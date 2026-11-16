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Saúde & Bem-estar

Do feijão ao peixe: veja como a alimentação contribui para a saúde cerebral

Nutrientes presentes em diferentes grupos alimentares participam do funcionamento dos neurônios e contribuem para a manutenção da saúde cognitiva

Uma alimentação equilibrada pode contribuir para a saúde cerebral, fornecendo nutrientes importantes para a memória e outras funções cognitivas (Imagem: Andrii Iemelianenko | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Uma alimentação equilibrada pode contribuir para a saúde cerebral, fornecendo nutrientes importantes para a memória e outras funções cognitivas (Imagem: Andrii Iemelianenko | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Esquecer onde deixou as chaves ou ter dificuldade para lembrar um nome são situações comuns. Com o envelhecimento, porém, a preocupação com a memória e o risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, leva muitas pessoas a procurar formas de preservar a saúde do cérebro. Entre as dúvidas mais frequentes está o papel da alimentação.

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Não há um ingrediente que, sozinho, impeça o declínio cognitivo ou previna o Alzheimer. As evidências científicas, no entanto, apontam que padrões alimentares variados, com verduras, frutas, grãos integrais, peixes e fontes de gorduras insaturadas, estão associados a melhores indicadores de saúde. Esses alimentos fornecem nutrientes envolvidos no funcionamento dos neurônios e na proteção das células contra danos.

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“Não existe um alimento isolado capaz de garantir a proteção do cérebro. O mais importante é a alimentação habitual: a variedade dos alimentos, a qualidade nutricional das refeições e a manutenção desses hábitos ao longo do tempo”, explica Bruno Dubeux, médico e professor da pós-graduação em Nutrologia da Afya Educação Médica, no Rio de Janeiro.

Dieta MIND

Uma das abordagens mais estudadas nessa área é a dieta MIND, sigla em inglês para Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay (Intervenção Mediterrânea-DASH para Atraso Neurodegenerativo). Esse padrão alimentar combina características da dieta mediterrânea com as da dieta DASH, conhecida por seus benefícios no controle da pressão arterial, e busca favorecer a saúde cerebral e reduzir o risco de declínio cognitivo.

Na prática, prioriza vegetais, especialmente folhas verdes, frutas vermelhas, castanhas, grãos integrais, feijões, peixes e azeite de oliva. Ela também recomenda limitar o consumo de carnes vermelhas, manteiga, queijos gordurosos, doces, frituras e alimentos ultraprocessados.

Alimentos para incluir na rotina

Não é necessário seguir um cardápio rígido nem consumir ingredientes caros para melhorar a qualidade da alimentação. A proposta é variar os alimentos e incluir, com regularidade, diferentes fontes de fibras, vitaminas, minerais, gorduras insaturadas e compostos antioxidantes. Veja quais incluir na rotina:

1. Folhas verde-escuras

Couve, espinafre, rúcula e agrião fornecem folato, vitamina K, carotenoides e outros nutrientes importantes para o organismo. O folato, por exemplo, participa de processos essenciais ao funcionamento celular, enquanto os carotenoides têm propriedades antioxidantes. Esses vegetais aparecem com destaque na dieta MIND. Uma forma simples de incluí-los é acrescentar uma porção ao almoço ou jantar, alternando os tipos ao longo da semana.

2. Peixes ricos em ômega 3

Sardinha, salmão e outros peixes gordurosos são fontes de ácidos graxos ômega 3, incluindo o DHA, componente das membranas das células nervosas. Esses ácidos graxos participam do funcionamento cerebral, embora isso não signifique que consumir mais peixe, isoladamente, impeça doenças neurodegenerativas. A sardinha, em especial, é uma alternativa acessível para incluir peixe nas refeições. Preparações assadas, cozidas ou grelhadas ajudam a variar o cardápio sem depender de frituras.

3. Frutas vermelhas

Morango, amora, framboesa e mirtilo contêm flavonoides, incluindo antocianinas, compostos que dão coloração a muitas dessas frutas e têm atividade antioxidante. Pesquisas investigam a relação desses compostos com processos envolvidos na memória e na cognição.

Ovos marrons inteiros estão dispostos sobre uma mesa branca de madeira. Parte deles está reunida em uma cesta de palha sobre um pano de tecido claro, enquanto outros estão espalhados pela superfície. Ao lado da cesta, há um pequeno feixe de espigas de trigo.
O ovo fornece colina, nutriente importante para a memória e o aprendizado (Imagem: Ruslan Synytsia | Shutterstock)

4. Ovos

O ovo é fonte de colina, nutriente utilizado pelo organismo na produção de acetilcolina, neurotransmissor envolvido em funções como memória e aprendizado. Também fornece proteínas e outras vitaminas e minerais.

5. Nozes, castanhas e amêndoas

As oleaginosas fornecem gorduras insaturadas, vitamina E e outros nutrientes. A vitamina E tem ação antioxidante e participa da proteção das células contra danos oxidativos. Como são alimentos concentrados em energia, pequenas porções são suficientes para complementar o lanche ou acrescentar variedade ao café da manhã. Amendoim e sementes também podem fazer parte de uma alimentação variada, respeitadas eventuais alergias e restrições individuais.

6. Feijões, grãos integrais e azeite de oliva

Feijão, lentilha, aveia e arroz integral fornecem fibras, vitaminas do complexo B e outros nutrientes importantes para a saúde geral. O azeite de oliva extravirgem, por sua vez, é fonte de gorduras monoinsaturadas e compostos fenólicos.

Esses alimentos ajudam a compor o padrão alimentar recomendado pela dieta MIND e pela dieta mediterrânea. Uma refeição com arroz, feijão, verduras e uma fonte de proteína, por exemplo, pode ser uma opção cotidiana sem a necessidade de produtos especiais. A cúrcuma e outras especiarias também podem ser usadas para dar sabor às preparações.

O que deve ser consumido com moderação?

Na dieta MIND, a recomendação é limitar alimentos como frituras, doces, manteiga, queijos gordurosos e carnes vermelhas em excesso. Produtos ultraprocessados também merecem atenção, especialmente quando ocupam uma parcela grande da alimentação e substituem alimentos in natura ou minimamente processados.

O objetivo não é proibir ingredientes ou atribuir a um único alimento a responsabilidade pela saúde cerebral. A frequência de consumo, as quantidades e o padrão alimentar como um todo são mais relevantes do que a retirada pontual de um item.

“Não é preciso buscar alimentos considerados milagrosos ou fazer mudanças radicais. É possível melhorar a qualidade da alimentação com escolhas acessíveis, como incluir verduras e feijão nas refeições, variar as frutas e substituir parte dos produtos ultraprocessados por alimentos in natura ou minimamente processados”, afirma o nutrólogo Bruno Dubeux.

Cuidado com o uso de suplementos

Vitaminas, minerais e suplementos vendidos com a promessa de melhorar a concentração ou prevenir o envelhecimento cerebral não substituem uma alimentação equilibrada. A suplementação pode ser indicada em situações específicas, como nos casos de deficiência nutricional, mas não há benefício comprovado para todas as pessoas que utilizam esses produtos.

A avaliação profissional é importante para identificar necessidades individuais e evitar o uso desnecessário de suplementos. Dificuldades de memória persistentes ou que começam a prejudicar atividades cotidianas também merecem avaliação de saúde, em vez de serem tratadas apenas com mudanças na alimentação.

Garantindo a saúde do cérebro

Uma alimentação variada é parte dos cuidados com a saúde cerebral, mas não atua sozinha. Sono adequado, atividade física regular, controle de fatores de risco cardiovascular e estímulos cognitivos e sociais também são importantes para o envelhecimento saudável.

Por Maria Clara Montanha

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    Por Redação EdiCase
    postado em 16/11/2026 15:01
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