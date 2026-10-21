IA na saúde: como usar a tecnologia para se preparar para uma consulta médica

A inteligência artificial pode ajudar a organizar informações e esclarecer dúvidas antes e depois de uma consulta médica (Imagem: Toey Andante | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Uma resposta clara, bem escrita e aparentemente segura pode transmitir a sensação de que um problema de saúde foi compreendido. Mas, na medicina, reconhecer sintomas não é o mesmo que identificar suas causas. Uma dor de cabeça, por exemplo, pode estar associada a diferentes condições, e a interpretação depende de fatores como histórico clínico, duração dos sintomas, exame físico e outras informações que nem sempre estão disponíveis em uma conversa com a Inteligência Artificial (IA).

Com a popularização dessas ferramentas, o desafio não é apenas encontrar informações sobre saúde, mas compreender seus limites e saber como utilizá-las sem comprometer a própria segurança. Nesse contexto, a IA pode ter uma função útil antes e depois da consulta: ajudar a organizar informações, estruturar perguntas e compreender orientações médicas. A decisão sobre diagnóstico e tratamento, porém, exige avaliação profissional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Uma pesquisa realizada pela Conexa e pela Afya mostra que 64% dos pacientes utilizam ferramentas de IA no dia a dia, enquanto 49% dos que já utilizam a tecnologia recorrem a ela especificamente para questões de saúde. Os dados reforçam a importância de orientar a população sobre formas mais seguras e úteis de incorporar esses meios à rotina de cuidados.

A IA pode ajudar o paciente a entender melhor uma situação, mas existe uma diferença importante entre buscar informação e decidir sozinho o que fazer a partir dela, explica o Dr. Ronaldo Gismondi, cardiologista e diretor médico da Afya.

Abaixo, confira quatro maneiras de utilizar a tecnologia para tornar a conversa com o médico mais informativa, sem substituir a avaliação clínica.

1. Utilize a IA para organizar o histórico, não para descobrir o que você tem

Na hora de uma consulta, pode ser difícil lembrar quando um sintoma começou, com que frequência aparece ou quais mudanças ocorreram desde então. A tecnologia pode ajudar a estruturar essas informações em uma linha do tempo, facilitando a descrição do problema ao médico.

O paciente pode, por exemplo, registrar o início e a evolução dos sintomas, sua duração, a intensidade, os fatores que parecem agravá-los ou aliviá-los e a presença de outras manifestações. Também vale reunir informações sobre doenças anteriores, alergias, medicamentos em uso, suplementos e exames recentes.

Uma ferramenta de IA pode transformar essas anotações em um resumo organizado para levar à consulta. O cuidado é conferir o resultado e corrigir eventuais omissões ou erros, garantindo que o documento represente fielmente o que aconteceu.

Na consulta, o médico precisa investigar. Às vezes, uma informação que parece irrelevante para o paciente muda completamente as hipóteses que precisam ser consideradas, afirma o Dr. Ronaldo Gismondi.

A tecnologia, portanto, pode facilitar a recuperação de informações importantes, mas não deve selecionar por conta própria quais sintomas são relevantes nem concluir o que eles significam.

2. Transforme suas dúvidas em perguntas para o médico

Uma das aplicações mais úteis da IA é ajudar o paciente a formular perguntas sobre aquilo que não compreende ou que lhe causa preocupação. Em vez de pedir à ferramenta que determine qual doença corresponde aos sintomas, é possível utilizá-la para organizar dúvidas que merecem ser discutidas durante o atendimento.

O paciente pode, por exemplo, pedir ajuda para estruturar perguntas sobre a evolução de um sintoma, os objetivos de um exame solicitado, os benefícios e riscos de um tratamento proposto ou os cuidados necessários durante a recuperação.

Essa preparação também ajuda a tornar a consulta mais participativa. O paciente não precisa chegar ao consultório com uma hipótese diagnóstica pronta, mas com informações claras sobre o que está sentindo e questões que gostaria de esclarecer.

É importante, no entanto, não confundir uma lista de possibilidades gerada por IA com uma avaliação individualizada. A ferramenta não conhece necessariamente todo o histórico da pessoa, pode deixar de considerar informações importantes e pode apresentar hipóteses incorretas com aparente segurança.

A IA genérica tende a concordar com você e utiliza uma linguagem muito natural e educada. Isso pode transmitir a sensação de que estamos diante de uma resposta confiável, quando não necessariamente estamos, alerta o médico.

A IA pode facilitar a compreensão das orientações médicas após a consulta (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)

3. Depois da consulta, utilize a tecnologia para esclarecer orientações com cautela

A preparação não termina quando o paciente sai do consultório. Recomendações sobre medicamentos, exames, mudanças de hábitos e acompanhamento podem envolver informações difíceis de memorizar ou compreender, especialmente quando são muitas.

Nesse momento, ferramentas digitais podem ajudar a organizar as orientações recebidas, resumir instruções escritas ou transformar informações em uma lista de dúvidas para esclarecer com o profissional responsável. Se houver uma recomendação que não ficou clara, a tecnologia também pode ajudar a identificar exatamente qual ponto precisa ser explicado.

Isso não significa delegar à IA a interpretação definitiva de exames ou a decisão de iniciar, interromper ou modificar um tratamento. Se uma resposta automatizada parecer contradizer o que o médico orientou, o caminho mais seguro é confirmar a informação com o profissional ou com a equipe de saúde.

O mesmo cuidado vale para respostas encontradas em mecanismos de busca e outras fontes digitais. Priorizar informações de instituições de saúde reconhecidas e sociedades médicas pode ajudar, mas a qualidade da fonte não garante que o conteúdo se aplique a um caso específico.

Também é importante preservar a privacidade: antes de inserir informações em uma ferramenta, verifique como os dados são utilizados e evite compartilhar identificadores pessoais, documentos ou informações clínicas que não sejam necessários.

4. Saiba quando a tecnologia não deve ser o primeiro passo

A IA não deve funcionar como uma etapa obrigatória antes de procurar atendimento. Sintomas súbitos, intensos ou potencialmente graves exigem avaliação adequada, sem que a pessoa espere por uma resposta digital para decidir o que fazer.

Dor no peito, falta de ar importante, alteração do nível de consciência e perda súbita de força ou sensibilidade, por exemplo, podem indicar situações que exigem atendimento de emergência. Nesses casos, a orientação é buscar ajuda imediatamente, acionando o serviço de emergência quando necessário.

Mesmo fora de situações emergenciais, sintomas persistentes, recorrentes ou em piora merecem avaliação profissional. Uma resposta tranquilizadora de um assistente virtual não descarta uma condição que precisa de investigação.

Para o Dr. Ronaldo Gismondi, a participação humana continua sendo fundamental para que as informações sejam interpretadas dentro do contexto de cada paciente. O médico pode aprofundar respostas, identificar aspectos que não foram mencionados espontaneamente, realizar o exame clínico e construir um plano de cuidado adequado à realidade daquela pessoa.

O bom companheiro nas decisões de saúde é o médico que te ouve, entende o que você sente, como reage a isso, e alinha com você um plano de cuidado, que nem sempre é o que se quer, mas é o que é possível e realista, conclui.

A tecnologia pode tornar o paciente mais bem preparado para o atendimento, mas não substitui a escuta, o raciocínio clínico e a tomada de decisão compartilhada. Seu melhor papel é ajudar a qualificar a conversa com o médico, não ocupar o lugar dela.

Por Julia Costa e Costa