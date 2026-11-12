Pneumonia pode ser grave: veja os principais sintomas e como evitar complicações

Com 3,4 milhões de internações e 378 mil óbitos registrados entre os anos de 2020 e 2025 no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, a pneumonia permanece como um importante problema de saúde. A doença é uma infecção que atinge os pulmões e pode ser causada por vírus, fungos (menos comum) ou bactérias.

A infecção pode atingir pessoas de qualquer idade, mas apresenta maior risco de complicações entre pacientes acima de 60 anos e com comorbidades. O reconhecimento de sintomas e a procura por atendimento médico são fundamentais para evitar o agravamento do quadro clínico.

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No Dia Mundial da Pneumonia, celebrado em 12 de novembro, pneumologistas da Casa do Pulmão, serviço especializado da Rede D’Or, explicam sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da doença.

Sintomas e diagnóstico da pneumonia

A pneumonia apresenta sintomas respiratórios que podem ser comuns a outras doenças, como tosse geralmente acompanhada de expectoração com aspecto purulento (amarelado ou esverdeado). “Um dos sinais mais característicos é a febre alta acompanhada de calafrios. No entanto, pacientes imunossuprimidos, idosos e pessoas com comorbidades podem não apresentar febre, manifestando apenas sintomas inespecíficos”, explica Gabriel Santiago, pneumologista e coordenador da Casa do Pulmão do Rio de Janeiro, anexo ao Hospital Copa D’Or.

A confirmação do diagnóstico é feita por meio de exames de imagem, como radiografia de tórax ou tomografia computadorizada. A partir da avaliação dos sintomas e da suspeita clínica, o médico solicita os exames necessários para confirmar a infecção.

Os sintomas da gripe e da pneumonia podem ser bastante semelhantes e se sobrepor. Ambas podem provocar queda do estado geral, tosse, produção de secreção e sensação de falta de ar. “Por isso, nem sempre é possível diferenciar as duas doenças apenas pelos sintomas, sendo importante a avaliação médica para identificar a causa e a gravidade do quadro”, alerta André Albuquerque, pneumologista e coordenador da Casa do Pulmão de São Paulo, que integra o complexo dos Hospitais São Luiz Itaim e Vila Nova Star.

Quando procurar atendimento médico?

Pacientes com sintomas respiratórios que não apresentam melhora após 48 a 72 horas de tratamento, ou que percebem uma intensificação das manifestações, especialmente com febre alta e calafrios, devem procurar atendimento médico. Pessoas que fazem parte de grupos de risco precisam ter atenção redobrada e buscar avaliação mais precocemente, mesmo quando os sintomas não parecem tão intensos.

“Se você tem alguma doença de base, seja respiratória, como enfisema, bronquite e asma, ou outras condições, como diabetes e cardiopatias, e está com um quadro respiratório mais intenso, recomendo que procure atendimento médico o mais precocemente possível”, orienta André Albuquerque.

Tratamento para pneumonia

Existem diferentes tipos de pneumonia, e cada uma requer um tratamento específico. A doença pode ser causada por vírus, como os da covid-19 e da influenza, por fungos ou por bactérias, que representam a maioria dos casos.

A pneumonia bacteriana é tratada com antibióticos, que podem ser administrados por via oral ou intravenosa, dependendo do quadro clínico. Nos casos mais graves, a medicação intravenosa costuma ser a opção utilizada. Em situações mais leves, que não exigem internação, o tratamento pode ser realizado com antibióticos por via oral, sempre conforme avaliação médica.

“Nem todo paciente com pneumonia precisa ser hospitalizado. A internação costuma ser indicada quando existem outros sinais de gravidade associados, como taquicardia, pressão arterial baixa e dificuldade para se alimentar. Pacientes com comorbidades, idosos com algum grau de fragilidade e pessoas cuja doença apresenta evolução prolongada também podem precisar de acompanhamento hospitalar, dependendo da avaliação clínica”, destaca Gabriel Santiago.

Identificar os sintomas da pneumonia e procurar atendimento são cuidados essenciais para evitar o agravamento da doença (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)

Quando a pneumonia pode levar à morte?

Por ser uma infecção que compromete diretamente os pulmões, um órgão essencial para a oxigenação do organismo, a pneumonia pode evoluir para quadros graves e até levar à morte. A presença de outras comorbidades e a infecção por agentes com maior potencial de complicação aumentam esse risco.

“A melhor maneira de evitar complicações é iniciar o tratamento precocemente. Quando o paciente apresenta sintomas respiratórios, principalmente associados à febre, calafrios, piora importante do estado geral ou catarro com aspecto purulento, deve procurar avaliação médica para que o diagnóstico seja feito e o tratamento iniciado o quanto antes”, reforça Gabriel Santiago.

Formas de prevenir a pneumonia e avanços no tratamento

A prevenção das pneumonias envolve cuidados básicos com a saúde, como manter uma boa qualidade de sono, ter uma alimentação equilibrada e praticar atividade física regularmente. A vacinação também é uma das principais medidas de proteção. Existem diferentes imunizantes que ajudam a reduzir o risco de pneumonia e suas complicações, indicados principalmente para idosos, pessoas com comorbidades e pacientes com doenças pulmonares preexistentes. Entre eles, estão as vacinas pneumocócicas, além dos imunizantes contra influenza e covid-19, infecções virais que também podem evoluir para pneumonia.

No tratamento, houve ampliação da disponibilidade de antibióticos e avanços nos recursos hospitalares para o atendimento dos casos mais graves. Entre eles, estão a ventilação mecânica e outros suportes avançados, que podem ser necessários de acordo com a evolução clínica de cada paciente.

Doença respiratória requer atenção durante todo o ano

As condições climáticas podem favorecer a circulação de agentes causadores de doenças respiratórias. “Durante períodos de frio e tempo seco, por exemplo, as pessoas tendem a permanecer mais tempo em ambientes fechados, o que facilita a transmissão de vírus por gotículas respiratórias”, esclarece André Albuquerque.

Por outro lado, períodos de calor e alta umidade também podem trazer impactos para a saúde respiratória. “Por isso, os cuidados preventivos devem ser mantidos ao longo de todo o ano, e não apenas durante o inverno”, complementa o médico.

Por Samara Meni