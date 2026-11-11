Boca seca e problemas na gengiva: entenda a relação com o diabetes

Pessoas com diabetes precisam redobrar a atenção à saúde dos dentes e das gengivas (Imagem: aijiro | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O diagnóstico de diabetes exige atenção a diferentes aspectos da saúde, incluindo a saúde bucal. A relação entre a doença e as condições que afetam as gengivas reforça a importância do acompanhamento integrado.

Segundo estimativa da Federação Internacional de Diabetes (IDF), 16,6 milhões de brasileiros entre 20 e 79 anos viviam com diabetes em 2024, colocando o país entre os dez com maior número de adultos com a condição no mundo. Desse total, cerca de 5,3 milhões não tinham diagnóstico.

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Dados do Ministério da Saúde mostram que a frequência de adultos que relataram diagnóstico médico de diabetes nas capitais brasileiras e no Distrito Federal passou de 5,5%, em 2006, para 12,9%, em 2024, um aumento de aproximadamente 135% em 18 anos. O cenário reforça a importância do diagnóstico e do acompanhamento contínuo, incluindo os cuidados com a saúde bucal.

Como o diabetes afeta a saúde bucal?

Pessoas com diabetes, especialmente quando apresentam níveis elevados de glicose por períodos prolongados, podem ter maior predisposição a desenvolver doenças periodontais, como gengivite e periodontite. Por outro lado, a inflamação associada a essas condições podem estar relacionadas a dificuldades no controle glicêmico.

A periodontite é uma doença inflamatória crônica que compromete os tecidos de sustentação dos dentes e, quando não tratada, pode provocar perda óssea e dentária. O diabetes também pode afetar a resposta inflamatória e a capacidade de cicatrização.

“Diabetes e saúde bucal não devem ser tratados como questões isoladas. A inflamação presente nas doenças periodontais pode interferir no controle metabólico, enquanto o diabetes pode aumentar a suscetibilidade a problemas gengivais. Por isso, é importante que o acompanhamento odontológico faça parte da rotina de cuidados dessas pessoas”, afirma o cirurgião-dentista especialista em Implantodontia e diretor da Neodent, Dr. Sérgio Bernardes.

Para pacientes com diabetes, o acompanhamento regular ajuda a identificar alterações precocemente e orientar os cuidados necessários (Imagem: Di Studio | Shutterstock)

Sinais na boca também merecem atenção

O diabetes pode estar associado a manifestações como boca seca, maior predisposição a infecções e dificuldade de cicatrização. Sangramento gengival, inchaço, alterações no hálito, retração gengival e mobilidade dentária também são sinais que merecem avaliação odontológica. O acompanhamento regular ajuda a identificar alterações precocemente e orientar os cuidados necessários.

Cuidados que fazem a diferença

Entre as medidas importantes, estão a escovação com creme dental fluoretado, o uso diário do fio dental, as consultas odontológicas periódicas e o controle da glicemia conforme orientação da equipe de saúde.

“O cuidado integrado é fundamental para que o paciente seja acompanhado de forma completa. A saúde bucal precisa estar incluída nas conversas sobre diabetes, assim como o cirurgião-dentista deve conhecer as condições sistêmicas do paciente para planejar o tratamento de maneira segura e individualizada”, destaca o Dr. Sérgio Bernardes.

Importância da reabilitação oral

Quando ocorre a perda de dentes em decorrência de doenças periodontais, a reabilitação oral pode ajudar a recuperar funções importantes, como a mastigação e a fala. Nesse contexto, os implantes dentários são uma das alternativas de tratamento disponíveis para a reposição de dentes perdidos.

“A perda dentária pode impactar diferentes funções do dia a dia, como a mastigação e a fala, e os implantes dentários são uma das alternativas para a reabilitação oral. A indicação deve considerar as condições de saúde geral e bucal de cada paciente, sempre a partir de uma avaliação individualizada”, explica o cirurgião-dentista.

Por Ana Luiza Branco