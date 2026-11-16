Dieta mediterrânea: 7 substituições brasileiras para adaptar o cardápio

A dieta mediterrânea pode ser adaptada à realidade brasileira com alimentos acessíveis e regionais (Imagem: monticello | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Conhecida por seus benefícios à saúde cardiovascular, a dieta mediterrânea valoriza alimentos naturais, como azeite de oliva, peixes, castanhas, frutas, verduras e legumes. Mas não é necessário consumir ingredientes típicos de países como Grécia, Itália e Espanha para seguir esse padrão alimentar.

A nutricionista Rayana de Almeida, professora do curso de Nutrição da Faculdade Pitágoras, explica que é possível adaptar o cardápio. No Brasil, temos alimentos acessíveis que podem ser aproveitados, mantendo os principais fundamentos desse padrão de dieta, que são: variedade de vegetais, consumo de leguminosas, preferência por gorduras insaturadas e redução de produtos ultraprocessados, destaca.

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Ela conta que a percepção de que é preciso gastar muito para seguir a dieta mediterrânea também é um mito. Aproveitar alimentos da estação, comprar produtos regionais e priorizar ingredientes minimamente processados são estratégias para tornar essa dieta mais acessível, completa.

A seguir, confira algumas substituições para adaptar a dieta mediterrânea ao Brasil:

1. Feijão no lugar do grão-de-bico

Presente na mesa brasileira, o feijão-preto, carioca ou fradinho é rico em fibras, proteínas vegetais e minerais. Pode ser combinado com arroz integral, legumes e outras fontes de proteína.

2. Sardinha no lugar de peixes mais caros

A sardinha é fonte de proteínas e ômega 3, assim como outros peixes valorizados na dieta mediterrânea. Pode ser consumida assada, grelhada ou cozida, acompanhada de saladas e legumes.

Rica em gorduras insaturadas e selênio, a castanha-do-pará é uma alternativa nacional às nozes e amêndoas (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)

3. Castanha-do-pará no lugar de nozes e amêndoas

Rica em gorduras insaturadas e selênio, a castanha-do-pará é uma alternativa nacional para complementar lanches e saladas. Por apresentar alta concentração de selênio, deve ser consumida em pequenas quantidades.

4. Abóbora para diversificar os vegetais

A abóbora é acessível, versátil e fonte de carotenoides, que podem ser convertidos em vitamina A pelo organismo. Pode ser preparada assada, cozida ou acompanhada de ervas e azeite.

5. Couve no lugar de outras folhas verdes

Rica em fibras e vitaminas, a couve pode substituir ou complementar folhas como espinafre e rúcula. Pode ser consumida crua ou refogada, contribuindo para a variedade de vegetais no cardápio.

6. Frutas regionais no lugar de opções importadas

Mamão, manga, goiaba, caju, acerola, jabuticaba e banana são alternativas para diversificar o consumo de frutas. Elas fornecem fibras, vitaminas e compostos antioxidantes.

7. Ervas comuns no Brasil para temperar as refeições

Coentro, salsinha, manjericão e alecrim podem ser combinados com azeite, alho e limão para temperar saladas, legumes e peixes. Além de diversificarem os sabores, ajudam a reduzir a necessidade de sal em excesso.

Por Camila Souza Crepaldi