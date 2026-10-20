Hibisco faz bem para quê? Veja os benefícios e os cuidados ao consumir a planta

O hibisco é uma planta rica em compostos que favorecem a saúde (Imagem: Narong Khueankaew | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O hibisco é uma planta da família Malvaceae, originária de regiões tropicais da África e atualmente cultivada em diversas partes do mundo, incluindo o Brasil. Conhecida por suas estruturas florais de coloração avermelhada, a espécie se destaca pelo sabor levemente ácido e pela presença de substâncias naturais que despertam o interesse devido aos seus efeitos positivos sobre a saúde.

Abaixo, confira os benefícios do hibisco para a saúde!

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1. Ajuda a controlar a pressão arterial

O hibisco contém antocianinas e outros compostos fenólicos que podem favorecer o relaxamento dos vasos sanguíneos e contribuir para a redução da pressão arterial. Algumas dessas substâncias parecem atuar em mecanismos envolvidos na regulação da circulação, facilitando o fluxo de sangue pelo organismo.

Uma revisão sistemática publicada na revista científica Nutrition Reviews, intitulada A systematic review and meta-analysis of the effects of Hibiscus sabdariffa on blood pressure and cardiometabolic markers, analisou 17 ensaios clínicos e identificou que, com o uso do hibisco, houve uma redução média de aproximadamente 7 mmHg na pressão sistólica em comparação com placebo. Os resultados foram especialmente relevantes entre pessoas que já apresentavam pressão elevada.

Segundo pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), divulgada em 2023, estima-se que cerca de 30% da população adulta brasileira viva com hipertensão. A condição é uma das principais causas de infarto, acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência cardíaca e doença renal crônica.

No entanto, é importante lembrar que o uso da planta não substitui os medicamentos prescritos para o tratamento da hipertensão.

2. Contribui para a proteção das células

Um dos principais benefícios do hibisco está relacionado à sua capacidade antioxidante. A planta apresenta substâncias como antocianinas, flavonoides e ácidos fenólicos, que ajudam a neutralizar os radicais livres. Essas moléculas, quando presentes em excesso, podem danificar estruturas celulares e favorecer o envelhecimento precoce e o desenvolvimento de doenças crônicas.

3. Pode auxiliar no controle do colesterol

O consumo de hibisco também tem sido investigado por seus possíveis efeitos sobre os níveis de colesterol no sangue. Alguns compostos presentes na planta podem influenciar o metabolismo das gorduras e contribuir para a redução do colesterol LDL, conhecido popularmente como colesterol ruim.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 32% da população brasileira adulta apresenta níveis altos de colesterol LDL. Quando está elevado, esse tipo favorece o acúmulo de placas de gordura nas artérias, aumentando o risco de problemas cardiovasculares.

O consumo do hibisco pode ajudar no equilíbrio glicêmico (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. Pode ajudar a regular a glicemia

Outro benefício do hibisco está relacionado ao controle da glicose no sangue. Determinadas substâncias presentes na planta podem interferir na atividade de enzimas responsáveis pela digestão dos carboidratos, influenciando a velocidade de liberação e absorção dos açúcares. Esse mecanismo desperta interesse por sua possível contribuição para o equilíbrio glicêmico, especialmente em pessoas com alterações metabólicas.

Alguns estudos clínicos observaram resultados positivos, mas as evidências ainda são limitadas e não permitem afirmar que a bebida seja eficaz no tratamento do diabetes. Portanto, o consumo deve fazer parte de uma alimentação equilibrada, sem substituir medicamentos, acompanhamento profissional ou outras medidas recomendadas para o controle da glicemia.

5. Apresenta propriedades anti-inflamatórias

O hibisco contém compostos bioativos que podem ajudar a modular processos inflamatórios no organismo. A inflamação é uma resposta natural do sistema imunológico diante de lesões e agentes infecciosos, mas, quando permanece ativa por períodos prolongados, pode contribuir para o desenvolvimento de diferentes problemas de saúde.

Segundo uma revisão de estudos clínicos intitulada Physiological Effects and Human Health Benefits of Hibiscus sabdariffa: A Review of Clinical Trials, publicada na revista científica Pharmaceuticals (Basel), os compostos bioativos presentes no hibisco podem atuar sobre mecanismos envolvidos nos processos inflamatórios do organismo. Além disso, a atividade antioxidante da planta pode contribuir para a redução do estresse oxidativo, frequentemente associado à inflamação persistente.

Apesar dos resultados promissores, os pesquisadores destacam a necessidade de estudos mais amplos para confirmar esses efeitos em seres humanos.

6. Pode contribuir para o controle do peso corporal

O hibisco pode contribuir para o controle do peso corporal devido à presença de compostos antioxidantes, como as antocianinas e os polifenóis, que podem influenciar o metabolismo das gorduras e o acúmulo de tecido adiposo no organismo. No entanto, a planta não promove o emagrecimento por si só. O seu consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada e à prática regular de atividades físicas.

Cuidados ao consumir o hibisco

Uma das maneiras mais populares de consumir o hibisco é por meio do chá. Ele pode ser consumido quente ou gelado, puro ou combinado com ingredientes como gengibre, hortelã e limão. Além disso, a planta pode ser utilizada no preparo de sucos, geleias, molhos e sobremesas.

Gestantes, lactantes e pessoas que utilizam medicamentos, especialmente para pressão arterial ou diabetes, devem consultar um profissional de saúde antes do consumo frequente ou concentrado do hibisco, devido à possibilidade de efeitos adversos e interações medicamentosas.

Apesar dos benefícios do hibisco para a saúde, é importante lembrar que o consumo da planta não substitui o acompanhamento médico, o uso de medicamentos prescritos ou a adoção de hábitos saudáveis.