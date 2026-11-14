Recuperação da minilipo: veja os cuidados antes de retomar a rotina

A organização da rotina durante o período de recuperação da minilipo depende das áreas tratadas, das condições clínicas e dos compromissos da rotina de cada pessoa (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A lipoaspiração foi a segunda cirurgia estética mais realizada no mundo em 2025, segundo levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), divulgado em 2026. Entre quem considera uma intervenção para tratar gordura localizada, uma dúvida frequente é como conciliar a recuperação com o trabalho, os compromissos e os exercícios. Na minilipo, esse planejamento depende das áreas tratadas, das condições clínicas e das tarefas de cada pessoa.

Segundo Marco Dallegrave, cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), com 21 anos de atuação na especialidade, falar em recuperação rápida exige definir quais atividades poderão ser retomadas. “Voltar a trabalhar sentado é diferente de carregar peso, passar horas em pé ou fazer musculação. O planejamento precisa considerar o que aquela pessoa faz no dia a dia e estabelecer uma orientação para cada etapa”, explica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A seguir, veja cinco pontos que ajudam a organizar esse período.

1. Entender a extensão do procedimento

A minilipo é voltada ao tratamento de depósitos localizados de gordura. A avaliação considera a região, o volume previsto de retirada e as características da pele e dos tecidos. Esses fatores orientam a abordagem cirúrgica e a previsão de retorno aos compromissos.

“Não basta olhar para a quantidade de gordura. É preciso avaliar a área que será trabalhada, as características dos tecidos e o impacto esperado daquela intervenção. A técnica deve acompanhar essas necessidades, e a previsão de retorno precisa ser compatível com o tratamento realizado”, afirma Marco Dallegrave.

2. Levar a rotina para a consulta

Explicar como é o expediente e quais esforços fazem parte do cotidiano ajuda o médico a elaborar orientações mais úteis. Trabalhar diante do computador, permanecer em pé e transportar objetos exigem movimentos diferentes e podem demandar liberações em momentos distintos.

“Para quem trabalha sentado, precisamos avaliar se consegue permanecer nessa posição com conforto e fazer pausas para se movimentar. Uma profissão que exige carregar peso ou esforço físico demanda outra análise. O retorno deve responder ao que o paciente efetivamente fará”, explica o cirurgião.

Compartilhar com o médico o histórico de saúde, os medicamentos utilizados e o hábito de fumar faz parte da preparação para a cirurgia (Imagem: fizkes | Shutterstock)

3. Organizar os cuidados antes da cirurgia

Informar o histórico de saúde, os medicamentos em uso e o tabagismo faz parte da preparação. Também é importante combinar apoio para as tarefas que precisem ser temporariamente adaptadas e reservar espaço na agenda para as consultas posteriores.

A estrutura de atendimento deve integrar essa escolha. O paciente pode perguntar onde serão realizados o procedimento e a recuperação imediata, quais recursos estarão disponíveis e como funcionará o contato com a equipe após a alta.

4. Acompanhar a evolução nas consultas

Controle do desconforto, capacidade de se movimentar, inchaço e condições das incisões ajudam a orientar a ampliação das atividades. A Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos (ASPS) recomenda instruções individualizadas sobre cuidados, medicamentos, sinais que exigem atenção e revisões.

“A consulta depois da cirurgia serve para tomar decisões. Avaliamos a cicatrização, o inchaço, a sensibilidade e a resposta aos movimentos para definir o que já pode ser incorporado à rotina e o que ainda precisa esperar”, destaca Marco Dallegrave.

5. Diferenciar autonomia de resultado final

Retomar determinadas tarefas é uma etapa da recuperação. O resultado estético continua se desenvolvendo à medida que o inchaço diminui e os tecidos se acomodam, processo que pode levar meses. Por isso, a organização dos compromissos deve considerar tanto as liberações médicas quanto essa evolução.

“Conseguir trabalhar não significa estar no mesmo momento de quem já pode voltar à musculação. O objetivo é permitir que a pessoa avance conforme sua evolução, com orientações claras sobre cada atividade”, conclui o especialista.

Por Carolina Lara