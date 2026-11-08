Um salto para o bem-estar: aulas de jump dominam as academias

Se a ideia de passar horas na esteira parece monótona, o jump surge como uma alternativa vibrante e eficiente para a saúde cardiovascular. O exercício no minitrampolim melhora o equilíbrio, estimula a circulação linfática e fortalece a musculatura do core e dos membros inferiores. O resultado é um treino completo que une gasto calórico elevado e proteção articular, atraindo quem busca resultados rápidos sem comprometer o corpo.

Esse estímulo ao sistema linfático acontece por um mecanismo biomecânico específico. A constante variação entre a aceleração e a desaceleração em cima da lona — combinada à força da gravidade — atua como uma espécie de "drenagem linfática natural". Esse movimento ritmado impulsiona as válvulas dos vasos linfáticos, facilitando o retorno dos fluidos, a eliminação de resíduos metabólicos e a redução do inchaço, especialmente nos membros inferiores.

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Gabriele Gründmann, educadora física e professora da modalidade, explica que, ao longo dos seus 11 anos de aula, houve uma mudança no perfil dos alunos. "Percebo que o jump deixou de ser visto apenas como uma aula coletiva de ginástica e passou a atrair pessoas com objetivos e perfis muito diferentes. Hoje, encontramos pessoas de diferentes faixas etárias e níveis de condicionamento."

Ela relembra que, apesar de ser predominantemente feminina, existem muitos homens interessados na modalidade. "Existe uma busca cada vez maior por experiências prazerosas, dinâmicas e que proporcionem bem-estar", afirma.

A popularização da prática esbarra, no entanto, no receio de alguns em relação à coordenação motora e a problemas nas articulações. A professora acalma aqueles que não têm experiência. "Ritmo e coordenação não são talentos exclusivos de algumas pessoas, são habilidades que podem ser desenvolvidas e aprimoradas com a prática."

Na aula, a percepção musical, o equilíbrio, a coordenação motora, a lateralidade e a memória motora são trabalhadas. "No início, é natural que algumas pessoas tenham dificuldade para acompanhar os movimentos, até mesmo pela adaptação. Uma dica importante para quem está começando: os braços também têm uma função de equilíbrio. Assim como na corrida, em que movimentamos os braços de forma alternada às pernas para auxiliar na mecânica e na estabilidade do corpo, no jump eles ajudam a organizar e estabilizar os movimentos, funcionando como uma espécie de contrapeso", ensina Gabriele.

Além disso, ela reafirma que, em caso de dificuldades na sincronização de braços e pernas, a orientação é simplificar. Manter os braços junto ao tronco, sem movimentá-los inicialmente, concentrando-se primeiro nos movimentos das pernas e na batida da música é uma alternativa: "Com a repetição, o cérebro vai criando essas conexões e o corpo passa a responder com mais naturalidade".

Essa superação na prática é sentida por quem está na lona. Larissa Ribeiro, estudante de 19 anos, conseguiu encaixar a aula de jump em meio à sua rotina corrida. "Gosto bastante porque é um lugar onde posso me expressar e sentir que estou realmente fazendo um esforço. Tinha um pouco de vergonha no começo porque não me sentia sincronizada como as outras pessoas, mas esse receio passou e agora recomendo para todo mundo", relata.

Impacto nas articulações

Em relação ao impacto nas articulações, o diferencial do jump é a superfície elástica do trampolim, a qual absorve parte da energia do impacto e reduz os picos de força que seriam transmitidos diretamente às articulações em uma superfície rígida. O menor impacto, no entanto, não significa ausência dele. A execução correta dos movimentos, o controle postural, o condicionamento físico e a qualidade do equipamento fazem diferença no impacto desse exercício.

Sandro Lima Siqueira, ortopedista e docente do Idomed Iguatu, elucida como o corpo sente o impacto. "Os joelhos e tornozelos continuam absorvendo forças, estabilizando o corpo e controlando os movimentos. Quando o aluno salta muito alto, aterrissa com os joelhos estendidos, posiciona os pés de forma inadequada ou cai fora do centro da lona, a sobrecarga articular pode aumentar significativamente."

Outro aspecto importante é a instabilidade da lona, que exige maior trabalho dos músculos responsáveis pelo equilíbrio e pela estabilização. Isso é positivo para o treinamento, mas também provoca fadiga. Quando esses músculos se cansam, a capacidade de controlar os movimentos diminui e as articulações ficam mais vulneráveis.

O médico compara o trampolim a um colchão: "Cair nele tende a ser menos impactante do que cair no chão, mas, se a aterrissagem acontecer de forma inadequada, ainda existe o risco de torcer o pé ou machucar uma articulação".

Assim, a consciência corporal é primordial para evitar lesões. "Para prevenir, é importante manter o controle dos movimentos, priorizar saltos baixos, aterrissar com os joelhos levemente flexionados e alinhados com os pés e evitar deslocamentos excessivos na lona. Também é fundamental respeitar os limites do corpo e interromper a atividade quando a fadiga comprometer a execução dos movimentos", afirma Sandro.

Cuidados importantes

Nesse sentido, o jump exige cautela de alguns perfis específicos. Pessoas com quadros severos de labirintite ou crises de vertigem não controladas devem redobrar a atenção, já que a instabilidade da superfície elástica pode desestabilizar o equilíbrio. O mesmo vale para gestantes em fases mais avançadas e indivíduos que estejam se recuperando de lesões agudas graves em joelhos, tornozelos ou coluna.

Além disso, um especialista deve ser consultado em caso de persistência da dor. "O desconforto muscular após o exercício costuma aparecer na região da coxa, panturrilha ou glúteo, podendo surgir durante a atividade ou entre 24 e 48 horas depois. Geralmente, é uma sensação de peso, queimação ou rigidez que tende a melhorar com repouso e movimentos leves, desaparecendo em dois ou três dias", orienta o ortopedista.

O alerta acontece quando alguns sintomas persistem. "O primeiro é a ocorrência de um estalo acompanhado de dor intensa e inchaço rápido, que pode indicar uma lesão ligamentar ou meniscal. O segundo é a sensação de que o joelho está saindo do lugar, falhando, ou de que o tornozelo perdeu a estabilidade. O terceiro é a persistência da dor por mais de 72 horas, mesmo com repouso, ou o desconforto recorrente sempre no mesmo local durante as aulas", detalha.

Uma aula convencional costuma durar entre 45 e 50 minutos e é estruturada em etapas: começa com um aquecimento leve, passa pelo pico cardiovascular intenso — que pode garantir um gasto calórico estimado entre 400 e 700 calorias por aula, dependendo da intensidade —, inclui blocos focados em fortalecimento de membros inferiores e core, e encerra com o retorno à calma e aos alongamentos. Essa variação de estímulos mantém o treino dinâmico e impede que o exercício se torne repetitivo.

Outro ponto fundamental é garantir um treino seguro e eficiente, com atenção ao próprio equipamento e aos acessórios. Gabriele ressalta que a escolha de um bom minitrampolim faz toda a diferença — seja optando por modelos com molas de aço revestidas ou com fitas elásticas de alta performance, que garantem maior durabilidade e absorção de impacto. Além disso, o uso de calçados adequados é indispensável: treinar de tênis com bom amortecimento, com solado baixo e estável, protege as articulações dos pés e tornozelos, enquanto a escolha de uma superfície plana e antiderrapante para apoiar o jump evita deslizes e garante total estabilidade durante os saltos.

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte