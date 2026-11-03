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Cenoura faz bem para quê? Conheça 8 benefícios da hortaliça para a saúde

Esse vegetal é uma excelente opção para quem deseja manter uma alimentação variada, nutritiva e equilibrada

A cenoura é um superalimento versátil com diversos benefícios para a saúde (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A cenoura é um superalimento versátil com diversos benefícios para a saúde (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com sua coloração laranja vibrante e sabor naturalmente adocicado, a cenoura é um vegetal que se destaca tanto pela versatilidade na cozinha quanto pelos benefícios para a saúde. Fácil de encontrar e incluir na alimentação diária, ela é fonte de nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo, como betacaroteno, precursor da vitamina A, vitaminas C e K, fibras e compostos antioxidantes.

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Além disso, a cenoura pode ser consumida de diferentes maneiras, seja crua, cozida, assada ou no preparo de sucos, saladas e outras receitas. Por isso, é uma excelente opção para quem deseja manter uma alimentação variada, nutritiva e equilibrada.

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Confira, a seguir, os principais benefícios da cenoura para a saúde!

1. Ajuda a manter o bom funcionamento do sistema imunológico

A cenoura contribui para o bom funcionamento do sistema imunológico por ser rica em betacaroteno, pigmento que o organismo transforma em vitamina A. Esse nutriente ajuda a manter as barreiras naturais de proteção do corpo e participa da atividade das células de defesa.

2. Auxilia na saúde digestiva

Com boa quantidade de fibras, a cenoura favorece o trânsito intestinal e auxilia no funcionamento regular do intestino. As fibras retêm água e aumentam o volume das fezes, o que ajuda a prevenir a constipação e manter um ambiente intestinal saudável fundamental para a absorção de nutrientes e o equilíbrio da microbiota. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

3. É uma aliada da saúde da pele

A cenoura é uma verdadeira aliada da saúde da pele, graças à combinação poderosa de antioxidantes e vitaminas A e C. Esses nutrientes atuam no combate aos radicais livres, retardando os sinais de envelhecimento e ajudando a prevenir rugas. Além disso, a vitamina A desempenha papel fundamental na reparação dos tecidos cutâneos, promovendo uma pele mais saudável, firme e luminosa.

4. Contribui para a saúde cardiovascular

O consumo regular de cenoura pode ajudar a manter o coração saudável. As fibras e os antioxidantes presentes no vegetal, como o betacaroteno, ajudam a reduzir os níveis de colesterol no sangue. Segundo o Ministério da Saúde, 30% das mortes que acontecem no Brasil anualmente são decorrentes de doenças ligadas a altos índices de colesterol, o que representa mais de 400 mil óbitos. 

Uma fotografia de uma mulher sorridente com cabelo louro, posando contra um fundo azul claro liso. Ela veste uma camisa sem mangas de cor laranja. Está mordendo uma cenoura descascada que segura com a mão direita perto da boca
A textura crocante da cenoura ajuda na limpeza dos dentes e das gengivas (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

5. Apoia a saúde bucal

Mastigar cenoura crua pode ajudar a manter a saúde bucal. A textura crocante auxilia na limpeza dos dentes e das gengivas, removendo partículas de alimentos e placas bacterianas. Além disso, o vegetal estimula a produção de saliva, que é um fluido essencial na prevenção de cáries e doenças gengivais, pois neutraliza os ácidos e combate as bactérias na boca. No entanto, é importante lembrar que o consumo do alimento não substitui a escovação regular dos dentes.

6. Ajuda a manter a saúde do cérebro

A cenoura contém nutrientes e compostos antioxidantes que podem contribuir para a manutenção da saúde do cérebro. Rica em betacaroteno, que o organismo transforma em vitamina A, e em outros carotenoides, ela ajuda a combater a ação dos radicais livres, responsáveis pelo estresse oxidativo que pode danificar as células, inclusive as cerebrais. Além disso, seus compostos antioxidantes podem colaborar para a proteção dos neurônios e para a redução de processos inflamatórios associados ao envelhecimento.

7. Colabora com a saúde dos ossos

A cenoura também desempenha papel importante na saúde óssea. Rica em vitamina K, cálcio e fósforo, ela fornece nutrientes essenciais que fortalecem os ossos, favorecem a mineralização e ajudam a prevenir fragilidades ao longo do tempo. Dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 50% das mulheres e 20% dos homens com 50 anos ou mais poderão sofrer alguma fratura osteoporótica ao longo da vida, reforçando a importância de manter uma alimentação rica em nutrientes.

8. Auxilia a saúde ocular

O betacaroteno presente na cenoura, além de contribuir com o funcionamento do sistema imunológico e a saúde cardiovascular, é fundamental para a saúde da córnea, a camada externa dos olhos. A deficiência desse nutriente pode aumentar a vulnerabilidade a infecções oculares e reduzir a capacidade de enxergar em ambientes com pouca luminosidade.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios da cenoura para a saúde, é importante lembrar que seu consumo não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento profissional. O vegetal não possui capacidade de tratar ou curar doenças por si só. Para garantir a saúde e o bem-estar, é fundamental seguir orientações médicas adequadas, realizar exames periódicos e adotar uma alimentação equilibrada como parte de um estilo de vida saudável.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 03/11/2026 17:04
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