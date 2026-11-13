Limão e sol: entenda por que essa combinação pode causar queimaduras

Espremer limão na praia, preparar uma caipirinha à beira da piscina ou temperar um peixe durante um dia de sol pode provocar queimaduras, bolhas e manchas escuras na pele. A combinação entre o contato com substâncias presentes em frutas cítricas e a exposição solar causa a fitofotodermatite, reação que ganha atenção com a proximidade do verão e a previsão de temperaturas acima da média em boa parte do Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As lesões podem deixar marcas persistentes.

Embora o limão seja o agente mais conhecido, outras frutas cítricas, como laranja e tangerina, também podem desencadear o problema, segundo a dermatologista Dra. Patrícia Dalboni. A reação é provocada pelas furocumarinas, substâncias presentes principalmente nas cascas desses alimentos. Figo, cenoura, aipo e algumas ervas, como arruda e hortelã-do-campo, completam a lista de possíveis agentes. Perfumes e determinados cosméticos também podem provocar reações semelhantes.

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O mecanismo é diferente de uma alergia. Quando entram em contato com a pele e recebem radiação ultravioleta A (UVA), as furocumarinas são ativadas e passam a danificar diretamente as células, desencadeando um processo inflamatório semelhante a uma queimadura. “É como se fosse uma queimadura propriamente dita. A pele pode ficar vermelha, arder e até formar bolhas”, explica a médica.

Sinais da fitofotodermatite

Os primeiros sinais da fitofotodermatite geralmente aparecem entre 24 e 48 horas após o contato, mas podem demorar mais. As lesões costumam apresentar formatos irregulares, reproduzindo o local onde houve contato com a substância. Respingos de limão ou marcas dos dedos, por exemplo, podem deixar desenhos característicos na pele.

A médica relata o caso de uma paciente que apresentou uma queimadura linear no abdômen após encostar em uma pedra de pia contaminada com limão. O episódio ilustra como resíduos da fruta em superfícies também podem provocar a reação, mesmo sem o contato direto com o alimento durante seu preparo.

“Após a fase inflamatória, a pele pode desenvolver manchas escuras, de tonalidade amarronzada, conhecidas como hiperpigmentação. Elas podem permanecer por um longo período, mesmo depois do desaparecimento da vermelhidão e das bolhas”, destaca a Dra. Patrícia Dalboni.

O diagnóstico da fitofotodermatite considera principalmente o histórico de exposição e o formato das lesões (Imagem: SeventyFour | Shutterstock)

Diagnóstico da condição

O diagnóstico considera principalmente o histórico de exposição e o formato das lesões. A dermatologista explica que, diferentemente da queimadura solar comum, que costuma atingir de maneira mais uniforme as áreas expostas, a fitofotodermatite apresenta marcas irregulares, semelhantes a respingos ou impressões de contato.

“A dermatite alérgica de contato também apresenta características diferentes, geralmente com coceira mais intensa desde o início. Por isso, investigar o que a pessoa manipulou nos dias anteriores é importante, já que a reação nem sempre aparece imediatamente”, ressalta.

Como prevenir a fitofotodermatite?

A principal medida preventiva é evitar o contato com frutas cítricas e outras substâncias fototóxicas antes da exposição solar. Caso seja necessário manuseá-las, a orientação é lavar muito bem as mãos e as áreas atingidas com água e sabão, removendo completamente os resíduos. Apenas molhar a pele não é suficiente. O uso de protetor solar também deve ser reforçado.

Tratamento pode levar meses

Se surgirem vermelhidão ou ardência após a exposição, compressas de água fria ou soro fisiológico e hidratantes podem ajudar a aliviar o desconforto. A presença de bolhas, dor ou lesões extensas exige avaliação médica.

Na fase aguda, o tratamento pode incluir hidratantes, compressas frias e, dependendo da intensidade da inflamação, pomadas com corticoide. O uso rigoroso de protetor solar é fundamental para reduzir o risco de hiperpigmentação. Quando as manchas já estão instaladas, o dermatologista pode indicar substâncias clareadoras associadas à fotoproteção, e o clareamento é gradual.

Na prática, um cuidado simples antes de voltar ao sol, como lavar bem a pele depois de manusear frutas cítricas, pode evitar a queimadura e o tratamento que vem depois dela.

Por Gilcemara Gama