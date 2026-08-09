Descanso sob julgamento: a pressão de estar sempre ocupado

A culpa por descansar tem se tornado um sentimento cada vez mais comum em uma sociedade marcada pela produtividade constante. Em meio à pressão para estar sempre ocupado, muitas pessoas passaram a enxergar o tempo livre como desperdício. Em uma cultura que valoriza o desempenho contínuo, momentos de pausa deixaram de ser vistos como uma necessidade e passaram a despertar ansiedade, autocobrança e sensação de estar ficando para trás.

Para a psicóloga e psicanalista Ana Luiza Lima, esse sentimento está diretamente ligado ao contexto social em que as pessoas vivem. Segundo ela, a lógica capitalista e neoliberal reforça a ideia de que cada indivíduo é o único responsável pelo próprio sucesso, alimentando uma busca incessante por crescimento, qualificação e alta performance. "Nós somos criados com a ideia de que apenas pelo esforço individual conseguiremos crescer na vida. Isso faz com que o sucesso, o bem-estar e a prosperidade pareçam depender exclusivamente de nós", explica.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Diante dessa lógica, trocar algumas horas de trabalho por descanso pode provocar a sensação de que outra pessoa está produzindo mais e conquistando vantagens. Embora esse sentimento seja compreensível, a culpa por descansar acaba se tornando uma armadilha. A especialista destaca que o excesso de cobrança reduz justamente aquilo que sustenta uma vida saudável: criatividade, disposição, felicidade e produtividade. "Quanto mais cansados estamos, menos potência de vida temos", afirma.

A psicóloga também chama atenção para a forma como o descanso é frequentemente desvalorizado. Atividades como assistir a um filme, ler por diversão ou simplesmente não fazer nada costumam receber um julgamento negativo, como se não tivessem utilidade. Para ela, o problema está na maneira como a sociedade atribui valor apenas ao que produz resultados visíveis.

A lógica da produtividade também invade os momentos de lazer. Para Ana Luiza, hobbies deixam de ser espaços de prazer quando passam a ser vistos como oportunidades para gerar renda, produzir conteúdo para as redes sociais ou alcançar um alto nível de desempenho. Em vez de funcionarem como momentos de descanso, atividades antes espontâneas acabam submetidas à mesma pressão aplicada ao trabalho.

Impactos na falta de descanso

A ausência de pausas pode trazer consequências importantes para a saúde mental e física. A especialista explica que o excesso de trabalho e a incapacidade de descansar favorecem sintomas como dificuldade de concentração, esquecimentos, ansiedade, irritabilidade, alterações no sono e até o desenvolvimento de doenças psicossomáticas. Em muitos casos, o próprio organismo acaba impondo um limite quando a pessoa insiste em ignorar os sinais de cansaço.

Diante desse cenário, Ana Luiza defende que recuperar o direito ao descanso e ao prazer é essencial para preservar a saúde mental. Além de fortalecer redes de apoio e reduzir a lógica da competição, ela recomenda que pessoas que percebam prejuízos nas relações, no sono ou no bem-estar procurem acompanhamento psicológico para refletir sobre a própria relação com o trabalho, o descanso e as cobranças do dia a dia.

Valor humano em jogo

Já para o psicoterapeuta Erik Eloy, essa dificuldade de relaxar está diretamente ligada à forma como a sociedade passou a medir o valor das pessoas. Segundo ele, o mundo moderno reforça a ideia de que a importância de alguém depende exclusivamente daquilo que produz, fazendo com que o descanso seja visto quase como uma falha.

"O nosso valor humano foi completamente associado ao que conseguimos entregar ou resolver. Quando tentamos parar, a culpa aparece como se estivéssemos quebrando uma regra invisível", explica. Para o especialista, a terapia ajuda a identificar a origem desse sentimento e a desconstruir a ideia de que o descanso precisa ser conquistado.

Erik destaca que esse processo também é essencial para prevenir o esgotamento emocional. Ele ressalta que o burnout se torna praticamente inevitável quando o silêncio, o lazer e as pausas deixam de ser encarados como necessidades básicas e passam a ser vistos apenas como recompensas depois de longos períodos de esforço.

Influência das redes sociais

Um fator que intensifica essa sensação é o excesso de estímulos proporcionado pelas telas e pelas redes sociais. Segundo Erik, o cérebro é exposto diariamente a uma enorme quantidade de informações, projetos, notícias e vidas aparentemente perfeitas, criando a falsa impressão de que sempre existe algo mais importante a ser feito. Enquanto a mente é constantemente bombardeada por possibilidades, a capacidade humana de executar tarefas continua limitada pelo tempo e pelo corpo.

Ao acompanhar, em poucos minutos, dezenas de histórias de sucesso, rotinas produtivas e objetivos alcançados por outras pessoas, cria-se a impressão de que seria possível realizar muito mais do que realmente cabe em um único dia. Como consequência, mesmo depois de cumprir todas as responsabilidades, permanece a sensação de que algo importante ficou para trás. Esse ciclo alimenta um sentimento permanente de insuficiência e faz com que a produtividade nunca pareça suficiente.

A pressão por desempenho também acaba invadindo os hobbies. Erik explica que até atividades escolhidas apenas por diversão podem se transformar em fontes de cobrança quando passam a seguir metas, comparações e busca constante por validação nas redes sociais. Em vez de servirem como espaços de descanso e prazer, esses passatempos passam a obedecer a mesma lógica aplicada ao trabalho: é preciso evoluir rapidamente, alcançar bons resultados, investir em equipamentos, produzir conteúdo e receber reconhecimento.

Para romper esse ciclo, o especialista defende estratégias que vão além de recomendações genéricas para "relaxar". Entre elas estão o isolamento estratégico, com a redução proposital do uso de telas e estímulos, e uma mudança de perspectiva sobre o tempo livre, que deve ser encarado como uma manutenção indispensável para a saúde mental e para a criatividade.

Realidade de quem vive esse ciclo

Na prática, esse conflito é vivido por muitas pessoas. A assistente de check-in de apoio Jennefer Santos, 18 anos, conta que sente culpa mesmo quando todas as tarefas do dia já foram concluídas. Ainda assim, permanece com a impressão de que sempre existe alguma obrigação pendente. Ela relata que descansar, frequentemente, provoca a sensação de estar desperdiçando o dia.

"Mesmo que eu chegue em casa e esteja tudo arrumado, com comida feita, sinto uma perturbação de que está faltando alguma coisa para eu fazer", afirma. A jovem também diz que chegou a procurar um hobby simplesmente porque ficar parada a fazia se sentir preguiçosa.

A farmacêutica Larissa Dourado, 28, viveu uma experiência semelhante. Durante um período da vida, comparava sua rotina à de amigas e colegas de faculdade e se sentia incapaz por não conseguir acompanhar o mesmo ritmo. "Eu me perguntava por que todo mundo estava conseguindo e eu não. Era uma sensação que me destruía por dentro", lembra.

Larissa afirma que, durante muito tempo, também deixou de aproveitar os momentos de descanso porque acreditava que precisava estar estudando ou trabalhando para mudar a própria realidade. Embora as redes sociais não tenham sido o principal motivo dessa cobrança, ela recorda que o desgaste vivido após a faculdade e durante a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) desencadeou um bloqueio emocional, dificultando a relação com os estudos e reforçando a sensação de estagnação.

Para os especialistas, reconhecer os próprios limites e compreender o descanso como parte essencial da rotina, e não como uma recompensa depois do esforço, é um passo importante para romper com a cultura da produtividade constante. Mais do que produzir sem parar, preservar a saúde mental é condição para manter o equilíbrio, a criatividade e a qualidade de vida.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

Saiba Mais Revista do Correio Erva-mate: 3 benefícios para a saúde e como incluir na rotina

Erva-mate: 3 benefícios para a saúde e como incluir na rotina Revista do Correio 5 filmes baseados em histórias reais que todo fã de cinema deveria assistir

5 filmes baseados em histórias reais que todo fã de cinema deveria assistir Revista do Correio TDAH e sono: entenda a importância do descanso no controle do transtorno