Arte com recicláveis transforma lixo em obras como o tênis gigante

A entrada da rodoviária de Nova Serrana, no interior de Minas Gerais, exibe uma escultura monumental em formato de calçado esportivo. A peça mede três metros de altura, cinco metros de comprimento, pesa cerca de quatro toneladas e utiliza materiais reaproveitados em sua composição. O artista plástico Udiery Silva, natural da Bahia e morador da cidade há sete anos, assina a criação iniciada em 17 de abril de 2026, planejada como um marco visual permanente para o terminal de passageiros do município.

A iniciativa partiu de uma proposta apresentada pelo próprio escultor à Prefeitura, desenvolvida com apoio das secretarias municipais de Educação e de Obras. A ação integra um projeto que prevê a instalação de cinco esculturas temáticas gigantes pela cidade até junho de 2027. Como Nova Serrana desponta no país como polo calçadista, a intervenção homenageia a principal base econômica da região ao conectar intervenção urbana e reaproveitamento sustentável.

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A construção da estrutura exigiu cálculos precisos de engenharia e montagem. Para atingir o volume ideal e suportar as condições climáticas da área aberta, o projeto combinou materiais que seriam descartados, utilizando restos de ferro, telas de alambrado e cerca de 14 sacos de cimento na composição da estrutura.

Identidade regional moldada em materiais reaproveitados

A transformação de restos de ferro e ferragens em patrimônio visual chama a atenção pela riqueza nos detalhes. O escultor modelou o cabedal, o solado e os cadarços gigantes preservando proporções autênticas de um tênis de corrida moderno. O artista desenvolveu grande parte do trabalho de maneira autônoma, contando com o suporte de funcionários do terminal na etapa de acabamento.

O reaproveitamento desses insumos reforça alternativas sustentáveis na gestão de resíduos sólidos. Em polos industriais e urbanos em expansão, o destino de sobras estruturais e metálicas representa um desafio contínuo, e o projeto demonstra como itens antes destinados ao descarte ganham utilidade cultural, cívica e turística.

Atrativo cultural e circulação pública

Instalada no terminal rodoviário em 22 de outubro de 2026, a escultura entrou em fase de acabamento e preparação para a pintura final com grande engajamento dos transeuntes. O monumento funciona como recepção estratégica para quem desembarca no município a negócios ou lazer, estimulando a divulgação espontânea do destino em fotos e vídeos.

A obra também estimula o sentimento de pertencimento dos trabalhadores locais, responsáveis diretos pela confecção de milhões de pares de calçados todos os anos. A homenagem tangível reconhece a dedicação de operários, modelistas, costureiros e empresários que consolidaram a relevância de Nova Serrana no cenário nacional.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.