priorizar alimentos frescos, bem como evitar ultraprocessados e o excesso de açúcar, sal, molhos e temperos industrializados nas preparações. Por outro lado, frutas podem ser consumidas in natura, combinadas com aveia, sementes ou iogurte natural, enquanto verduras e legumes podem ser incluídos em saladas, sopas, refogados e acompanhamentos.

“Uma boa estratégia é organizar as compras pensando nas refeições da semana. Quando frutas, verduras e legumes já estão higienizados e disponíveis, fica mais fácil incluí-los na rotina e reduzir o consumo de opções ultraprocessadas”, afirma Camilla Cordova.

A orientação final é apostar na variedade e adaptar o consumo à realidade de cada família. “Não é preciso fazer preparações elaboradas para ter uma alimentação mais nutritiva. Pequenas escolhas, como incluir uma fruta no lanche ou acrescentar legumes e verduras ao almoço e ao jantar, já fazem diferença”, finaliza.

Por Luana Figueiredo

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    Por Redação EdiCase
    postado em 08/10/2026 13:08
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