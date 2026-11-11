Chá em sachê ou a granel? Veja o que muda no sabor, na qualidade e no preparo 

A escolha entre chá em sachê e a granel envolve cuidados com os ingredientes, o preparo e a conservação da bebida (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Na hora de preparar um chá, é comum surgir a dúvida: vale mais a pena escolher a versão em sachê ou comprar as folhas a granel? Embora as duas opções possam fazer parte da rotina, existem diferenças relacionadas ao processamento, à composição e ao preparo.

Segundo Alessandra Seleri, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, tanto os chás em sachê quanto os vendidos a granel podem oferecer uma boa experiência de consumo. “O mais importante é observar a qualidade da matéria-prima, as condições de armazenamento e a composição do produto. A embalagem, por si só, não determina se um chá é melhor do que o outro”, explica.

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Uma das principais diferenças está no tamanho das partículas das plantas utilizadas. Nos sachês, é comum encontrar folhas e ervas fragmentadas em partículas menores, o que facilita o preparo e permite que a água entre em contato com uma área maior do material. Já os produtos a granel podem apresentar folhas inteiras ou pedaços maiores, dependendo do tipo e do processamento. Isso pode influenciar a aparência, o aroma e a intensidade da bebida, mas não significa, necessariamente, que uma versão tenha mais propriedades nutricionais do que a outra.

Como escolher um chá de qualidade?

Independentemente da apresentação, alguns cuidados ajudam a escolher um produto de qualidade. Confira a lista de ingredientes, que deve informar claramente quais plantas estão presentes, especialmente nas misturas. Também é importante verificar a integridade da embalagem.

No caso dos chás a granel, vale observar se as folhas apresentam coloração e aroma característicos, sem sinais de umidade, mofo ou presença de insetos. Evite produtos em recipientes abertos ou expostos por muito tempo no estabelecimento. “O consumidor também deve evitar produtos sem identificação clara da planta utilizada ou sem informações sobre o fabricante e a validade”, orienta a nutricionista.

O tempo de infusão influencia a intensidade, o aroma e o sabor do chá (Imagem: Mouse family | Shutterstock)

Como preparar o chá corretamente?

A forma de preparo também interfere no resultado. Para a maioria das ervas e folhas, utiliza-se a infusão: basta aquecer a água, despejá-la sobre o ingrediente e manter o recipiente tampado durante alguns minutos. O tempo pode variar conforme a planta e as recomendações do fabricante, mas, em geral, fica entre três e dez minutos.

No caso do sachê, é importante deixá-lo em contato com a água pelo tempo indicado na embalagem, sem apertá-lo excessivamente ao retirar. Para o chá a granel, recomenda-se utilizar um infusor ou coador limpo, respeitando a proporção indicada para a quantidade de água. O uso de uma medida adequada evita que a bebida fique muito concentrada ou com sabor excessivamente amargo.

Outro cuidado é não ferver todas as ervas diretamente na água. A fervura prolongada pode alterar o sabor e não é indicada para qualquer tipo de planta. A decocção, método em que partes mais rígidas, como cascas, raízes e sementes, são fervidas em água por determinado período, deve ser utilizada apenas quando apropriada para o ingrediente.

Como conservar o chá depois de aberto?

Depois de abertos, os chás devem permanecer protegidos da umidade, da luz, do calor e do contato com o ar. Para os produtos a granel, utilize um recipiente limpo, seco e bem fechado. Evite armários próximos ao fogão ou locais úmidos, como áreas próximas à pia.

No caso dos sachês, mantenha os envelopes individuais protegidos após abrir a embalagem externa. Em ambas as apresentações, siga as orientações de conservação do fabricante.

A nutricionista ressalta que não é recomendado preparar grandes quantidades para consumir ao longo de vários dias sem os cuidados adequados. “O ideal é preparar a bebida próximo ao momento do consumo. Caso seja necessário guardar o chá pronto, ele deve ser mantido em recipiente fechado, sob refrigeração, e consumido em um período curto, evitando deixá-lo por horas em temperatura ambiente”, finaliza Alessandra Seleri.

Por Leticia Zuim Gonzalez