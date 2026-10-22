Como apoiar mães solo? Veja 7 atitudes que fazem a diferença na rotina

Entre trabalho, casa e filhos, muitas mães solo assumem sozinhas as responsabilidades do dia a dia (Imagem: fizkes | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Para muitas mães solo, conciliar a maternidade com as responsabilidades profissionais e pessoais é um desafio diário. Além dos cuidados com os filhos, essas mulheres precisam administrar sozinhas a rotina da casa, a educação das crianças, as finanças e os imprevistos que surgem ao longo do caminho. Nesse cenário, a ausência de uma rede de apoio pode aumentar a sobrecarga física e emocional, tornando ainda mais difícil encontrar tempo para o descanso, o autocuidado e as próprias necessidades.

A pediatra, palestrante, escritora e apresentadora do programa Mãe Sem Roteiro, Dra. Marli Rio, chama a atenção para essa sobrecarga, que nem sempre é percebida por quem está ao redor. Ter escolhido a maternidade não significa ter escolhido a exaustão. E precisar de ajuda não diminui a capacidade de cuidar, afirma.

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Por que a maternidade solo pode ser tão sobrecarregada?

Os caminhos que levam à maternidade solo são diversos. Algumas mulheres planejam ter filhos sem um parceiro, enquanto outras passam por separações, perdem o companheiro ou enfrentam o abandono. Independentemente das circunstâncias, a ausência de uma rede de apoio pode tornar a rotina mais difícil.

A expressão mãe e pai, frequentemente utilizada para reconhecer o esforço dessas mulheres, também merece reflexão. Para a Dra. Marli Rio, ela pode reforçar a ideia de que cabe à mãe assumir todas as responsabilidades.

Ela não precisa ser duas pessoas para ser uma boa mãe. Precisa de apoio, de descanso e, quando o pai pode participar com segurança, é fundamental que assuma suas responsabilidades. Cuidar do próprio filho não é ajudar a mãe: é exercer a paternidade, explica.

Apoiando uma mãe solo no dia a dia

Para a pediatra, reconhecer a sobrecarga é importante, mas o apoio precisa se transformar em atitudes práticas. Pequenas iniciativas podem aliviar a rotina e demonstrar que essa mulher não precisa resolver tudo sozinha.

1. Ofereça ajuda específica

Em vez de perguntar genericamente se ela precisa de alguma coisa, proponha uma tarefa concreta. Buscar a criança na escola, acompanhá-la a uma atividade ou ajudar com um deslocamento são exemplos de atitudes que podem facilitar a rotina.

2. Respeite o cansaço sem julgamentos

Evite pressupor que essa mãe consegue lidar com qualquer situação. Ouça suas dificuldades sem minimizar os desafios ou sugerir que ela precisa ser forte o tempo todo.

3. Ajude a criar momentos de descanso

Oferecer-se para ficar com a criança por algumas horas, quando houver confiança e condições adequadas, pode permitir que a mãe descanse, cuide da saúde ou simplesmente tenha um tempo para si.

4. Evite elogios que reforcem a obrigação de dar conta de tudo

Frases como você é uma guerreira e você consegue tudo sozinha podem ser bem-intencionadas, mas também dificultar a expressão do cansaço. Reconhecer o esforço é importante, desde que isso não signifique naturalizar a sobrecarga.

Estar disponível para ouvir sem julgamentos é uma forma concreta de apoiar uma mãe solo (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

5. Esteja disponível para ouvir

Perguntar Como você está de verdade? pode abrir espaço para conversas importantes. O essencial é ouvir sem julgamentos e respeitar o que a mulher deseja compartilhar.

6. Reconheça a importância da rede de apoio

Familiares, amigos, pessoas de confiança e, quando possível, serviços comunitários podem contribuir para dividir responsabilidades. Essa rede, no entanto, não deve ser tratada como uma obrigação exclusiva da mãe: escolas, serviços de saúde, empresas e políticas públicas também precisam considerar as necessidades dessas famílias.

7. Respeite a configuração familiar

Uma família formada por mãe e filhos não é incompleta. Crianças podem construir vínculos afetivos significativos com avós, tios, amigos e outras pessoas de confiança. O mais importante é que encontrem cuidado, segurança e relações saudáveis.

Cuidar da mãe também é cuidar da criança

Na prática pediátrica, olhar para a saúde da criança também significa considerar as condições de quem cuida dela. Por isso, a Dra. Marli Rio destaca a importância de abrir espaço, durante as consultas, para perguntas sobre a rotina e o bem-estar da mãe.

Como você está?, Quem pode ajudar quando você precisa? e O que tem sido mais difícil? são algumas das perguntas que podem favorecer uma conversa acolhedora, desde que as respostas sejam recebidas sem julgamentos.

A médica ressalta que sentimentos aparentemente contraditórios podem coexistir. Uma mulher pode amar profundamente o filho e desejar algumas horas de descanso. Também pode sentir orgulho da família que construiu e lamentar não ter alguém com quem compartilhar as responsabilidades.

Nenhum desses sentimentos diminui o amor materno. Ao contrário, reconhecer as necessidades da mulher ajuda a compreender que ela tem uma identidade que vai além da maternidade, com projetos, relações e desejos próprios.

Apoio precisa ir além das palavras

A sobrecarga de muitas mães solo permanece invisível porque parte das pessoas ao redor se acostuma a vê-las resolvendo tudo. Quando a força é constantemente exaltada, o cansaço pode deixar de ser percebido.

Para a Dra. Marli Rio, a mudança começa com uma pergunta simples: em vez de apenas dizer que uma mãe é forte, vale perguntar o que pode ser feito para dividir suas responsabilidades. Precisamos permitir que essa mulher seja mais do que a pessoa que resolve tudo, que tenha espaço para seus projetos, seu descanso, suas relações e sua própria identidade, defende.

Oferecer ajuda concreta, respeitar os limites e construir uma rede de apoio são atitudes que contribuem para que essas mulheres não precisem enfrentar todos os desafios sozinhas.

Por Beatriz Monteiro