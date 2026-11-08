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O templo do aconchego: o universo particular de quem projeta sonhos

Um lar que conta memórias e atravessa o tempo. A designer de interiores Aline Silva abre as portas de casa para mostrar que, além de projetar para os outros, também imagina um mundo para si

É em uma espécie de 'cinema' da casa onde a família passa mais tempo juntas - (crédito: Carlos Vieira/ CB/ DA PRESS)
É em uma espécie de 'cinema' da casa onde a família passa mais tempo juntas - (crédito: Carlos Vieira/ CB/ DA PRESS)

Erguida em um terreno de mil metros quadrados, a casa de cerca de 600m² reflete o olhar apurado de uma profissional acostumada a decodificar os desejos de seus clientes, mas que, ao projetar o próprio lar, deu asas às necessidades e às memórias afetivas da grande família. Entrar na residência da designer de interiores Aline Silva, 52 anos, é entender, na prática, como a arquitetura pode ser ao mesmo tempo grandiosa e acolhedora. 

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Com sete suítes e 10 banheiros no total, o projeto combina a elegância de linhas contemporâneas a soluções práticas para uma rotina intensa com quatro filhos, mesmo que eles já não estejam mais presentes como antes. No início, a casa foi pensada para eles. Mas os gêmeos de 24 anos, agora, moram na Austrália, enquanto a mais velha casou-se e se mudou. Sobrou o caçula de 12 anos, que veio no início da obra, quase uma década atrás.

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A amplitude e as ideias são sentidas logo no acesso principal, onde a arquitetura se impõe sem perder a leveza. "A primeira coisa: eu quis um pé-direito duplo pelo menos numa parte. Então fiz um de quase seis metros. O pé-direito duplo dá uma alongada na sala, traz esse ar de conforto, circulação e ventilação. Gosto muito de dar essa ideia de liberdade", explica Aline. Assim, ela transformou a sala no seu canto. Aquele lugar onde repousa e consegue respirar com tranquilidade. 

Na decoração, Aline foge dos excessos visuais e aposta na iluminação embutida e pontual para criar atmosferas aquecidas e relaxantes. "Não gosto de muitas luminárias aparentes. Tenho uma bem pontual para o centro da sala e aquelas para a mesa. O resto é iluminação natural e iluminações embutidas em rasgos, que não poluem o visual."

Um dos pontos mais carinhosos do térreo carrega a memória do crescimento do filho caçula. A parede, que, hoje, ostenta um acabamento especial, já foi o mural criativo da infância. "Tinha dado essa parede para o meu pequeno quando ele nasceu; ela era toda escrita, tinha o desenho do papai e da mamãe, porque eu não queria que ele escrevesse nas outras", conta a designer.

Uma marca digital

Como marca registrada em seus projetos, um elemento mineral nobre ganha lugar de destaque na área social e no lavabo: a pedra Ônix, valorizada por sua translucidez. "Em todos os meus projetos praticamente vocês vão vê-lo. É um cartão-postal do meu projeto: coloco embaixo da escada, no cantinho do café ou no lavabo. Como a bancada é translúcida, tinha que ter na minha casa também", brinca a profissional.

A praticidade carioca da moradora — que se define mais adepta das áreas externas do que do fogão — ditou a dinâmica dos espaços de lazer. A integração entre a varanda gourmet, a adega, a área da piscina e o salão de jogos foi desenhada com precisão estratégica para atender aos adolescentes da casa. Como as visitas na residência são costumeiras, ela idealizou o ambiente para ser fácil e integrado.

Mais do que isso, queria que essa integração trouxesse mais reunião do que separação, como se todos pudessem ficar perto, ainda que estivessem em cômodos diferentes. "A adega é o nosso canto. Fiz também bem planejado para os meninos adolescentes: os amigos vinham para a piscina e para jogar PlayStation. Eu fechava a entrada para a casa e aqui ficava aberto. Assim ficava fácil para que eles pudessem sair e se divertir."

Com as transformações trazidas pelos últimos anos e as mudanças na dinâmica familiar, o térreo adaptou-se para abrigar a rotina de trabalho do casal. O antigo quarto de hóspedes deu lugar a um amplo escritório planejado para acomodar múltiplos postos de trabalho. "Fiz essa mesa mais larga porque dá um notebook de um lado e do outro. Tem cadeiras para quando trago as meninas do escritório, que trabalham on-line", ressalta.

Um lar que evolui

Da abertura do telhado para criar a suíte do caçula — garantindo seu espaço de leitura — à inclusão de um ponto de pit stop com filtro no corredor superior e o planejamento futuro para a instalação de um elevador, a residência é o retrato de um espaço vivo, flexível e adaptável às marcas do tempo e aos afetos. Questionada sobre o estilo que define a construção, Aline evita rótulos rígidos. 

Prefere destacar a combinação atemporal de bases neutras em preto e cinza, a presença de elementos futuristas e pontuações de cor que se renovam com o tempo. "Como profissional é complicado, porque mapeio o estilo do cliente. De tanto fazer o rústico, o moderno, o atemporal, acabei gostando um pouquinho de cada. Tem rusticidade no piso imitando madeira, mas a minha leitura é mais futurista. Gosto de pedra, do preto com cinza, e de colocar cores pontuais", detalha.

Acima de qualquer conceito ou tendência de arquitetura, a essência do imóvel reside no sentimento de acolhimento que ele proporciona a quem cruza suas portas. De fato, um local para repousar e gerar repouso, seja para quem mora, serja para quem esteja de passagem. "Como eu definiria minha casa? Meu aconchego. Meu melhor lugar no mundo. A gente ama, a gente fala: 'Bora pra casa!'. Sabe aquela coisa de querer estar em casa? É isso", finaliza.

Saiba Mais

  • Aline conta que projetou a casa com muito carinho
    Aline conta que projetou a casa com muito carinho Foto: Carlos Vieira/ CB/ DA PRESS
  • Cerca de 10 banheiros estão espalhados pela casa
    Cerca de 10 banheiros estão espalhados pela casa Foto: Carlos Vieira/ CB/ DA PRESS
  • Aline queria uma casa que tivesse a cara da família
    Aline queria uma casa que tivesse a cara da família Foto: Carlos Vieira/ CB/ DA PRESS
  • Ter uma banheira era o grande sonho de Aline
    Ter uma banheira era o grande sonho de Aline Foto: Carlos Vieira/ CB/ DA PRESS
  • É em uma espécie de 'cinema' da casa onde a família passa mais tempo
    É em uma espécie de 'cinema' da casa onde a família passa mais tempo Foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press
  • Decoradora transformou quarto de hóspede em amplo escritório
    Decoradora transformou quarto de hóspede em amplo escritório Foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press
  • Aline destaca que o filho caçula adora ficar no próprio quarto
    Aline destaca que o filho caçula adora ficar no próprio quarto Foto: Fotos: Carlos Vieira/CB/D.A Press
  • 04/11/2026. Revista. Casa do Arquiteto. Aline Silva.
    04/11/2026. Revista. Casa do Arquiteto. Aline Silva. Foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press
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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 08/11/2026 06:00
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