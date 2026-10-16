Hérnia abdominal: 5 sinais de alerta que você não deve ignorar

Diante da suspeita de hérnia abdominal, a avaliação médica é essencial, mesmo quando não há dor (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Uma saliência na barriga ou na virilha pode ser sinal de hérnia abdominal, condição que ocorre quando parte de um órgão ou tecido atravessa uma região enfraquecida da parede muscular. Segundo a Sociedade Brasileira de Hérnia (SBH), entre 20% e 25% da população adulta brasileira apresenta algum tipo de hérnia abdominal, o equivalente a cerca de 28 milhões de pessoas.

Embora nem todos os casos sejam graves, algumas complicações exigem atendimento de emergência. “A hérnia é uma bomba-relógio e pode ser fatal”, alerta o Dr. Gustavo Patury, cirurgião do aparelho digestivo dos Hospitais São Luiz e Vila Nova Star.

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Sinais que merecem atenção

O risco aumenta quando o conteúdo da hérnia fica preso e a circulação sanguínea é comprometida, situação que pode provocar lesões no intestino. Por isso, é importante reconhecer os sinais de alerta:

1. Saliência na barriga ou na virilha

O sinal mais conhecido é o surgimento de um caroço ou abaulamento, que pode ficar mais evidente ao tossir, levantar peso ou fazer esforço físico. Mesmo sem dor, a alteração deve ser avaliada por um médico.

2. Dor ou desconforto localizado

A hérnia pode provocar dor, sensação de pressão ou incômodo na região afetada, especialmente durante atividades que aumentam a pressão dentro do abdômen. Em alguns casos, o desconforto pode ser confundido com dor muscular.

Com o tempo, a hérnia pode aumentar de tamanho, exigindo avaliação médica (Imagem: siro46 | Shutterstock)

3. Aumento do volume da saliência

A hérnia pode aumentar de tamanho com o passar do tempo. Mudanças no volume ou o surgimento de novos sintomas justificam uma avaliação médica para verificar a evolução do quadro e a necessidade de tratamento.

4. Saliência endurecida que não retorna

Quando o conteúdo da hérnia fica preso e não retorna à posição habitual, ocorre o encarceramento. Se a região ficar endurecida, dolorosa ou sensível, é necessário procurar atendimento médico imediatamente, principalmente se os sintomas forem repentinos.

5. Dor intensa e vômitos

Dor abdominal forte ou súbita, vômitos e aumento da sensibilidade na região podem indicar uma complicação grave, como o estrangulamento da hérnia, quando o fluxo sanguíneo para o tecido fica comprometido. Essa situação pode causar danos ao intestino e exige atendimento de emergência.

“Quando o intestino fica preso e perde o suprimento sanguíneo, o quadro pode evoluir rapidamente. Por isso, não se deve esperar que os sintomas desapareçam espontaneamente diante de sinais de complicação”, orienta o Dr. Gustavo Patury.

Como é feito o tratamento?

Existem diferentes tipos de hérnia, classificados de acordo com a região em que aparecem. As mais comuns incluem a inguinal, na virilha; a umbilical, na região do umbigo; a incisional, que surge em locais de cirurgias anteriores; a epigástrica, na parte superior do abdômen; e a femoral, localizada logo abaixo da virilha, na parte superior da coxa. Há também a hérnia de Spiegel, que aparece na lateral do abdômen.

A conduta depende da localização e do tamanho da hérnia, dos sintomas, do risco de complicações e das condições de saúde do paciente. Em situações bem selecionadas, o acompanhamento médico pode ser uma opção, porém o tratamento definitivo é sempre cirúrgico e o procedimento pode ser realizado por via aberta, laparoscópica ou robótica.

Em muitos casos, utiliza-se uma tela cirúrgica para reforçar a parede abdominal e corrigir o defeito. A escolha da técnica deve considerar as características de cada paciente e a avaliação da equipe especializada.

“As hérnias podem aumentar de tamanho com o tempo, e a definição do tratamento deve considerar fatores como a localização do defeito, os sintomas, o histórico cirúrgico e as condições de cada paciente. Mais importante do que o tamanho da hérnia é avaliar o risco de complicações, como o encarceramento e o estrangulamento do intestino, que podem exigir uma cirurgia de emergência”, explica o cirurgião.

A recomendação é procurar avaliação médica diante da suspeita de hérnia, mesmo quando não há dor. Já a presença de dor intensa, vômitos ou uma saliência endurecida e dolorosa exige atendimento de emergência.

Por Samara Meni