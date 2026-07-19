Namastê com os animais: prática de yoga acompanhada de bichos

Para tornar a prática da yoga mais popular, alternativas mais inclusivas com técnicas inovadoras aparecem a todo instante. No mercado fitness, várias são as opções para quem deseja entrar nesse universo. Entre as versões já conhecidas pelo público, a hot yoga e a power yoga estão no topo da lista. Elas, inclusive, ajudam a introduzir a prática para aqueles que desconhecem esse estilo de vida. Mas, agora, o exercício do momento conta com companheiros especiais.

De acordo com Manuela Sena, professora do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), a prática, que se divide em modalidades como Cat Yoga (com felinos), Puppy Yoga (com filhotes de cães) e Doga (com cães adultos), prometendo benefícios em dose dupla. Enquanto os gatos e cães adultos de fato se exercitam junto aos tutores, os filhotes participam de forma mais livre. Nos caninos, a dinâmica funciona como uma excelente ferramenta de socialização e diversão, ajudando a acalmá-los. Já para os seres humanos, a presença dos pets potencializa os efeitos tradicionais da yoga, como a concentração, o equilíbrio e o alívio do estresse.

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Além do bem-estar imediato, a atividade tem desempenhado um papel social transformador no universo da causa animal. De acordo com a especialista, muitas aulas de Puppy Yoga e Doga estão sendo utilizadas estrategicamente para impulsionar a adoção responsável. "Animais que estão em lares temporários são levados para as aulas de yoga para que possam conhecer pessoas que, eventualmente, venham a adotá-los, facilitando o processo de socialização", detalha a profissional. No caso dos felinos, a prática promove o enriquecimento ambiental, aumentando a confiança mútua entre o tutor e o gato.

Para que a experiência seja positiva e segura para todos, o foco principal deve ser sempre o bem-estar dos bichos. Manuela Sena ressalta que a recomendação fundamental é respeitar rigorosamente os limites de cada animal, garantindo que a participação seja totalmente espontânea, sem qualquer tipo de contenção física ou movimentos forçados. O ambiente ideal para as aulas deve ser fechado, climatizado e totalmente seguro contra fugas, além de contar com água disponível e monitoramento constante para sinais de cansaço nos pets. Quando conduzida de forma tranquila e acolhedora, a yoga com animais se consolida como uma troca genuína de afeto e saúde.

Com os cachorros

O estúdio Rebel Yoga, da fundadora Dani Barssalos, se especializou na prática com pets que estão em abrigos. A atividade une o bem-estar físico e a causa animal, pois os animais que fazem parte das aulas podem ser adotados. Dani explica que a ideia surgiu em 2023, como uma alternativa para a yoga tradicional. "Tinha vontade de fazer práticas de yoga não tradicionais, que proporcionam essa leveza e diversão. Quem sabe, elas se interessassem e voltassem para se aprofundarem na prática convencional."

Ela afirma também que ajudar ONGs a conseguirem um lar para os animais sempre foi um objetivo. "Eu vi a prática fora do país com animais de raça. Quis trazer esse formato para o Brasil, como uma maneira de auxiliar as organizações de resgate animal para dar uma segunda chance para esses animalzinhos", declara a fundadora, que destina uma parte do valor dos ingressos para essas instituições.

Além disso, a prática com os cachorros, por se tratarem de animais comuns nas casas brasileiras, desperta outros sentimentos. Dani conta como as pessoas são tomadas pela alegria após a aula. "Muitas pessoas que perderam recentemente os seus pets vêm para a aula com o objetivo de sentir novamente aquele quentinho no coração. Para os filhotes também é muito benéfico, pois eles têm um primeiro contato próximo aos humanos para prepara-los para serem adotados e encontrarem uma família."

Energia que abraça

Além da prática com os cachorros, aulas com gatos e cabras são febres nas redes sociais. As cabras, apesar de não serem tão domesticadas quanto os felinos, são uma companhia animada e saltitante para as aulas. Andrea Hughes, instrutora de yoga e idealizadora do projeto Yoga em Brasília, realiza um projeto conjunto com a fazenda Cabrissíma há 5 anos. Ela ressalta que a ideia veio de um vídeo na internet e quando foi tomar café com produtos de origem caprina na fazenda, resolveu compartilhar seu pensamento para a proprietária, Giovana Navarro. "Ela disse para mim, você não vai acreditar: as cabritinhas acabaram de nascer", lembra.

Giovana explica que a yoga com as cabras filhotes só acontece durante uma época do ano devido ao nascimento dos bichos. "Diferentemente das vacas, as cabras têm um período de 4 meses reprodutivos e dos partos das cabrinhas. E como a yoga é feita com os bebês, não é possível abranger mais que isso", detalha. Dessa forma, a yoga se alia ao propósito do Cabrissíma, que é proporcionar saúde e bem-estar para os animais.

Andrea, com a confirmação do projeto, buscou meios para que as aulas pudessem unir os dois elos: animais e a prática esportiva. "A atividade abrange os diversos públicos, sejam crianças, idosos ou pessoas com algum tipo de deficiência. Aqui não exigimos que a yoga seja feita integralmente, porque obviamente não dá para resistir às cabras. Cada um faz o que o corpo e os animais permitem", enfatiza. Apesar de muitas pessoas, como casais, amigos e mães e filhos, irem pela curiosidade de estar em contato com as cabras, alguns alunos criam apego a prática e frequentam com constância.

A contadora Fernanda Cruz, de 49 anos, afirma ir sempre que possível. "É muito gostoso, por causa do ambiente, dos animais, das pessoas e das comidas", completa. A iniciativa das cabras com a yoga faz parte do projeto Brasis, um plano internacional desenvolvido pelo Governo Federal em parceria com a Embratur e o Sebrae, para o incentivo do turismo.

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Fernandes





