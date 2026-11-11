Costuma tomar chá após comer? Veja situações em que a bebida pode não ser uma boa escolha

Tomar uma xícara de chá após o almoço ou jantar é um hábito comum entre pessoas que buscam relaxamento, conforto digestivo ou uma alternativa ao café. Embora diversas infusões possam fazer parte de uma alimentação equilibrada, nem todas são indicadas para todas as pessoas ou situações. Dependendo da planta utilizada, da quantidade consumida e das condições individuais de saúde, a bebida pode provocar efeitos indesejados.

Segundo a nutricionista Ma. Ana Cristina Pinesso Ribeiro, docente do curso de Nutrição da Universidade Unopar, alguns chás contêm cafeína e compostos que podem interferir na absorção de determinados nutrientes, enquanto outros podem agravar sintomas digestivos ou interagir com medicamentos.

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“O importante é considerar o tipo de planta, a concentração da bebida, a frequência de ingestão e as necessidades individuais. Pessoas com anemia, refluxo, distúrbios do sono, doenças crônicas ou que utilizam medicamentos regularmente devem ter atenção especial à escolha das infusões. Gestantes e lactantes também precisam de orientação antes de consumir plantas medicinais”, alerta.

A especialista também destaca a importância de diferenciar os chás tradicionais, preparados com Camellia sinensis, das infusões feitas com outras plantas, pois seus compostos e efeitos podem variar. Abaixo, ela explica seis situações em que tomar chá logo após as refeições pode não ser a melhor escolha. Confira!

1. Quando a refeição é uma importante fonte de ferro

Chás como o preto e o verde contêm polifenóis que podem reduzir a absorção do ferro não heme, encontrado principalmente em alimentos de origem vegetal, como feijão, lentilha e vegetais verde-escuros. Esse efeito é especialmente relevante para pessoas com deficiência de ferro, anemia ou maior risco de desenvolver essas condições. Nesses casos, pode ser interessante evitar o consumo dessas bebidas junto às refeições e manter um intervalo de aproximadamente uma a duas horas, conforme orientação nutricional.

2. Quando a pessoa sofre com refluxo gastroesofágico

Algumas infusões podem intensificar sintomas como azia, queimação e sensação de retorno do conteúdo do estômago para o esôfago. Chás com cafeína, como o preto e o mate, e preparações com hortelã podem desencadear desconfortos em pessoas sensíveis. O efeito varia de acordo com a tolerância individual, sendo importante observar quais bebidas estão associadas à piora dos sintomas.

3. Quando existe sensibilidade à cafeína

Chás verde, preto, branco e mate podem conter quantidades significativas de cafeína. Em pessoas mais sensíveis, o consumo pode provocar palpitações, agitação, nervosismo ou dificuldade para dormir. Quando essas bebidas são ingeridas após o jantar, especialmente próximo ao horário de descanso, os efeitos estimulantes podem comprometer a qualidade do sono.

Algumas plantas utilizadas no preparo de chás podem interferir na ação de medicamentos e exigem cuidados durante o consumo (Imagem: Wasana Kunpol | Shutterstock)

4. Quando a pessoa utiliza medicamentos que podem interagir com plantas medicinais

Determinadas plantas utilizadas em chás possuem substâncias capazes de interferir na ação de medicamentos. A camomila, por exemplo, exige cautela em pessoas que utilizam anticoagulantes, enquanto outras plantas podem apresentar interações com tratamentos específicos.

O risco depende da espécie, da concentração e da quantidade consumida. Pessoas que fazem uso contínuo de medicamentos devem consultar um profissional de saúde antes de adotar infusões medicinais regularmente, independentemente do horário da refeição.

5. Quando há sensação frequente de estufamento ou desconforto abdominal

Consumir grandes volumes de líquidos imediatamente após refeições volumosas pode aumentar temporariamente a sensação de estômago cheio em pessoas predispostas ao desconforto abdominal. Isso não significa que beber chá ou água durante ou após as refeições prejudique a digestão de maneira geral. Entretanto, quem apresenta distensão abdominal, saciedade precoce ou outros sintomas persistentes pode se beneficiar de ajustes na quantidade e no momento do consumo, de acordo com a orientação profissional.

6. Quando o chá é utilizado para compensar excessos alimentares

A ideia de que determinadas infusões conseguem eliminar toxinas, neutralizar refeições muito calóricas ou acelerar significativamente a digestão não possui respaldo científico consistente. O uso frequente de chás com finalidade detox, emagrecedora ou laxativa pode provocar efeitos adversos, como diarreia, desidratação e alterações de eletrólitos, dependendo da composição. Em vez de recorrer a essas bebidas para compensar excessos, o mais indicado é manter hábitos alimentares equilibrados e regulares.

Por Deiwerson Damasceno