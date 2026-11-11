InícioRevista do Correio
Saúde & Bem-estar

Boca seca e problemas na gengiva: entenda a relação com o diabetes

Saiba como o controle da glicemia está relacionado à saúde bucal e conheça os cuidados que ajudam a prevenir complicações

Pessoas com diabetes precisam redobrar a atenção à saúde dos dentes e das gengivas (Imagem: aijiro | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Pessoas com diabetes precisam redobrar a atenção à saúde dos dentes e das gengivas (Imagem: aijiro | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O diagnóstico de diabetes exige atenção a diferentes aspectos da saúde, incluindo a saúde bucal. A relação entre a doença e as condições que afetam as gengivas reforça a importância do acompanhamento integrado.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo estimativa da Federação Internacional de Diabetes (IDF), 16,6 milhões de brasileiros entre 20 e 79 anos viviam com diabetes em 2024, colocando o país entre os dez com maior número de adultos com a condição no mundo. Desse total, cerca de 5,3 milhões não tinham diagnóstico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Dados do Ministério da Saúde mostram que a frequência de adultos que relataram diagnóstico médico de diabetes nas capitais brasileiras e no Distrito Federal passou de 5,5%, em 2006, para 12,9%, em 2024, um aumento de aproximadamente 135% em 18 anos. O cenário reforça a importância do diagnóstico e do acompanhamento contínuo, incluindo os cuidados com a saúde bucal.

Como o diabetes afeta a saúde bucal?

Pessoas com diabetes, especialmente quando apresentam níveis elevados de glicose por períodos prolongados, podem ter maior predisposição a desenvolver doenças periodontais, como gengivite e periodontite. Por outro lado, a inflamação associada a essas condições podem estar relacionadas a dificuldades no controle glicêmico.

A periodontite é uma doença inflamatória crônica que compromete os tecidos de sustentação dos dentes e, quando não tratada, pode provocar perda óssea e dentária. O diabetes também pode afetar a resposta inflamatória e a capacidade de cicatrização.

“Diabetes e saúde bucal não devem ser tratados como questões isoladas. A inflamação presente nas doenças periodontais pode interferir no controle metabólico, enquanto o diabetes pode aumentar a suscetibilidade a problemas gengivais. Por isso, é importante que o acompanhamento odontológico faça parte da rotina de cuidados dessas pessoas”, afirma o cirurgião-dentista especialista em Implantodontia e diretor da Neodent, Dr. Sérgio Bernardes.

Imagem de uma mulher loira sentada em uma cadeira de consultório odontológico, usando uma roupa azul e um protetor descartável rosa sobre o peito. Ela mantém uma das mãos apoiada na bochecha, enquanto conversa com uma profissional de saúde que utiliza máscara de proteção. Ao fundo, um monitor exibe uma radiografia odontológica.
Para pacientes com diabetes, o acompanhamento regular ajuda a identificar alterações precocemente e orientar os cuidados necessários (Imagem: Di Studio | Shutterstock)

Sinais na boca também merecem atenção

O diabetes pode estar associado a manifestações como boca seca, maior predisposição a infecções e dificuldade de cicatrização. Sangramento gengival, inchaço, alterações no hálito, retração gengival e mobilidade dentária também são sinais que merecem avaliação odontológica. O acompanhamento regular ajuda a identificar alterações precocemente e orientar os cuidados necessários.

Cuidados que fazem a diferença

Entre as medidas importantes, estão a escovação com creme dental fluoretado, o uso diário do fio dental, as consultas odontológicas periódicas e o controle da glicemia conforme orientação da equipe de saúde.

“O cuidado integrado é fundamental para que o paciente seja acompanhado de forma completa. A saúde bucal precisa estar incluída nas conversas sobre diabetes, assim como o cirurgião-dentista deve conhecer as condições sistêmicas do paciente para planejar o tratamento de maneira segura e individualizada”, destaca o Dr. Sérgio Bernardes.

Importância da reabilitação oral

Quando ocorre a perda de dentes em decorrência de doenças periodontais, a reabilitação oral pode ajudar a recuperar funções importantes, como a mastigação e a fala. Nesse contexto, os implantes dentários são uma das alternativas de tratamento disponíveis para a reposição de dentes perdidos.

“A perda dentária pode impactar diferentes funções do dia a dia, como a mastigação e a fala, e os implantes dentários são uma das alternativas para a reabilitação oral. A indicação deve considerar as condições de saúde geral e bucal de cada paciente, sempre a partir de uma avaliação individualizada”, explica o cirurgião-dentista.

Por Ana Luiza Branco

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 11/11/2026 00:09
    x