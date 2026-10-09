Teve diabetes gestacional? Veja os cuidados que precisam continuar depois do parto

O diabetes gestacional exige cuidados com a saúde mesmo após a gravidez (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O bebê nasce e, naturalmente, quase toda a atenção se volta para ele. Para quem teve diabetes gestacional, porém, existe um cuidado que não deveria desaparecer junto com a gravidez: acompanhar a própria saúde metabólica.

Depois do parto, é comum que os níveis de glicose retornem ao esperado. Essa melhora é positiva, mas não significa que a alteração apresentada durante a gestação possa simplesmente ser retirada da história de saúde da mulher.

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“Existe uma tendência de pensar: o bebê nasceu, a glicemia normalizou e o diabetes gestacional ficou para trás. Mas essa mulher apresentou uma alteração metabólica importante durante a gravidez. Mesmo quando os níveis de glicose voltam ao normal no puerpério, esse histórico precisa ser levado em consideração nos cuidados dos próximos anos”, explica a ginecologista e obstetra Dra. Cris Provatti.

Abaixo, confira alguns cuidados que precisam fazer parte da rotina após o parto em casos de diabetes gestacional.

1. Faça a reavaliação depois do parto

Entre mamadas, noites mal dormidas e consultas do recém-nascido, os exames da mãe podem acabar ficando para depois. Para quem teve diabetes gestacional, a avaliação metabólica no pós-parto é uma etapa importante do acompanhamento.

“Não basta avaliar a glicose durante a gravidez e nunca mais tocar no assunto. Existe uma janela após o parto em que precisamos verificar como o organismo está se comportando e, depois, manter acompanhamento periódico. A frequência e os exames devem ser definidos individualmente”, orienta a médica.

2. Não abandone o acompanhamento porque a glicemia normalizou

O diabetes gestacional está associado a maior risco de alterações glicêmicas no futuro. Isso não significa que toda mulher desenvolverá diabetes, mas é uma informação importante para definir o acompanhamento ao longo dos anos.

“Não queremos transformar esse histórico em uma sentença. O objetivo é justamente usar uma informação que a gestação nos deu para agir preventivamente. Saber que existe um risco aumentado permite acompanhar mais de perto e intervir mais cedo caso alguma alteração apareça”, ressalta a Dra. Cris Provatti.

A consulta após o nascimento também é uma oportunidade para conversar sobre os cuidados com a própria saúde (Imagem: fizkes | Shutterstock)

3. Aproveite a consulta puerperal para falar sobre você

O puerpério costuma fazer com que a mãe se torne a principal cuidadora, enquanto suas próprias necessidades ficam em segundo plano. A consulta após o nascimento do bebê também deve ser um espaço para olhar para a saúde da mulher, e não apenas para questões relacionadas ao parto.

“O puerpério é um período em que a mulher costuma cuidar de todo mundo antes de cuidar dela. Quando existe histórico de diabetes gestacional, precisamos aproveitar esse acompanhamento para lembrar que a saúde materna continua sendo prioridade”, afirma a ginecologista e obstetra.

4. Retome os hábitos saudáveis sem transformar o pós-parto em cobrança

Alimentação equilibrada, atividade física após liberação médica e acompanhamento do peso podem fazer parte da prevenção do diabetes. Mas o puerpério já é uma fase de grandes mudanças, e os cuidados precisam respeitar a recuperação e a realidade de cada mulher.

“Não se trata de impor uma rotina perfeita logo depois do nascimento. O cuidado precisa ser individualizado, considerando recuperação, amamentação, sono e condições de cada paciente. O importante é não perder de vista a saúde metabólica ao longo desse processo”, orienta a Dra. Cris Provatti.

5. Conte aos seus médicos que você teve diabetes gestacional

Mesmo cinco, dez ou mais anos depois da gravidez, esse dado continua fazendo parte da história clínica. Informá-lo em consultas futuras ajuda o profissional a compreender melhor o perfil de risco metabólico daquela mulher.

“A gravidez funciona, em muitos aspectos, como uma espécie de teste para o organismo feminino. Algumas condições que aparecem nesse período podem nos dar pistas sobre riscos futuros. O diabetes gestacional é uma dessas pistas”, explica a médica.

6. Não deixe que o cuidado com o bebê apague a atenção com a mãe

O nascimento encerra a gestação, mas não termina com a atenção à saúde materna. Talvez esse seja o principal recado para quem enfrentou o diabetes gestacional: o diagnóstico pode ser usado como oportunidade de prevenção para os próximos anos.

“O bebê nascer saudável é fundamental, mas o cuidado não termina ali. Precisamos continuar olhando para a mulher que acabou de se tornar mãe e utilizar aquilo que aprendemos durante a gestação para cuidar também da saúde futura dela”, finaliza a Dra. Cris Provatti.

Por Sarah Carvalho