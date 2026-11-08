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Bichos

Ruído em forma de aviso: como estar atento ao ronco de cães e gatos

Especialistas alertam que o som frequente durante o sono não deve ser normalizado e pode indicar sérias dificuldades respiratórias dos pets

Layla conta que tem cuidados diários com a pet - (crédito: Arquivo pessoal)
Layla conta que tem cuidados diários com a pet - (crédito: Arquivo pessoal)

Quem nunca achou graça ao ouvir um cachorrinho ou um gato soltando pequenos roncos durante o sono? O barulho, muitas vezes tratado como um charme inofensivo ou até comparado ao ronco aconchegante de um bebê, costuma fazer parte da rotina de muitas famílias. No entanto, o que parece apenas uma cena fofa pode esconder alertas importantes sobre a saúde e o bem-estar dos animais de estimação.

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Afinal, o ronco do seu pet é apenas um detalhe anatômico inofensivo ou um pedido de socorro silencioso das vias respiratórias? De acordo com a médica veterinária Juliana Mori, do Hospital Pet Stop Unaí, o mecanismo por trás do barulho é puramente físico. "Normalmente, os animais roncam devido à vibração dos tecidos moles da garganta ou do palato mole, principalmente quando esse é mais alongado do que o normal", explica. A especialista detalha que, durante a inspiração, o ar passa por essa membrana prolongada, gerando o som característico. 

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Contudo, ela faz um alerta: "Um pet saudável não deveria apresentar roncos frequentes ou intensos. Esse comportamento pode ser um sinal de dificuldade respiratória". Cães como pug, shih-tzu, buldogue francês, buldogue inglês e american bully — além de felinos como persas, himalaios e exóticos — compartilham o traço do focinho achatado e entram no grupo de maior risco para a síndrome braquicefálica. 

Juliana aponta que essa síndrome é um conjunto complexo de alterações anatômicas que inclui o estreitamento das narinas (estenose nasal), o palato mole prolongado, a hipoplasia de traqueia e a eversão dos sáculos laríngeos. O resultado desse combo é um esforço descomunal para respirar. "Já atendi pacientes que chegaram a desmaiar devido à hipóxia cerebral e ao superaquecimento, pois esses animais ficam ofegantes com facilidade."

Experiências reais

Na prática de quem convive com esses pets, o ronco vira identidade da casa. É o caso de Arthur Ribeiro, 26 anos, tutor do Don, um buldogue francês de 4 anos. Para ele e sua família, o barulho noturno já virou paisagem sonora. "Quando era filhote, o barulho era menor, mas hoje o bichinho quando está empolgado no sono parece um trator. Chega até a ser fofo, minha mãe é apaixonada", conta Arthur.

O tutor relata que acompanha de perto a respiração do animal e já avalia intervenções futuras com cautela. "Estamos pensando em fazer uma cirurgia que amplia as vias aéreas para dar mais qualidade de vida a ele, mas temos que considerar o risco, porque pelo porte dele e pela própria dificuldade de respiração qualquer cirurgia é complicada", destaca Arthur.

No mais, a família relata que o ronco de Don se tornou quase uma forma de comunicação. Quando quer chamar a atenção de quem está na casa para brincar, passear ou pedir carinho, ele começa a roncar um pouco. Os familiares relatam que dá para perceber que o pet faz isso de maneira consciente. E que é diferente do ronco dormindo

Uma dinâmica parecida é vivida por Layla Hafi, 23, tutora de outra buldogue francês, a Bebel, de 7 anos. Ela relata que o som se tornou tão familiar que o silêncio absoluto chega a preocupar. "Já estamos tão acostumadas que, quando ela está quietinha, até estranhamos. Vou olhar para ver se está viva mesmo", brinca a jovem.

Layla também aponta os cuidados diários exigidos pela condição da pet. "Ela tem uma respiração mais barulhenta, mesmo quando está acordada. Por isso, temos cuidado com o calor e evitamos atividades muito intensas. Uma caminhada já acaba com a bichinha, ela é bem gordinha. Mas o importante é ficar sempre de olho no bem-estar dela.".

Quando o ambiente e a idade pesam

O professor de Medicina Veterinária do Ceub Roberto de Aquino Filho chama atenção para o fato de que a anatomia não atua sozinha. Fatores externos e o envelhecimento podem piorar drasticamente o quadro. "A obesidade pode agravar as dificuldades respiratórias, porque reduz a amplitude dos movimentos do tórax durante a respiração. Animais com síndrome braquicefálica também costumam apresentar intolerância ao exercício físico, o que favorece o ganho de peso. Assim, uma condição pode agravar a outra", explica.

O professor ressalta que a idade avançada traz alertas cardíacos — em que o ronco pode vir acompanhado de tosse seca —, além de alergias, infecções, pólipos ou corpos estranhos que intensificam os ruídos e provocam espirros. O diagnóstico correto exige olhar clínico e exames complementares que vão desde a avaliação do histórico até radiografias, tomografias e rinoscopias.

Se o seu pet ronca, o conselho é unânime: não normalize. Ronco persistente, intolerância a passeios, engasgos ou respiração ruidosa em momentos de repouso são bilhetes de loteria que exigem a avaliação de um médico veterinário.

Saiba Mais

  • Durante o sono, é comum que Don costume roncar
    Durante o sono, é comum que Don costume roncar Foto: Arquivo pessoal
  • O ronco de Babel é tão corriqueiro que o silêncio chega a preocupar a tutora
    O ronco de Babel é tão corriqueiro que o silêncio chega a preocupar a tutora Foto: Arquivo pessoal
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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 08/11/2026 06:00
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