Cenoura faz bem para quê? Conheça 8 benefícios da hortaliça para a saúde

Com sua coloração laranja vibrante e sabor naturalmente adocicado, a cenoura é um vegetal que se destaca tanto pela versatilidade na cozinha quanto pelos benefícios para a saúde. Fácil de encontrar e incluir na alimentação diária, ela é fonte de nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo, como betacaroteno, precursor da vitamina A, vitaminas C e K, fibras e compostos antioxidantes.

Além disso, a cenoura pode ser consumida de diferentes maneiras, seja crua, cozida, assada ou no preparo de sucos, saladas e outras receitas. Por isso, é uma excelente opção para quem deseja manter uma alimentação variada, nutritiva e equilibrada.

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Confira, a seguir, os principais benefícios da cenoura para a saúde!

1. Ajuda a manter o bom funcionamento do sistema imunológico

A cenoura contribui para o bom funcionamento do sistema imunológico por ser rica em betacaroteno, pigmento que o organismo transforma em vitamina A. Esse nutriente ajuda a manter as barreiras naturais de proteção do corpo e participa da atividade das células de defesa.

2. Auxilia na saúde digestiva

Com boa quantidade de fibras, a cenoura favorece o trânsito intestinal e auxilia no funcionamento regular do intestino. As fibras retêm água e aumentam o volume das fezes, o que ajuda a prevenir a constipação e manter um ambiente intestinal saudável fundamental para a absorção de nutrientes e o equilíbrio da microbiota. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

3. É uma aliada da saúde da pele

A cenoura é uma verdadeira aliada da saúde da pele, graças à combinação poderosa de antioxidantes e vitaminas A e C. Esses nutrientes atuam no combate aos radicais livres, retardando os sinais de envelhecimento e ajudando a prevenir rugas. Além disso, a vitamina A desempenha papel fundamental na reparação dos tecidos cutâneos, promovendo uma pele mais saudável, firme e luminosa.

4. Contribui para a saúde cardiovascular

O consumo regular de cenoura pode ajudar a manter o coração saudável. As fibras e os antioxidantes presentes no vegetal, como o betacaroteno, ajudam a reduzir os níveis de colesterol no sangue. Segundo o Ministério da Saúde, 30% das mortes que acontecem no Brasil anualmente são decorrentes de doenças ligadas a altos índices de colesterol, o que representa mais de 400 mil óbitos.

A textura crocante da cenoura ajuda na limpeza dos dentes e das gengivas (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

5. Apoia a saúde bucal

Mastigar cenoura crua pode ajudar a manter a saúde bucal. A textura crocante auxilia na limpeza dos dentes e das gengivas, removendo partículas de alimentos e placas bacterianas. Além disso, o vegetal estimula a produção de saliva, que é um fluido essencial na prevenção de cáries e doenças gengivais, pois neutraliza os ácidos e combate as bactérias na boca. No entanto, é importante lembrar que o consumo do alimento não substitui a escovação regular dos dentes.

6. Ajuda a manter a saúde do cérebro

A cenoura contém nutrientes e compostos antioxidantes que podem contribuir para a manutenção da saúde do cérebro. Rica em betacaroteno, que o organismo transforma em vitamina A, e em outros carotenoides, ela ajuda a combater a ação dos radicais livres, responsáveis pelo estresse oxidativo que pode danificar as células, inclusive as cerebrais. Além disso, seus compostos antioxidantes podem colaborar para a proteção dos neurônios e para a redução de processos inflamatórios associados ao envelhecimento.

7. Colabora com a saúde dos ossos

A cenoura também desempenha papel importante na saúde óssea. Rica em vitamina K, cálcio e fósforo, ela fornece nutrientes essenciais que fortalecem os ossos, favorecem a mineralização e ajudam a prevenir fragilidades ao longo do tempo. Dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 50% das mulheres e 20% dos homens com 50 anos ou mais poderão sofrer alguma fratura osteoporótica ao longo da vida, reforçando a importância de manter uma alimentação rica em nutrientes.

8. Auxilia a saúde ocular

O betacaroteno presente na cenoura, além de contribuir com o funcionamento do sistema imunológico e a saúde cardiovascular, é fundamental para a saúde da córnea, a camada externa dos olhos. A deficiência desse nutriente pode aumentar a vulnerabilidade a infecções oculares e reduzir a capacidade de enxergar em ambientes com pouca luminosidade.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios da cenoura para a saúde, é importante lembrar que seu consumo não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento profissional. O vegetal não possui capacidade de tratar ou curar doenças por si só. Para garantir a saúde e o bem-estar, é fundamental seguir orientações médicas adequadas, realizar exames periódicos e adotar uma alimentação equilibrada como parte de um estilo de vida saudável.