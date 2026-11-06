Leite morno ajuda a dormir? Entenda como a bebida pode contribuir para o sono

Com a chegada do fim do ano, o acúmulo de compromissos, o cansaço e as mudanças na rotina podem afetar a qualidade do sono. Nesse período, uma recomendação bastante conhecida costuma voltar à tona: beber um copo de leite morno antes de dormir. Essa relação vai além da tradição e pode envolver tanto os nutrientes presentes no alimento quanto os hábitos que ajudam a preparar o organismo para o descanso.

O leite contém triptofano, um aminoácido essencial que participa da produção de serotonina, substância que ajuda a produzir a melatonina, hormônio responsável por regular o ciclo de sono e vigília. Além disso, fornece proteínas de alto valor biológico e nutrientes como cálcio, fósforo e vitaminas do complexo B, importantes para diferentes funções do organismo. Essa combinação faz do leite um alimento nutricionalmente valioso, que pode contribuir para uma alimentação equilibrada em diferentes momentos do dia, inclusive à noite.

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“Um ponto importante é que não basta apenas consumir triptofano: para participar da produção dessas substâncias, o aminoácido depende da interação com outros nutrientes. Isso mostra como a alimentação funciona de maneira integrada e por que devemos olhar para a qualidade da dieta como um todo. O leite pode fazer parte dos hábitos noturnos, contribuindo para uma alimentação nutricionalmente equilibrada”, explica a nutricionista Dra. Aline David.

E uma das vantagens do leite é justamente sua versatilidade: ele pode ser consumido quente ou frio, puro ou em diferentes preparações, adaptando-se às preferências e aos hábitos de cada pessoa. Abaixo, confira os principais mitos e verdades sobre o alimento auxiliar no sono.

1. Beber leite antes de dormir pode contribuir para uma boa noite de sono

Verdade, com ressalvas. O leite fornece triptofano, aminoácido envolvido na produção de substâncias que participam da regulação do sono. Por isso, seu consumo pode fazer parte de uma rotina alimentar equilibrada e pode favorecer o relaxamento, somando benefícios nutricionais a um hábito já presente no dia a dia de muitas pessoas. Entretanto, os estudos sobre o efeito direto da bebida antes de dormir ainda apresentam resultados variados, e a qualidade do descanso depende de diversos fatores.

“Um aspecto interessante é que a relação entre alimentação e sono não depende apenas da presença de nutrientes específicos. O horário das refeições, a regularidade dos hábitos e até o contexto em que os alimentos são consumidos podem influenciar o descanso. Para quem já tem o costume de beber leite à noite, esse momento pode representar uma pausa na rotina, contribuindo para a criação de um ambiente mais tranquilo antes de dormir”, destaca a Dra. Aline David.

2. O leite precisa estar morno para ajudar a dormir

Mito. Não há evidências científicas consistentes de que aquecer o leite aumente especificamente seus possíveis efeitos sobre o sono. O triptofano está presente no alimento independentemente de ele ser consumido quente ou frio.

Isso significa que a bebida pode ser aproveitada da maneira que cada pessoa preferir, sem que seja necessário aquecê-la para obter seus benefícios nutricionais. Nesse sentido, o leite longa vida se destaca pela praticidade: graças ao tratamento térmico UHT e ao envase asséptico em embalagens cartonadas, pode ser armazenado sem refrigeração antes de aberto, facilitando sua presença na rotina. Além disso, pode ser consumido puro, quente ou frio, ou utilizado em diferentes preparações.

A preferência pelo leite morno pode estar relacionada à sensação de conforto proporcionada pela bebida e à memória afetiva de um hábito que, para muitas pessoas, faz parte da rotina desde a infância.

“Os rituais que antecedem o sono também têm importância. Repetir atividades tranquilas, como diminuir a iluminação, reduzir os estímulos e consumir uma bebida de que se gosta, pode ajudar a criar uma associação entre determinados comportamentos e a hora de descansar. Nesse contexto, o leite morno pode fazer parte de um hábito acolhedor, sem que a temperatura seja necessariamente o fator responsável”, explica a nutricionista.

Proteínas, vitaminas e minerais em equilíbrio contribuem para o bom funcionamento do corpo, inclusive na hora de descansar (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

3. O triptofano é o único nutriente relacionado à qualidade do sono

Mito. Embora seja frequentemente mencionado por sua participação na produção de serotonina e melatonina, o triptofano não atua sozinho. Outros nutrientes, como magnésio e vitaminas do complexo B, também colaboram em processos metabólicos e neurológicos importantes para o funcionamento do organismo.

Isso reforça a importância de uma alimentação variada e equilibrada, capaz de fornecer diferentes nutrientes que atuam de maneira complementar. Uma dieta variada, que inclua fontes adequadas de proteínas, vitaminas e minerais, contribui para o equilíbrio nutricional necessário ao funcionamento de diferentes sistemas do corpo.

Nesse contexto, o leite é um importante aliado da alimentação, pois reúne proteínas de alto valor biológico, cálcio, fósforo, vitaminas do complexo B e triptofano. Sua composição nutricional, aliada à facilidade de consumo, faz dele uma opção prática para complementar a alimentação em diferentes fases da vida.

4. Comer muito perto da hora de dormir pode prejudicar o descanso

Verdade. Refeições volumosas, especialmente quando consumidas pouco antes de se deitar, podem provocar desconfortos digestivos e até mesmo refluxo em pessoas suscetíveis, dificultando o sono.

Isso não significa, porém, que seja necessário evitar qualquer alimento no período noturno. O mais importante é considerar as quantidades, as necessidades individuais e as escolhas alimentares. Nesse contexto, um copo de leite pode ser uma opção simples e nutritiva para quem deseja manter esse hábito antes de dormir, desde que haja boa tolerância individual.

O consumo de bebidas com cafeína também merece atenção, já que a substância tem efeito estimulante e pode interferir no início e na manutenção do descanso. O álcool, por sua vez, embora possa provocar sonolência inicialmente, tende a prejudicar a continuidade e a qualidade do sono ao longo da noite.

“Durante as férias e as festas de fim de ano, é comum que os horários das refeições sejam alterados. Nesses períodos, vale prestar atenção não apenas ao que se consome, mas também às quantidades e ao intervalo entre a última refeição e a hora de dormir. Pequenos ajustes na rotina alimentar podem ajudar a evitar desconfortos que interferem no descanso”, orienta a Dra. Aline David.

Assim, mais do que uma tradição passada entre gerações, o consumo de leite à noite pode ser uma forma prática de incluir nutrientes importantes na alimentação, respeitando as preferências individuais e fazendo parte de uma rotina de cuidados com a saúde e o bem-estar.

Por Gabriela Gimenes