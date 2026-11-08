O templo do aconchego: o universo particular de quem projeta sonhos

É em uma espécie de 'cinema' da casa onde a família passa mais tempo juntas - (crédito: Carlos Vieira/ CB/ DA PRESS)

Erguida em um terreno de mil metros quadrados, a casa de cerca de 600m² reflete o olhar apurado de uma profissional acostumada a decodificar os desejos de seus clientes, mas que, ao projetar o próprio lar, deu asas às necessidades e às memórias afetivas da grande família. Entrar na residência da designer de interiores Aline Silva, 52 anos, é entender, na prática, como a arquitetura pode ser ao mesmo tempo grandiosa e acolhedora.

Com sete suítes e 10 banheiros no total, o projeto combina a elegância de linhas contemporâneas a soluções práticas para uma rotina intensa com quatro filhos, mesmo que eles já não estejam mais presentes como antes. No início, a casa foi pensada para eles. Mas os gêmeos de 24 anos, agora, moram na Austrália, enquanto a mais velha casou-se e se mudou. Sobrou o caçula de 12 anos, que veio no início da obra, quase uma década atrás.

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A amplitude e as ideias são sentidas logo no acesso principal, onde a arquitetura se impõe sem perder a leveza. "A primeira coisa: eu quis um pé-direito duplo pelo menos numa parte. Então fiz um de quase seis metros. O pé-direito duplo dá uma alongada na sala, traz esse ar de conforto, circulação e ventilação. Gosto muito de dar essa ideia de liberdade", explica Aline. Assim, ela transformou a sala no seu canto. Aquele lugar onde repousa e consegue respirar com tranquilidade.

Na decoração, Aline foge dos excessos visuais e aposta na iluminação embutida e pontual para criar atmosferas aquecidas e relaxantes. "Não gosto de muitas luminárias aparentes. Tenho uma bem pontual para o centro da sala e aquelas para a mesa. O resto é iluminação natural e iluminações embutidas em rasgos, que não poluem o visual."

Um dos pontos mais carinhosos do térreo carrega a memória do crescimento do filho caçula. A parede, que, hoje, ostenta um acabamento especial, já foi o mural criativo da infância. "Tinha dado essa parede para o meu pequeno quando ele nasceu; ela era toda escrita, tinha o desenho do papai e da mamãe, porque eu não queria que ele escrevesse nas outras", conta a designer.

Uma marca digital

Como marca registrada em seus projetos, um elemento mineral nobre ganha lugar de destaque na área social e no lavabo: a pedra Ônix, valorizada por sua translucidez. "Em todos os meus projetos praticamente vocês vão vê-lo. É um cartão-postal do meu projeto: coloco embaixo da escada, no cantinho do café ou no lavabo. Como a bancada é translúcida, tinha que ter na minha casa também", brinca a profissional.

A praticidade carioca da moradora — que se define mais adepta das áreas externas do que do fogão — ditou a dinâmica dos espaços de lazer. A integração entre a varanda gourmet, a adega, a área da piscina e o salão de jogos foi desenhada com precisão estratégica para atender aos adolescentes da casa. Como as visitas na residência são costumeiras, ela idealizou o ambiente para ser fácil e integrado.

Mais do que isso, queria que essa integração trouxesse mais reunião do que separação, como se todos pudessem ficar perto, ainda que estivessem em cômodos diferentes. "A adega é o nosso canto. Fiz também bem planejado para os meninos adolescentes: os amigos vinham para a piscina e para jogar PlayStation. Eu fechava a entrada para a casa e aqui ficava aberto. Assim ficava fácil para que eles pudessem sair e se divertir."

Com as transformações trazidas pelos últimos anos e as mudanças na dinâmica familiar, o térreo adaptou-se para abrigar a rotina de trabalho do casal. O antigo quarto de hóspedes deu lugar a um amplo escritório planejado para acomodar múltiplos postos de trabalho. "Fiz essa mesa mais larga porque dá um notebook de um lado e do outro. Tem cadeiras para quando trago as meninas do escritório, que trabalham on-line", ressalta.

Um lar que evolui

Da abertura do telhado para criar a suíte do caçula — garantindo seu espaço de leitura — à inclusão de um ponto de pit stop com filtro no corredor superior e o planejamento futuro para a instalação de um elevador, a residência é o retrato de um espaço vivo, flexível e adaptável às marcas do tempo e aos afetos. Questionada sobre o estilo que define a construção, Aline evita rótulos rígidos.

Prefere destacar a combinação atemporal de bases neutras em preto e cinza, a presença de elementos futuristas e pontuações de cor que se renovam com o tempo. "Como profissional é complicado, porque mapeio o estilo do cliente. De tanto fazer o rústico, o moderno, o atemporal, acabei gostando um pouquinho de cada. Tem rusticidade no piso imitando madeira, mas a minha leitura é mais futurista. Gosto de pedra, do preto com cinza, e de colocar cores pontuais", detalha.

Acima de qualquer conceito ou tendência de arquitetura, a essência do imóvel reside no sentimento de acolhimento que ele proporciona a quem cruza suas portas. De fato, um local para repousar e gerar repouso, seja para quem mora, serja para quem esteja de passagem. "Como eu definiria minha casa? Meu aconchego. Meu melhor lugar no mundo. A gente ama, a gente fala: 'Bora pra casa!'. Sabe aquela coisa de querer estar em casa? É isso", finaliza.















