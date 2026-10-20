Da infância à maturidade: 13 cuidados com a saúde que você não deveria deixar para depois

Cuidar da saúde vai além de procurar atendimento médico quando surgem sintomas. Da infância à maturidade, pequenas mudanças no organismo podem indicar problemas que precisam de acompanhamento. Para auxiliar na prevenção, médicos de diferentes especialidades apontam cuidados que não devem ser deixados para depois.
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1. Cuide da saúde respiratória do recém-nascido
Nos primeiros meses de vida, os bebês são mais vulneráveis a infecções respiratórias. Evitar contato com pessoas doentes e manter a higiene das mãos são cuidados fundamentais. “Os pais precisam observar mudanças na respiração, na alimentação e no comportamento do bebê. Febre em menores de três meses, esforço para respirar ou dificuldade importante para mamar exigem avaliação médica imediata”, explica a pediatra Dra. Renata Castro.
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2. Acompanhe o desenvolvimento infantil
Consultas de rotina permitem avaliar crescimento, vacinação, alimentação, sono e comportamento, mesmo quando a criança parece saudável. “A consulta pediátrica não deve acontecer apenas quando a criança adoece. O acompanhamento permite identificar alterações precocemente e orientar hábitos que favorecem o desenvolvimento físico e emocional”, afirma a pediatra Dra. Ana Carolina Viégas.
3. Pense na fertilidade antes de decidir engravidar
A fertilidade feminina diminui com a idade. Conhecer as possibilidades de preservação reprodutiva ajuda no planejamento da maternidade. “O congelamento de óvulos pode ampliar as possibilidades reprodutivas, mas não garante uma gravidez futura. A idade, o histórico clínico e as condições individuais influenciam os resultados”, explica a Dra. Larissa Abib Daun, ginecologista e obstetra com atuação em reprodução assistida.
4. Não atribua todas as mudanças à idade
Cansaço, alterações no sono e ganho de gordura abdominal após os 40 anos podem estar relacionados a fatores hormonais e metabólicos. “Durante a perimenopausa, a mulher pode perceber mudanças importantes no corpo, mas não precisa aceitar o desconforto como inevitável. Investigar os sintomas permite definir estratégias individualizadas”, explica o Dr. Marco Vilarinho, médico com atuação em saúde integrativa.
5. Preserve os músculos durante o emagrecimento
A perda de peso também pode provocar redução da massa muscular. Alimentação adequada e exercícios de resistência ajudam a preservar a força. “O sucesso do emagrecimento não deve ser medido apenas pela balança. Preservar a massa muscular é fundamental para a saúde metabólica e a capacidade funcional”, orienta a Dra. Bruna Manes, médica com atuação em Nutrologia e Endocrinologia.
6. Não ignore a gordura no fígado
A esteatose hepática pode evoluir sem sintomas. Obesidade, diabetes e alterações metabólicas estão entre os principais fatores de risco. “O fígado pode apresentar alterações importantes sem provocar sintomas. Identificar a gordura no órgão e avaliar o risco de inflamação e fibrose ajuda a prevenir complicações graves”, alerta a Dra. Flávia Feier, cirurgiã especialista em transplante hepático.
7. Investigue o inchaço nas pernas
Pernas pesadas e inchadas, principalmente no calor, podem indicar problemas circulatórios quando os sintomas são frequentes. “O inchaço e a sensação de peso nas pernas não devem ser considerados normais quando se tornam persistentes. A avaliação permite identificar alterações venosas e indicar o tratamento adequado”, explica a Dra. Janduy Gil de Sousa, cirurgiã vascular e cirurgiã geral.
8. Descubra a causa da queda de cabelo
Alterações hormonais, deficiências nutricionais e doenças do couro cabeludo podem provocar queda capilar. O diagnóstico orienta o tratamento. “Nem toda queda de cabelo possui a mesma origem. Algumas situações são temporárias, enquanto outras exigem acompanhamento contínuo. Por isso, investigar a causa é essencial antes de iniciar qualquer tratamento”, afirma a Dra. Karla Fonseca, médica especialista em medicina capilar.
9. Evite excessos nos cuidados com a pele
O uso indiscriminado de ácidos, esfoliantes e outros ativos pode provocar irritação e comprometer a proteção natural da pele. “Mais importante do que seguir tendências é compreender as necessidades da pele. O excesso de produtos pode causar irritações e prejudicar a barreira cutânea”, explica a dermatologista Dra. Tatyana Braga, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).
10. Faça pausas no uso do celular
Movimentos repetitivos com smartphones e computadores podem sobrecarregar tendões e articulações das mãos e dos punhos. “Formigamento frequente, dor persistente ou dificuldade para segurar objetos precisam ser investigados. Fazer pausas e evitar movimentos repetitivos ajuda na prevenção”, orienta o Dr. André Pires, ortopedista especialista em cirurgia da mão e do punho.
11. Não normalize dificuldades urinárias
Jato urinário fraco, dificuldade para esvaziar a bexiga e idas frequentes ao banheiro durante a madrugada merecem investigação. “Muitos homens acreditam que dificuldades urinárias fazem parte do envelhecimento, mas os sintomas podem ter diferentes causas. A avaliação é fundamental para definir o tratamento adequado”, explica o urologista Dr. Mark Neumaier.
12. Observe mudanças na saúde sexual
A disfunção erétil persistente pode estar relacionada a fatores emocionais, hormonais ou circulatórios e exige atenção médica. “A disfunção erétil pode estar associada a alterações vasculares e fatores de risco cardiovascular. O problema deve ser investigado de maneira integral, sem automedicação ou constrangimento”, explica o urologista Dr. Mauricio Zambaldi Tunes.
13. Verifique a segurança antes da anestesia
Procedimentos realizados fora do hospital também exigem avaliação prévia, monitoramento e estrutura preparada para emergências. “A sedação fora do hospital pode ser segura para pacientes selecionados, desde que exista avaliação clínica, monitoramento adequado e uma equipe preparada para possíveis intercorrências”, explica a anestesiologista Dra. Diana Carvalho De Paola.
Por Sarah Carvalho