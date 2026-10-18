Crônica da Revista: Emoções contidas

Há uma cena que se repete em muitas casas. Alguém pergunta "está tudo bem?" e outro responde "está", com os olhos baixos e uma força fora de contexto ao pousar a xícara. A conversa segue.

Aprendemos cedo a conter o choro, disfarçar o medo, engolir a raiva. Em algumas famílias, falar do que se sente é considerado inconveniente. Melhor comentar o tempo, a conta de luz, o preço do supermercado. O assunto mais intimo deve ficar para depois.

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Fico pensando no esforço que fazemos para adquirir competência. Estudamos, treinamos, acumulamos experiência, aprendemos com os erros. Cada tentativa acrescenta alguma coisa ao que sabemos. Mas a vida não nos avalia apenas pelo conhecimento guardado. Ela nos testa mesmo é no instante em que precisamos agir.

O comportamento é o que fazemos quando esse instante chega. É a resposta que damos ao filho, a decisão na reunião, o gesto diante de alguém que precisa de ajuda. As emoções podem funcionar como um filtro entre o que sabemos e o que fazemos, influenciando o quanto da nossa competência se traduz em ação.

Sem saber exatamente o que dizer, a resposta é o silêncio. Quem nunca ensaiou exaustivamente uma conversa delicada consigo mesmo e, na hora H, acabou elevando a voz e perdendo a linha com aquele que mais ama?

A competência estava ali. O medo, a vergonha ou a raiva interferiram na maneira de colocá-la em prática. Será que algum dia iremos agir de acordo, sem tentar ignorar a garganta que aperta, o rosto que esquenta, a mão que treme antes de uma conversa importante?

Imagino o que aconteceria se conseguíssemos banir as emoções das conversas em família. O que seria da confiança? Como haveria espaço para a compaixão? Sinceridade, lealdade, ambição, respeito, honestidade e curiosidade também perderiam parte do chão em que crescem. Essas palavras incluem valores e atitudes, mas ganham vida nas relações em que podemos sentir e nos expressar.

A confiança brota justamente quando alguém pode admitir: estou com medo; e encontra uma escuta cuidadosa. A sinceridade precisa de espaço para uma verdade que talvez desagrade. Até a curiosidade pede alguma liberdade para parecer desinformado. Há perguntas que deixamos de fazer porque o receio de passar vergonha fala mais alto.

Reconhecer uma emoção exige coragem e responsabilidade. O que fazemos com ela precisa levar em conta quem está diante de nós. O ideal é fazer uma pausa, dizer o que nos feriu, rever uma resposta. Há trabalho nessa passagem entre sentir e agir. E há aprendizado, inclusive depois de um erro.

Talvez valha revisitar uma conversa recente que terminou mal. O que eu estava sentindo? O que consegui dizer? Que parte ficou escondida? Também podemos lembrar uma ocasião em que agimos com generosidade e perceber o que nos ajudou. Conhecer as próprias emoções inclui reconhecer as condições em que conseguimos oferecer o melhor de nós.

Por essas e outras, sugiro ao amigo leitor que, da próxima vez que perguntar está tudo bem?, coloque-se ali, realmente presente, e preste muita atenção à resposta... e mais ainda ao silêncio que possa vir depois. Se for o caso, recomendo deixar o celular de lado, puxar uma cadeira, esperar um pouco... quem sabe a pessoa à sua frente esteja há muito tempo esperando uma oportunidade para falar!