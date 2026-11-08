Do leque à resistência: acessório ganha novos significados no Brasil

Durante muito tempo, o leque foi associado à delicadeza, à elegância e à feminilidade. Nas mãos de mulheres da aristocracia europeia, ajudava a compor a aparência e fazia parte de códigos de comportamento. Em outros contextos, servia apenas para aliviar o calor. Séculos depois, ganhou novos significados e passou a ocupar espaços muito além de sua função original. Nas festas, nas apresentações artísticas, nas arquibancadas e nas manifestações políticas, abrir e bater um leque virou uma forma de se expressar.

A popularização recente do objeto no Brasil chama atenção pela diversidade de ambientes em que aparece. Antes mais ligado à cultura LGBTQIAPN+, especialmente às performances drag e à cena ballroom, hoje também está nas mãos de torcedores e manifestantes. Estampas, cores e sonoridade transformam o acessório em uma forma de identificação coletiva.

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Para a antropóloga e professora da Universidade de Brasília (UnB) Debora Diniz, o significado de um objeto não depende só de sua origem ou de quem o criou. Ele muda conforme os usos e as relações estabelecidas pelas pessoas ao longo do tempo. "A verdade é que nenhum objeto nasce com um significado único. E, mesmo o seu criador ou a sua criadora, não consegue controlar os usos na história, nos grupos, nas comunidades. O leque tem uma história muito longa. Ele já foi associado à aristocracia nos países ocidentais; ainda é usado com uma estética muito particular em países como Japão e China; está relacionado à elegância feminina, a práticas culturais, à necessidade concreta com o calor... Onde você for na iconografia histórica tem um leque", explica.

O designer de moda Filipe Reis lembra que o leque existe há milhares de anos e foi usado por diferentes civilizações. De início, tinha função prática, mas com o tempo passou a representar também poder, riqueza e status social. Na Europa, sobretudo entre os séculos 17 e 19, tornou-se elemento ligado às mulheres da aristocracia e aos padrões de comportamento esperados delas.

A relação com a feminilidade, porém, não impediu novas interpretações. Na comunidade LGBTQIA , o objeto passou a integrar um repertório de gestos, movimentos e performances. Entre pessoas drag e artistas da cena queer virou símbolo de liberdade.

Segundo Filipe, a cultura ballroom teve papel importante nesse processo. Criada principalmente por pessoas negras e latinas LGBTQIAPN+ em Nova York, a cena fez do leque um elemento de performance. As drag queens também contribuíram, usando o acessório para criar movimentos, poses e momentos de impacto. Na cultura pop, artistas como Madonna, Beyoncé e Lady Gaga levaram essa estética a públicos maiores. Filipe cita a música Heated, de Beyoncé, na Renaissance World Tour, em que os leques fazem parte da performance.

Também faz barulho

A relação com a música ajuda a explicar a permanência do leque em determinados espaços. Na cena ballroom, ele acompanha o corpo, marca ritmos e participa da construção das apresentações. É o que observa Lázuli Gabriel Macêdo, 22 anos, professora de dança. Ela conheceu o acessório em festivais e festas, primeiro como complemento do visual ou para se refrescar em meio à multidão. Com o tempo, a relação mudou. "É interessante pensar como um objeto que começou sendo um complemento estético acabou se tornando também uma ferramenta de expressão e interação com a música e com as pessoas ao meu redor."

Lázuli Gabriel Macêdo utilizando um leque em uma gravação (foto: Arquivo pessoal)

Nas apresentações de Vogue, explica Lázuli, o leque funciona quase como instrumento de percussão. "Funciona como uma forma de expressão, às vezes utilizamos o leque para marcar finalizações de frases, destacar algum movimento, realçar traços da roupa ou da maquiagem e até criar momentos de impacto durante uma performance. Diria que existe um vocabulário bastante misto de situações em que utilizamos o leque", afirma.

Além da performance, o objeto carrega mensagens. Estampas e símbolos comunicam pautas e posicionamentos, como as cores da bandeira LGBTQIAPN+ e referências à luta antirracista. "O leque também é uma manifestação daquilo que você ocupa, defende ou representa", explica Lázuli. Debora Diniz observa que a força do objeto está na combinação entre imagem, som e movimento. Em manifestações, onde corpos diferentes ocupam o mesmo espaço, gestos e elementos visuais ajudam a construir identificações coletivas. "O leque é um objeto que se movimenta, que permite localizações numa coletividade. Porque há uma gestualidade, uma performance corporal, uma maneira de abrir e essa produção de sons. E essa prática faz mecanismos de identificação — veja que aqui eu estou usando identificação e não identidade — de um grupo", analisa.

Da manifestação para outros espaços

O leque também circula nas manifestações políticas, com estampas, cores e mensagens que comunicam posicionamentos e criam uma identidade visual entre os participantes. A social media Isabela Carolina, 21, começou a levar leques a atos ligados à campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A motivação inicial foi se sentir parte daquele ambiente. "Eu comprei para me sentir mais por dentro das pessoas que já estavam na manifestação", conta.

Por enquanto, Isabela usa o acessório só em atos políticos, mas pretende levá-lo ao carnaval de 2027. Para ela, a possibilidade de se expressar e o sentimento de pertencimento são os principais atrativos. Ela já conhecia a ligação do objeto com a cultura LGBTQIAPN+ e acredita que a popularização vai além de uma tendência passageira. "Passou a representar algo muito além. Deixou de ser apenas um acessório e passou a comunicar posicionamentos, ocupar espaços e representar pessoas."

Para Lázuli, o acessório ganhou força ao divulgar mensagens e levantar pautas sociais. "Foi algo que pude observar bastante durante esse período político que acabamos de atravessar, e é muito interessante pensar que o leque, que por muito tempo esteve associado a um símbolo de delicadeza, passou a assumir também um lugar de resistência. Um objeto utilizado para se abanar se transforma em uma ferramenta para fazer barulho, chamar atenção, levantar pautas e manifestar posicionamentos por meio de mensagens estampadas nele", avalia.









