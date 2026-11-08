Antes da hora: conscientização sobre o parto antecipado

O nascimento de um bebê antes do tempo esperado pode transformar a rotina de uma família e trazer desafios que começam ainda durante a gestação. A prematuridade, caracterizada pelo nascimento antes de 37 semanas completas, exige atenção desde o acompanhamento pré-natal até os cuidados após o parto. Durante o Novembro Roxo, campanha dedicada à conscientização sobre o tema, a discussão sobre prevenção, diagnóstico precoce e assistência especializada ganha ainda mais importância.

De acordo com a obstetra Mariana Lima, a prematuridade é uma condição multifatorial, relacionada a diferentes causas maternas, fetais, placentárias e ambientais. Entre os principais fatores estão o início espontâneo do trabalho de parto e as situações em que a interrupção da gestação se torna necessária para preservar a saúde da mãe ou do bebê. Histórico de parto prematuro, gestações múltiplas, infecções, doenças hipertensivas, diabetes e alterações no colo do útero estão entre as razões que podem aumentar os riscos.

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Reconhecer os sinais de alerta é fundamental para identificar possíveis complicações. Contrações frequentes, cólicas semelhantes às menstruais, dores lombares persistentes, sensação de pressão pélvica, perda de líquido e sangramento vaginal estão entre os sintomas que exigem avaliação médica.

Segundo Mariana, a mulher não deve esperar que os sintomas se intensifiquem para procurar atendimento. "É fundamental orientar que a gestante não deve aguardar a intensificação dos sintomas para procurar atendimento", alerta. A identificação precoce permite avaliar o quadro e, quando necessário, adotar intervenções para proteger a saúde materna e fetal, como medicamentos para auxiliar na maturação pulmonar do bebê e medidas de neuroproteção.

O acompanhamento pré-natal desempenha papel fundamental na identificação dos fatores de risco. Além de monitorar a saúde materna e o desenvolvimento fetal, as consultas permitem investigar infecções, controlar doenças preexistentes e avaliar possíveis alterações que favoreçam um parto antecipado.

Um dos exames destacados pela obstetra é a ultrassonografia transvaginal para medir o comprimento do colo uterino, especialmente entre a 16ª e a 24ª semana de gestação. A avaliação ajuda a identificar mulheres com maior risco de prematuridade espontânea. "É de vital importância todos esses temas serem abordados na primeira consulta de pré-natal, que preferencialmente deve acontecer antes das 12 semanas", explica.

Apesar dos cuidados, nem todos os casos podem ser evitados. Em algumas situações, antecipar o nascimento é a alternativa mais segura para preservar a vida da mãe ou do bebê, como em quadros graves de pré-eclâmpsia, descolamento prematuro de placenta e comprometimento significativo da saúde fetal. Em gestantes com indicações específicas, podem ser adotadas medidas como o uso de progesterona vaginal e a cerclagem cervical, procedimento que ajuda a evitar a abertura precoce do colo do útero.





Classificação por idade gestacional:

Prematuro extremo: menos de 28 semanas.

Muito prematuro: de 28 a menos de 32 semanas.

Prematuro moderado a tardio: de 32 a menos de 37 semanas.

Sinais que exigem atenção durante a gestação

Contrações frequentes ou dolorosas.

Cólicas persistentes.

Dor lombar contínua.

Sensação de pressão pélvica.

Perda de líquido pela vagina.

Sangramento vaginal.

Alterações incomuns no corrimento vaginal.

O que pode aumentar o risco de prematuridade?

Histórico de parto prematuro.

Gestação de gêmeos ou múltiplos.

Infecções maternas.

Pré-eclâmpsia e outras doenças hipertensivas.

Diabetes e doenças crônicas.

Alterações no colo uterino.

Sangramentos durante a gravidez.

Tabagismo e consumo de álcool.

Intervalo reduzido entre gestações.

Como o pré-natal ajuda na prevenção?

Investigação do histórico obstétrico.

Avaliação do comprimento do colo uterino.

Diagnóstico e tratamento de infecções.

Controle de doenças maternas.

Monitoramento do crescimento e bem-estar fetal.

Orientação sobre sinais de alerta.

O acolhimento também faz parte do cuidado

A experiência do nascimento prematuro não afeta apenas a saúde do bebê. Os pais também precisam lidar com a preocupação durante a internação, as incertezas sobre a evolução clínica e as mudanças na rotina familiar. Nesse contexto, Mariana Lima destaca a importância do suporte psicológico e do acompanhamento especializado após a alta hospitalar. "O aumento da qualidade de vida e a redução de sequelas a longo prazo estão intimamente relacionados aos cuidados especializados multidisciplinares que esse bebê vai receber após a alta hospitalar", afirma.

Para a obstetra, o enfrentamento da prematuridade depende da integração entre obstetras, pediatras, neonatologistas e demais profissionais de saúde. "O Novembro Roxo nos convida a olhar para a prematuridade de forma integral: prevenir quando possível, intervir adequadamente quando necessário e garantir cuidado especializado e humanizado a cada bebê e sua família", conclui.

Palavra do especialista

Quais são os principais desafios de saúde enfrentados pelos bebês prematuros e como eles variam conforme a idade gestacional?

O principal desafio do bebê prematuro é a imaturidade de seus órgãos, que precisam completar o desenvolvimento fora do ambiente protetor do útero. A gravidade desses desafios é inversamente proporcional à idade gestacional. Bebês prematuros extremos (nascidos antes de 28 semanas) enfrentam riscos elevados de complicações respiratórias graves, hemorragias (sangramento) cerebrais, problemas intestinais e infecções, exigindo suporte intensivo contínuo. Os muito prematuros (28 a menos de 32 semanas) apresentam melhor prognóstico, mas ainda necessitam de ajuda tecnológica para respirar, se alimentar e sobreviver. Já os prematuros moderados e tardios (32 a menos de 37 semanas), embora fisicamente mais parecidos com bebês a termo, frequentemente lidam com dificuldades na sucção, controle de temperatura, icterícia acentuada, episódios de hipoglicemia e também precisam de cuidados diferenciados.

Quais cuidados são fundamentais após a alta e por que o acompanhamento médico especializado é tão importante?

Ir para casa exige um ambiente seguro e pais bem orientados. É crucial restringir visitas, garantir a higienização rigorosa das mãos e manter a vacinação em dia — incluindo profilaxias específicas para prematuros, como a imunização contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR). O acompanhamento pediátrico é fundamental, pois o crescimento do prematuro segue uma curva própria. O pediatra recomenda e acompanha a necessidade de suplementação de ferro e vitaminas, avalia a visão e a audição, garante a identificação precoce de qualquer desvio no desenvolvimento e orienta os estímulos adequados a cada etapa.

Como a prematuridade pode influenciar o desenvolvimento motor, cognitivo e da linguagem da criança, e quais sinais merecem atenção?

A prematuridade eleva o risco de atrasos motores, cognitivos e de linguagem. Para uma avaliação justa, os médicos utilizam a "idade corrigida" — descontando as semanas que faltaram para completar 40 semanas de gestação — até que a criança atinja dois anos. Apesar de os estímulos serem orientados de acordo com a idade cronológica, o bebê prematuro pode responder dentro da idade corrigida. A família bem acompanhada deve buscar avaliação médica imediata diante de sinais de alerta como: rigidez ou moleza muscular extrema, assimetria de movimentos (usar muito mais um lado do corpo), ausência de sorriso social ou contato visual aos três meses de idade corrigida, e falta de reação a sons ou atraso no balbucio. A perda de qualquer habilidade previamente adquirida também é um sinal vermelho.

Andréa Jácomo é pediatra

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

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