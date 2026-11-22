A mesa está posta. De um lado, quibe, esfirra, tabule, pão sírio e shawarma. De outro, churrasco, arroz, feijão e salada. Entre os pratos, conversas em português e árabe, histórias de família e amizades que atravessam gerações. A cena poderia acontecer no Líbano, mas se repete em Brasília, onde a comunidade libanesa encontrou espaço para reconstruir a vida sem deixar para trás as próprias raízes.

A presença libanesa no Brasil ultrapassa a gastronomia e os estabelecimentos comerciais que se tornaram conhecidos em diferentes cidades. Está nas famílias formadas entre brasileiros e libaneses, nos filhos que cresceram falando árabe em casa e português na escola, nos negócios construídos por imigrantes e nos costumes que persistem mesmo depois de décadas longe do país de origem.

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A relação entre os dois países é antiga. Em 1876, o imperador Dom Pedro II visitou o Monte Líbano, episódio que se tornou um marco simbólico da aproximação entre os povos. As relações diplomáticas foram formalizadas em novembro de 1945 e, em janeiro de 1946, os dois países abriram missões diplomáticas no Rio de Janeiro e em Beirute.

Neste 22 de novembro, quando o Líbano celebra 83 anos de independência, a história dessa aproximação também pode ser contada pelas trajetórias de quem atravessou o oceano e escolheu o Brasil para viver. Atualmente, o país é considerado o que abriga a maior comunidade de libaneses e descendentes fora do território libanês.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 12.336 libaneses residiam no Brasil em 2010, o equivalente a 2,9% da população estrangeira registrada naquele levantamento. Quando considerados também os descendentes, as estimativas da Associação Cultural Brasil-Líbano apontam para aproximadamente 8 milhões de pessoas.

Em Brasília, essa presença aparece em diferentes gerações e profissões: há quem tenha chegado ainda jovem, quem tenha vindo para se casar, quem tenha construído negócios e quem tenha nascido na capital, mas crescido em uma casa onde o idioma, a comida e os costumes do Líbano continuaram na rotina.

Para o embaixador do Líbano no Brasil, Elias Nicolas, a relação entre os dois países ultrapassa os acordos oficiais. Em discurso sobre os laços históricos entre as nações, ele destacou a contribuição da comunidade libanesa para o desenvolvimento brasileiro. "Não é preciso ressaltar o quanto Brasil e Líbano estão ligados. Muitas (às) vezes, as culturas de nossos países simplesmente se fundem. E, depois de um ano vivendo no Brasil, posso dizer que vejo essa fusão todos os dias", destacou.

Embaixador do Líbano no Brasil, Elias Nicolas (foto: Material cedido ao Correio)

Uma vida construída entre dois países

Presidente do Clube Monte Líbano, em Brasília, Amer Nars, 77 anos, chegou à capital em 1967, aos 18 anos. A decisão de atravessar o oceano foi influenciada pela presença de familiares que já viviam no Brasil. O pai, que havia conhecido o país em 1954, gostou do lugar e incentivou o filho a seguir o mesmo caminho. "Eu tinha um irmão aqui, tinha primo, tinha tio, tinha irmão do meu pai. Aí, resolvi viajar para cá", conta. Com bom humor, ele atribui o impulso às origens: "Nós somos descendentes de fenícios, e os fenícios gostam de viajar".

O começo não foi simples. A chegada foi marcada pela curiosidade de conhecer uma nova realidade, mas também pelo idioma desconhecido e pela distância da família. "O imigrante, quando chega a um país estrangeiro, sofre muito. Não é por causa do povo ou do país. É por causa da saudade. Saudade da mãe, do pai, da tia, da irmã, do irmão, dos amigos que deixou lá, da escola em que estudou e da igreja que frequentava aos domingos", diz.

Ele lembra que, nos primeiros anos, a ausência da família provocava momentos de tristeza. "A gente sentia que faltava alguma coisa, como se faltasse um pedaço de você que não está aqui. Às vezes, a gente chorava muito."

Com o tempo, Brasília deixou de ser apenas o lugar onde havia escolhido viver e passou a fazer parte de sua identidade. "O Brasil é muito bom, um país fantástico. Ele recebe bem o estrangeiro", resume.

Amer trabalhou por quase uma década na fábrica da Pepsi-Cola, onde chegou ao cargo de gerente. Depois, decidiu empreender. Ao lado de um dos irmãos, comprou uma loja no Conjunto Nacional e abriu o Snob Lanches, que permaneceu em funcionamento por 32 anos, até 2007. Depois, trabalhou com factoring e, posteriormente, assumiu a administração do Clube Monte Líbano.

Formou família e teve uma filha. Hoje, considera o Brasil também seu país, pois trabalha, participa da vida social e acompanha a política. "Nós defendemos esse país de toda maneira. Trabalhamos, ganhamos dinheiro, fizemos fortuna, construímos prédios e casas, casamos aqui. Nossos filhos são brasileiros. Nós amamos esse país de coração mesmo."

Amer e Mona Nars se conheceram no Líbano, mas se encantaram pelo Brasil (foto: Arquivo pessoal)

O encontro de duas histórias

A história de Amer também se mistura à de Mona Nasr, sua esposa, que conheceu durante uma viagem ao Líbano. Os dois pertenciam à mesma família: "A avó dela é minha tia", explica. O encontro aconteceu quando Amer tinha 31 anos e passou seis meses no país de origem. "Casamos, eu fui lá na embaixada, fiz a papelada e trouxe comigo", lembra. Os dois estão juntos há quase 45 anos.

Mona, 71, também nasceu no Líbano e construiu sua vida no Brasil ao lado do marido. Segundo Amer, ela se adaptou muito bem e criou um carinho especial pelo país. Ele conta que, às vezes, brinca com a possibilidade de voltarem a morar no Líbano, mas recebe sempre a mesma resposta. "Ela fala: 'não, não, aqui é melhor'."

Dentro de casa, a identidade libanesa permanece presente principalmente por meio do idioma e da alimentação. O casal conversa em árabe e prepara pratos tradicionais, mas também incorporou a culinária brasileira à rotina. "Praticamente todo dia tem uma comida libanesa em casa, mas também tem comida brasileira: arroz, feijão, bife, salada", diz Amer.

Entre os pratos preparados, estão receitas com trigo e carne, arroz com lentilha, além de legumes e verduras como vagem, abobrinha, berinjela e tomate. "A gente não come muita carne. A gente come um pedaço", explica.

Essa mistura também aparece no Clube Monte Líbano, que Amer ajudou a manter como ponto de encontro da comunidade. "Criamos o clube para manter o nome do Líbano. Mas aqui a maioria que frequenta é brasileiro. Então, nós não temos essa diferença", afirma.

A cada dois ou três meses, ele organiza almoços para os amigos. Cerca de 100 pessoas costumam participar. O cardápio reúne preparações libanesas e brasileiras, permitindo que cada convidado escolha o que prefere. "Quem gosta de quibe come quibe; quem gosta de esfirra come esfirra; quem gosta de tabule come tabule. Quem prefere churrasco também encontra churrasco."

Os encontros são gratuitos e começam por volta das 11h, seguindo até o fim da tarde. "Nós encontramos os amigos, conversamos sobre o Líbano, sobre política", diz. Para ele, é a convivência que mantém a cultura viva.

Celebração da amizade Brasil-Líbano

A Embaixada do Líbano promoveu, na última quarta-feira (18/11), uma solenidade em comemoração ao Dia Nacional do Líbano, aos 80 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Líbano e aos 150 anos da visita de Dom Pedro II ao país, no Clube Monte Líbano, em Brasília. O encontro reuniu representantes da comunidade libanesa e convidados para celebrar os laços históricos entre as duas nações, além de valorizar a cultura, as tradições e a herança libanesa no Brasil.



O sabor que atravessa gerações

Em Brasília, Sadek El Aissami, 61, transformou a gastronomia em profissão. Libanês de nascimento e brasileiro de coração, chegou ao país há 35 anos e construiu uma trajetória ligada à culinária árabe. A relação com a cozinha começou ainda na infância, observando a família preparar receitas tradicionais. Em 2008, ganhou uma nova dimensão com a abertura de uma lanchonete na Feira dos Importados.

Especialista em shawarma, tradicional sanduíche árabe preparado com carne assada em espeto vertical, Sadek encontrou na gastronomia uma forma de apresentar sua cultura aos brasileiros. No começo, o desafio era conquistar um público que ainda não conhecia bem o prato. "Tinha 97% de gente que não sabia o que é shawarma", recorda.

Com o tempo, o negócio cresceu. O empreendedor abriu um ponto na 308 Sul, próximo à Igreja Nossa Senhora de Fátima. Agora, prepara a abertura de uma nova unidade em Águas Claras, atendendo a pedidos de clientes. Hoje, o cardápio reúne shawarmas de carne, frango e misto, além de kafta, falafel, shish taouk, sujuk e outras preparações. Ele também desenvolveu versões com picanha e filé-mignon à moda libanesa.

A preocupação com a autenticidade acompanha o crescimento do negócio. Sadek visita o Líbano anualmente para rever irmãos, filhos, noras e netos, além de buscar referências para novos pratos. "Sou de uma família libanesa do interior do país. Minhas raízes estão na cultura árabe, seja através do alimento, seja da amizade, porque acreditamos que a comida é mais do que alimento: é partilha e afeto", diz.

O preparo envolve ingredientes e temperos que nem sempre são encontrados no Brasil. Alguns produtos precisam ser trazidos de fora de Brasília, o que interfere nos custos. Mesmo assim, ele procura manter o modo tradicional de cortar a carne, montar os sanduíches e produzir os molhos. A cozinha é um trabalho compartilhado com a companheira, e os dois produzem os próprios temperos e o tradicional molho especial de alho. "O Shawarma Sadek é muito mais do que um negócio. É a extensão da minha história, da minha identidade e das minhas raízes libanesas. É um projeto de vida, um sonho meu e da minha companheira."

Para ele, o reconhecimento mais importante não está apenas no crescimento comercial. Sadek se emociona ao ver os clientes acompanharem diferentes momentos da vida no estabelecimento: chegam solteiros, casam, têm filhos e voltam para comemorar conquistas. "Cada cliente é como parte da minha família, assim como eu sou parte da família deles."

Entre as receitas que Sadek aceitou ensinar, a mais simples é também uma das mais presentes na mesa árabe, o pão sírio com zaatar e azeite. O zaatar é uma mistura de especiarias originária do Oriente Médio, aromática, com notas frescas, herbáceas e levemente cítricas. O nome vem da palavra árabe para a erva usada como base, e o tempero costuma aparecer no café da manhã, misturado ao azeite para formar uma pasta que vai sobre o pão.

Para Sadek, o zaatar é o lanche da manhã no mundo árabe. Ele lembra que, no Líbano, as mães preparam o pão com zaatar antes de os filhos irem à escola, porque acreditam que o tempero ajuda na memória e na concentração das crianças. "O zaatar abre a cabeça dele", brinca.

Pão sírio com zaatar e azeite (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Na demonstração, ele prova o pão primeiro seco, depois com azeite. O azeite usado é o de Hasbaya, região do Líbano onde a família vive. "É azeite de primeira, natural 100%, sem 1 grama de mistura", garante. Os demais segredos do ofício, ele prefere guardar.

O que fica da terra natal

Apesar da vida construída no Brasil, algumas lembranças permanecem vivas. "Sinto saudade das conversas com meus irmãos tomando mate. Queria muito, todos os dias, fazer caminhadas nas plantações de azeitona", conta Sadek.

Ele também sente falta do shawarma de carneiro. "Não consigo trazer para o Brasil, porque o sabor do carneiro aqui é muito diferente", diz, entre risos. A religião, os encontros com amigos e a hospitalidade são outros elementos que procura preservar. "Um dos costumes que quero deixar para filhos e netos são os encontros com os amigos, recepcionar com comida árabe e a honestidade de ser sempre verdadeiro."

Um desses encontros é a reunião semanal com Imad Aboul Ezz, outro libanês que construiu sua trajetória profissional em Brasília e a quem Sadek chama de "irmão de coração". Toda semana, os dois se encontram para jogar tawle, também conhecido como gamão, entre chá preto, café árabe, petiscos e narguilé, até tarde da noite. Mais do que uma disputa, o jogo é uma oportunidade de conversar e manter a convivência. O tabuleiro de Sadek, presente do filho, tem o nome dele gravado.

Imad e Sadek se reúnem para jogar magão (foto: Arquivo pessoal)

De uma Brasília amarela ao próprio negócio

A história de Imad, nascido em 19 de setembro de 1967, também começou com uma mudança de planos. Ele chegou ao Brasil em 4 de outubro de 1989, aos 22 anos, sem falar português e com a intenção de seguir viagem para a Austrália. Como não conseguiu o visto, decidiu vir para o Brasil e tentar a documentação a partir daqui. O que seria uma passagem acabou se transformando em uma vida.

"Comecei a trabalhar com meu tio em um posto de combustíveis, em Brasília. Não conhecia o idioma, não tinha experiência com a cultura brasileira e enfrentei muitas dificuldades. Mas nunca tive medo de trabalhar", lembra.

Aos poucos, aprendeu português, conheceu a cidade e criou vínculos com os brasileiros. Uma das primeiras conquistas foi o próprio carro, uma Brasília amarela. Depois, passou a trabalhar também com compra e venda de veículos, anunciando no Correio Braziliense.

Imad se mudou para Brasília com 22 anos, em 1989 (foto: Arquivo pessoal)

O caminho foi marcado por dificuldades financeiras. "Meus funcionários iam até a rodoviária comprar lanches e Coca-Cola, enquanto eu ia à padaria comprar pão com mortadela, sem sequer gastar dinheiro com refrigerante. Precisava economizar cada centavo para continuar trabalhando e construir meu futuro."

Outro episódio que marcou sua trajetória aconteceu durante um assalto no trabalho. Um disparo passou, aproximadamente, 10 centímetros acima de sua cabeça. Apesar do medo, ele decidiu continuar. "Sempre tive muita fé em Deus e acreditava que, com honestidade, trabalho e perseverança, um dia conseguiria realizar meu sonho: deixar de ser funcionário e me tornar empresário, dono do meu próprio posto de combustíveis."

Hoje, Imad é sócio de uma rede de postos. "O país não era meu destino planejado, mas acabou sendo o lugar onde Deus me deu a oportunidade de construir minha história, minha família e realizar meus sonhos."

A amizade com Sadek faz parte dessa construção. Os dois compartilham a origem libanesa, as lembranças da juventude e o encontro semanal em torno do gamão, em que o árabe continua presente nas conversas, assim como os sabores e os hábitos que fazem parte da memória de ambos.

Uma tradição que começa na cozinha de casa

A gastronomia também foi o caminho encontrado por Mounira Faraj El Chaer para reconstruir a vida no Brasil. Ela chegou em 1971, depois de se casar com um libanês que já havia migrado com a família. A história começou antes de os dois se conhecerem pessoalmente. O marido escolheu Mounira por fotografia e pediu ao tio dela, irmão de sua mãe, que fosse buscá-la no Líbano. Ela deixou o país de origem e veio sozinha. A maior saudade, conta a filha Nádia Khalil El Chaer, sempre foi da família que ficou, especialmente dos pais, que já faleceram.

No Líbano, aprender a cozinhar fazia parte da formação das meninas desde pequenas. "Em 1978, ela começou a fazer comida e vender, devido à necessidade financeira. Meu pai era vendedor ambulante", explica Nádia. No início, as esfihas eram vendidas para a lanchonete de um amigo do marido. Aos poucos, as encomendas cresceram e o trabalho se consolidou.

Hoje, a produção continua concentrada na cozinha de casa. Mounira prepara os pratos, enquanto Nádia participa da organização e da entrega das encomendas. "As comidas são todas feitas pela minha mãe. Aprendi poucas receitas. Ela que sempre faz, desde o princípio", diz.

Nascida em Brasília, em 1971, Nádia cresceu em uma casa na qual o árabe era o idioma dos pais. "Eu nasci em Brasília, filha de libaneses. Estudei em escolas daqui e só falava árabe com meus pais." Os quatro filhos mantiveram a língua de origem dentro de casa.

O negócio cresceu sem investimento em publicidade, apenas por indicação. "Temos muitos clientes brasileiros, fiéis e excelentes", conta Nádia. Para ela, a preservação da herança libanesa não significa que as próximas gerações precisem seguir a mesma profissão. "Como o mundo está se modernizando, a tendência é deixar de existir muitas profissões. Então, acho melhor as novas gerações trabalharem com outro tipo de serviço", avalia.

As histórias de Amer, Mona, Sadek, Imad, Mounira e Nádia mostram diferentes maneiras de viver a relação entre o Líbano e o Brasil. Há quem mantenha o idioma dentro de casa, quem encontre na gastronomia uma forma de preservar a memória, quem organize encontros para reunir a comunidade e quem tenha construído a vida profissional em uma cidade que inicialmente nem fazia parte dos planos.

Esfihas folhadas de dona Mounira (foto: Arquivo pessoal)

Almoço árabe

A Igreja Ortodoxa São Jorge de Brasília promove, hoje (22/11), um almoço árabe para celebrar a tradição, a cultura e a culinária árabe. O evento será realizado a partir das 12h, na QI 9, Lago Sul, com buffet à vontade por R$ 130 por pessoa. A programação é voltada à confraternização e à união entre famílias e convidados, em um momento de valorização dos sabores e costumes árabes.













