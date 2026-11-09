Posso perguntar à IA se estou doente? Especialista explica o que vale pesquisar e o que exige cuidado

Nem sempre uma explicação convincente representa uma informação médica correta ou adequada para a realidade de cada pessoa (Imagem: abadisur | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Hoje em dia, é cada vez mais fácil recorrer à inteligência artificial (IA) para esclarecer dúvidas sobre saúde. Seja para entender uma dor diferente, interpretar termos de um resultado de exame ou descobrir se um suplemento divulgado nas redes sociais realmente funciona, ferramentas como os chatbots oferecem respostas em poucos segundos e podem explicar conceitos médicos em linguagem simples.

Uma pesquisa realizada pela Conexa e pelo Research & Innovation Center da Afya mostra que 64% dos pacientes utilizam ferramentas de IA no dia a dia, enquanto 49% dos que já utilizam a tecnologia recorrem a ela especificamente para questões de saúde. Mas será que dá para confiar em tudo o que elas respondem?

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para o médico Eduardo Moura, diretor do Research & Innovation Center da Afya, a resposta depende de como a tecnologia é utilizada. A IA pode ser uma aliada para entender informações, conhecer orientações gerais de prevenção e até organizar perguntas para levar ao médico. O problema começa quando a resposta deixa de ser um ponto de partida e passa a ser tratada como diagnóstico ou indicação de tratamento, comenta.

A revisão sistemática “Applications and Concerns of ChatGPT and Other Conversational Large Language Models in Health Care: Systematic Review“, publicada em 2024 no Journal of Medical Internet Research, analisou 65 artigos sobre modelos de linguagem na área da saúde e identificou preocupações com a confiabilidade e os vieses dessas ferramentas. O resultado reforça um cuidado importante: mesmo quando uma resposta parece segura e bem explicada, isso não significa que esteja correta ou adequada para todo paciente.

Afinal, o que vale perguntar à IA?

Querer entender o que significa um termo médico que apareceu no seu exame ou pedir uma explicação em linguagem simples pode ajudar a organizar dúvidas sobre sintomas, histórico familiar e medicamentos em uso para uma futura consulta. Também é possível perguntar sobre hábitos de prevenção, conceitos gerais de saúde e evidências científicas relacionadas a determinado assunto.

Outra possibilidade é pedir que a IA indique fontes confiáveis para aprofundar a pesquisa e explicar quais aspectos de uma informação ainda são incertos. Ainda assim, é importante conferir as referências. Ferramentas generativas podem apresentar citações inexistentes ou atribuir informações incorretamente a estudos reais. A ideia é usar a tecnologia para chegar mais informado à consulta, e não para substituir a conversa com o profissional de saúde, explica Eduardo Moura.

A inteligência artificial ajuda a esclarecer dúvidas, mas não substitui o acompanhamento de um profissional de saúde (Imagem: Nenad Cavoski | Shutterstock)

E o que é melhor não deixar nas mãos da ferramenta?

Perguntar se uma dor é sinal de uma doença específica, por exemplo, pode até trazer informações gerais sobre possíveis causas, mas não permite confirmar o que está acontecendo. Sintomas semelhantes podem ter origens diferentes, e a avaliação depende do histórico do paciente, do exame clínico e, quando necessário, de exames complementares, explica Eduardo Moura.

O mesmo vale para medicamentos. A IA pode explicar informações gerais sobre efeitos adversos, mas não deve ser a única referência para decidir a dose, combinar substâncias, interromper um tratamento ou substituir um medicamento por outro. Essas decisões precisam considerar as características e as necessidades individuais.

Em casos de sintomas intensos ou de início súbito, a orientação é não recorrer à inteligência artificial para tentar identificar a causa antes de buscar atendimento médico. É importante que as pessoas saibam reconhecer os sinais de alerta e não adiem a procura por atendimento na tentativa de encontrar uma resposta na internet. A inteligência artificial pode fornecer informações gerais, mas não substitui a avaliação clínica, especialmente em situações que podem representar risco à vida, afirma.

Como saber se a resposta merece confiança?

Desconfie de respostas que soam seguras demais, principalmente quando o assunto é diagnóstico ou tratamento. Peça as referências, confira se elas existem de fato e compare o que foi dito com o que publicam fontes institucionais e científicas.

A IA também não conhece o paciente. Mesmo com muitos detalhes na conversa, ela não faz exame físico e pode deixar passar algo que mudaria a leitura de um sintoma.

Dá para conversar com a IA sobre saúde, desde que com cuidado. Ela ajuda a entender um termo médico ou a chegar à consulta com perguntas melhores. Fechar um diagnóstico, começar um remédio ou mudar um tratamento continua sendo decisão para tomar com um médico.

Por Julia Costa e Costa