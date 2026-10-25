O medo que não se vê: por que o terror psicológico mexe tanto com a mente?

A tensão provocada pelo terror psicológico não depende apenas do que aparece na tela. A expectativa de uma ameaça e a imaginação podem intensificar o medo, mesmo quando não há perigo real - (crédito: Pexels)

Nem sempre é preciso mostrar um monstro, uma perseguição ou uma cena de violência para provocar medo. Às vezes, basta um silêncio prolongado, uma sombra no canto do ambiente ou a sensação de que alguma coisa está errada, mesmo sem saber exatamente o quê. No terror psicológico, o desconhecido ganha espaço e a imaginação passa a preencher as lacunas, transformando a expectativa em parte da experiência assustadora.

Para Bianca Reinholz, de 18 anos, estudante do ensino médio, é justamente essa característica que torna o gênero tão interessante. “Gosto de ficar tentando entender o que está acontecendo, desconfiar de tudo e pensar sobre a história durante o filme inteiro”, conta. Diferentemente das produções que apostam em sustos ou imagens explícitas, ela prefere narrativas que despertam sensações difíceis de explicar. “Gosto quando o filme mexe comigo de um jeito que eu nem sei explicar direito”, afirma.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A experiência, entretanto, não é igual para todos. Enquanto algumas pessoas procuram voluntariamente histórias capazes de provocar tensão, outras preferem evitar esse tipo de conteúdo. As diferentes reações ajudam a compreender como o medo, embora tenha uma função biológica, também é influenciado pelas experiências pessoais, pelas memórias e pela maneira como cada indivíduo interpreta o que acontece ao seu redor.

Quando o desconhecido vira ameaça

O medo é uma resposta de proteção diante de situações que podem representar perigo. Segundo a psicanalista e neurocientista Ana Martins, quando o cérebro identifica uma possível ameaça, o organismo entra em estado de alerta. “Diante dessa incerteza, ele tenta preencher as lacunas com experiências e memórias anteriores e, por proteção, tende a considerar também a possibilidade de ameaça”, explica Ana. Dessa forma, o medo não depende exclusivamente da presença de um perigo concreto. A expectativa de que algo ruim possa acontecer também é capaz de mobilizar o organismo.

O psicólogo e neuropsicólogo Lucas Alvares acrescenta que a reação ao desconhecido está relacionada à maneira como organizamos e interpretamos a realidade. Quando uma situação foge ao que conseguimos compreender ou prever, os mecanismos habituais de interpretação podem se mostrar insuficientes, despertando sentimentos de alerta. “Nós aprendemos a ter medo de determinadas situações e não de outras, diante daquilo que fomos associando ao perigo na nossa história de vida”, afirma.

Essa aprendizagem ajuda a explicar por que uma mesma situação pode provocar reações distintas. Uma experiência anterior de perigo, por exemplo, pode fazer com que uma pessoa passe a interpretar determinadas circunstâncias como ameaçadoras, enquanto outra, sem a mesma vivência, não atribui a elas o mesmo significado. O medo, portanto, não se manifesta de maneira isolada: ele também carrega marcas da trajetória de cada indivíduo.

A imaginação e a expectativa do pior

A antecipação é outro elemento importante nesse processo. O cérebro não responde apenas ao que acontece no presente, mas também tenta prever o que pode acontecer em seguida. Quando a expectativa é negativa, o organismo pode permanecer em vigilância mesmo sem a confirmação de um perigo. “É aí que aparece muito da ansiedade: o corpo começa a responder a uma possibilidade como se precisasse se preparar para algo real”, explica Ana.

No terror psicológico, esse mecanismo ganha espaço quando a narrativa oferece poucas respostas e mantém o público à espera de um acontecimento. Sons inesperados, ambientes escuros e situações ambíguas aumentam a atenção justamente porque dificultam a identificação do que está acontecendo. Sem informações suficientes, o espectador tenta antecipar os próximos acontecimentos, muitas vezes imaginando possibilidades mais assustadoras do que aquilo que será efetivamente mostrado.

Bianca identifica essa sensação como um dos aspectos mais envolventes do gênero. “Fico muito mais tensa quando o filme cria aquele clima estranho, em que parece que tem algo errado, mas ninguém fala nada”, relata. Para ela, a ausência de respostas pode ser mais inquietante do que a revelação da ameaça. “Às vezes, a própria imaginação acaba sendo pior do que realmente acontece”, acrescenta.

Quando o filme termina, mas o medo permanece

A repercussão de uma história assustadora não precisa acabar junto com os créditos. Lucas explica que a arte mobiliza mecanismos semelhantes aos envolvidos nas experiências cotidianas. As cenas podem despertar sentimentos associados a vivências anteriores, e cada espectador reage de acordo com a própria história. Por isso, duas pessoas podem assistir à mesma produção e guardar lembranças muito diferentes do que viram.

“O fato de o filme terminar não significa que os sentimentos despertados por ele também se encerrem naquele momento”, observa o neuropsicólogo. Segundo ele, a imaginação e a memória continuam atuando, retomando cenas e antecipando situações que poderiam acontecer na vida real. Assim, mesmo quando há consciência de que a história é fictícia, as emoções provocadas pela experiência são reais.

Bianca conta que costuma continuar pensando nos filmes depois de assisti-los, principalmente quando o final permite diferentes interpretações. Ela relembra cenas, tenta compreender as motivações dos personagens e procura detalhes que talvez tenham passado despercebidos. Para a estudante, essa permanência é parte do prazer de assistir: “Gosto quando um filme acaba, mas a história continua na minha cabeça por muito tempo”.

O técnico de manutenção predial Jefferson Farias, 37, também relata que as imagens podem permanecer na memória por vários dias. A diferença, segundo ele, é que isso não interfere necessariamente em sua rotina. Embora goste de suspense, Jefferson diz que a tensão provocada por algumas histórias o faz imaginar que situações semelhantes poderiam acontecer fora da ficção.

Entre o fascínio e o desconforto

Em um filme, o espectador pode experimentar a ativação do medo sabendo que está em um ambiente seguro. Para algumas pessoas, essa combinação transforma a tensão em curiosidade e excitação. Para outras, a sensação permanece desagradável. A possibilidade de interromper a experiência e reconhecer que se trata de ficção também pode influenciar a forma como cada um reage.

Bianca descreve o medo como uma experiência intensa, diferente das sensações habituais do cotidiano. A curiosidade sobre a mente humana, a vontade de descobrir o que está acontecendo e o prazer de elaborar teorias fazem parte do que a atrai. Ela não busca apenas uma história assustadora, mas uma narrativa capaz de continuar provocando reflexões depois do fim.

Jefferson, por outro lado, demonstra preferência por histórias que ofereçam uma resolução positiva. “Já vemos muitas violência na vida real, na ficção, gosto de ver coisas que nos dê esperança”, afirma. Para ele, os finais felizes têm um papel importante porque reforçam a possibilidade de que coisas boas também aconteçam.

As preferências dos dois mostram que o contato com o medo pode ter significados distintos. Enquanto Bianca encontra satisfação na tensão e nas perguntas sem resposta, Jefferson valoriza narrativas que ofereçam alívio e esperança. Em ambos os casos, a experiência de assistir a um filme passa pela maneira particular como cada pessoa se relaciona com as emoções despertadas pela história.

O terror psicológico encontra parte de sua força justamente nessa relação entre o que é mostrado e o que cada espectador imagina. Ao explorar a incerteza, a antecipação e a dificuldade de compreender uma ameaça, o gênero transforma processos comuns da mente em instrumentos de suspense. No fim, aquilo que mais assusta não é necessariamente o que aparece na tela, mas o significado que cada pessoa atribui ao que vê e às possibilidades que continua imaginando quando a história termina.

Para entrar no clima: 5 filmes de terror psicológico

O Iluminado (1980) - O isolamento de uma família em um hotel transforma o ambiente e o comportamento dos personagens em fontes crescentes de tensão.

Corra! (2017) - Uma visita aparentemente comum se transforma em uma experiência inquietante, marcada pela desconfiança e por tensões raciais.

Nós (2019) - O encontro de uma família com seus sósias transforma a própria identidade em motivo de medo e questionamento.

O Homem Invisível (2020) - A sensação de estar sendo perseguida por uma ameaça que não pode ser vista coloca em dúvida a segurança e a credibilidade da protagonista.

Cisne Negro (2010) - A busca pela perfeição e a pressão psicológica conduzem a protagonista a uma experiência marcada pela instabilidade e pela dúvida.

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte

Saiba Mais Revista do Correio Tartiflette: conheça a receita francesa que combina batata, queijo e bacon

Tartiflette: conheça a receita francesa que combina batata, queijo e bacon Revista do Correio Treinar em jejum faz bem à saúde? Entenda os efeitos no organismo

Treinar em jejum faz bem à saúde? Entenda os efeitos no organismo Revista do Correio Almoço prático: 5 receitas de forno fáceis para o dia a dia













